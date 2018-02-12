Москвичи, погибшие во время крушения Ан-148: отец троих детей, гендиректор фирмы, девушка-инженер, золотая медалистка, молодая мама с 5-летней дочкой

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:07:04+03:00

Второй пилот рухнувшего воздушного судна АН-148 Сергей Гамбарян тоже был москвичом, хоть и работал в «Саратовских авиалиниях» Фото: Личный Архив

Больше десятка жертв крушения Ан-148 - жители Москвы. Нам удалось отыскать друзей некоторых из них

Изменить размер текста: A A

АЛЕКСЕЙ НИКИТЧЕНКО, 29 ЛЕТ

Алексей - гендиректор консалтинговой организации. В Орск он летел на деловые переговоры. В соцсетях отметилось время, когда он заходил на страничку в последний раз. Это было буквально за несколько минут до взлета.

- Леша всегда поражал тем, какой он целеустремленный, - рассказывает друг Алексея Никитченко. - Гиперактивный в хорошем смысле слова. Хотел иметь собственную фирму - сделал и очень быстро

С будущей женой, Аней, Никитченко дружил еще с университетских лет. Вместе учились на экономическом факультете МГУ. В 2012-м сыграли свадьбу. А четыре года назад у них родилась красавица-дочка.

- Это была очень красивая и дружная семья, - говорят друзья. - Все ими любовались. Страшно подумать, что сейчас с Аней.

Выпускники экономфака МГУ сейчас собирают деньги, чтобы помочь семье материально.

Алексей - гендиректор консалтинговой организации. В Орск он летел на деловые переговорыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОЛЕГ КУРЕПОВ, 49 ЛЕТ

Почти на всех фото, выложенных в соцсетях, Олег в окружении семьи. Три дочери, супруга. На снимках он так гордится ими! Вот жена колдует на кухне, вот старшая дочь на выпускном, вот они средняя на своем первом звонке, а с младшей он наперегонки уплетает варенных раков...

- Несколько лет назад Олег достроил шикарный дачный дом в Подмосковье, - рассказывает один из друзей. - Картинка просто! Двухэтажный особнячок, идеальный газон, как в кино показывают. Для мужчины это ведь очень сильно - свой дом построить. И Олег очень им гордился. И вот теперь три дочки без отца остались... Так несправедливо это.

Олег Курепов работал в строительном бизнесеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Олег был настоящим мужиком. Я дорожил его дружбой, - говорит бывший одноклассник Курепова Игорь Казаков. - Он единственный из школьных друзей, кто писал мне письма до самого дембеля когда я был в Афганистане.

По словам друзей, Олег Курепов работал в строительном бизнесе. А в Орск летел, чтобы навестить родню - В Москве он прожил больше четверти века, но сам родом из Оренбуржья.

ОКСАНА И НАДЯ КРАСОВЫ, 32 ГОДА И 5 ЛЕТ

Оксана Красова прожила в столице больше 10 лет. Когда-то он приехала в столицу из города Новотроицка - до него от Орска, куда летел роковой рейс, каких-то 20 километров.

- Очень светлый, талантливый человек, - говорит ее бывшая соседка Кристина Семушкина. - Мы в одном дворе росли. Помню, что Оксана на всех праздниках была в первых рядах - постоянно выступала у нас в Новотроицке на всех возможных концертах. Очень красивый у нее голос... Не хочется говорить «был». Сегодня весь день слушаю ее песни и рыдаю...

После школы Оксана уехала в Москву. Подрабатывала, в свободное время старалась заниматься музыкой, какое-то время даже в ансамбле выступала - вместе со своим будущим мужем. Но после рождения дочери Нади полностью посвятила себя ребенку.

Оксана Красова прожила в столице больше 10 летФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В Новотроицке у Оксаны родители, папа и мама, - говорит Кристина. - Они очень скучали и по дочери, и по внучке. К ним Оксана и летела.

- Мужу Оксаны сейчас очень тяжело. Он в один миг потерял и любимую жену, и дочь, - говорит москвич Егор Крючков - он когда-то играл с Оксаной в одной группе. - Поэтому я прошу всех журналистов не трогать его в этот момент, отнестись к его горю с пониманием.

УЛЬЯНА СОН, 27 ЛЕТ

Большинство людей в этом списке - уроженцы Оренбургской области, которые когда-то приехали в столицу работать или учиться да так здесь и осели. А 10 февраля летели в Орск навестить родных.

Ульяна Сон заканчивала здесь Росгосуниверситет нефти и газа имени Губкина. Мягко говоря, не самый женский Факультет инженерной механики. По профессии - инженер нефтяной промышленности. После получения диплома устроилась в компанию, которая занимается сертификацией отраслевого оборудования. На работе ее ценили. Но Ульяна сама признавалась в соцсетях: она так мечтает стать певицей! В конце прошлого года она выложила в соцсетях записанную в студии песню. Красивый, сильный голос.

- Простая, добрая, яркая, открытая, улыбчивая, - рассказывает один из однокашников Ульяны. - Если говорят, что забирают лучших - то вот это как раз тот случай.

Ульяна мечтала стать певицейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КРИСТИНА МОМЗИКОВА, 23 ГОДА

В родном Новотроицке Кристина закончила школу с золотой медалью, набрав максимальные баллы на ЕГЭ. Причем, на экзаменах выбрала химию - с прицелом поступления в профильный вуз. К удивлению многих знакомых, девчонка улетела в Москву и смогла поступить на бюджет в Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Летом прошлого года Кристина Момзикова получила диплом.

- Параллельно с учебой Кристина подрабатывала - какое-то время официанткой была, потом ее повысили до администратора ресторана, - рассказывает знакомая девушки Арина Шлыкова. - Два-три раза в год она прилетала домой к родителям. Они вместе часто путешествовали - Крым, Таиланд, Вьетнам, Италия.

- Очень позитивная, красивая девчонка, - говорят бывшие однокашники. - Легкий, неконфликтный человек. Для всех ее смерть стала шоком. Больше всего жаль ее родителей.

В родном Новотроицке Кристина закончила школу с золотой медальюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

АЛЕКСАНДР НОРМАНТОВИЧ, 36 ЛЕТ

В списке погибших есть отец и сын. Владимир и Александр Нормантович. 60-летний Владимир Андреевич много лет отработал в Орске главным энергетиком здешнего нефтеперерабатывающего завода. Сын закончил на малой родине юридический факультет и несколько лет назад обосновался в столице, работая в частной юркомпании. Судя по страничке Александра, он обожал путешествовать. В списке его маршрутов - Кипр, Вьетнам, Эмираты. В начале февраля Владимир Андреевич прилетел к сыну в гости. По словам знакомых, Александр решил слетать на несколько дней домой и взял небольшой отпуск...

Александр НормантовичФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ОЛЬГА ХОХЛОВА, 34 ГОДА

Москвичка оказалась в этом самолете потому, что летела в Орск в командировку. Она работает оператором в службе такси. И ее отправили в Оренбургскую область обучать коллег в только что открывшемся филиале .

Ольга Хохлова летела в Орск в командировкуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЮРИЙ ЮМАЕВ, 43 ГОДА

Юрий родом из Башкирии, но несколько лет назад перебрался в Москву. Рапботал в крупной страховой компании. В последние годы возглавлял в ней отдел обучения и развития. В Орск он направлялся в командировку. Дома у него осталась жена и взрослая дочь.

Юрий родом из Башкирии, но несколько лет назад перебрался в МосквуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СЕРГЕЙ ГАМБАРЯН, 44 ГОДА

Второй пилот рухнувшего воздушного судна АН-148 Сергей Гамбарян тоже был москвичом, хоть и работал в «Саратовских авиалиниях». Он, можно сказать, потомственный летчик. И отец Гамбаряна и сестра - все из авиации.

- Им сейчас не до общения вообще, - сказала «КП» подруга семьи Яна Шишкина. - Он был солнцем для всей семьи.

- Сначала Сергей работал в авиакомпании "Ангара", - рассказывает о нем один из коллег. - После переучивался на Ан-148 в "S7 training". Очень веселый был, вечно шутил, прикалывался. Когда он летал стажером после переучивания, я несколько раз летал с ним как опытный второй пилот. Еще я несколько раз пересекался с Сергеем на тренажере, где инструкторский состав вводит различные отказы. Гамбарян очень хорошо отрабатывал всякие неприятности.

СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148

Редакция "Комсомольской правды" соболезнует семьям и близким погибших

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК: Ан-148, рухнувший в Подмосковье, взорвался при ударе о землю

По данным следствия, на месте крушения был обнаружен только один «черный ящик» Ан-148 (подробности)

В день катастрофы вылет Ан-148 из Саратова откладывали три раза по техническим причинам

Пассажиры рассказали, что пять часов ждали отправления в аэропорту (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Саратовские авиалинии» приостановили полеты самолетов Ан-148

Компания сообщила о том, что в январе двигатель разбившегося самолета проверяли специалисты украинского предприятия (подробности)

ВЕРСИИ

Главные версии катастрофы Ан-148: человеческий фактор, отказ двигателя и погода

Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». (подробности)

ПАМЯТЬ

Последний день: что мы знаем о погибших при крушении самолета

71 оборвавшаяся жизнь: так внезапно, так страшно, так, что нет слов, чтобы передать близким погибших слова соболезнований. Что могло произойти там в воздухе, теперь предстоит выяснить экспертам (подробности)