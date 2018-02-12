Возле Храма Христа Спасителя выложили крест из 71 лампады в память о погибших в крушении АН-148

12 Февр. 2018 2018-02-12T21:08:20+03:00

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Страшная авиакатастрофа вчера, 11 февраля, унесла жизни 71 человека, в их числе 6 членов экипажа. Все они летили в Орск. Их ждали домой, в гости... Но спустя семь минут после вылета из аэропорта "Домодедова" самолет упал, взрыв, никому не удалось выжить.

О страшной трагедии говорит весь мир, равнодушных нет. Выразить глубокие соболезнования вечером 12 февраля к Храму Христа Спасителя пришли обычные москвичи. Акция со свечами состоялась по благословению патриарха Кирилла.

- Это молодежная акция памяти жертв авиакатастрофы, произошедшей накануне в Подмосковье, - объяснили в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Молодежь пришла помолиться о погибших и их родственниках, которым сейчас так нужны силы и терпение выдержать это горе. На ступянях собора они выложили крест из 71 лампады - по числу жертв трагедии.

- Этот огонь мы хотим сохранить целых три дня, - рассказывает участница Анна. - Для этого мы будем дежурить у храма и смотреть, чтобы огонь в лампадах горел. Конечно, нас придут и сменят другие добровольцы.

Это молодежная акция памяти жертв авиакатастрофы, произошедшей накануне в ПодмосковьеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Это страшная трагедия. Люди ни в чем не виноваты. Мы хотим помолиться о них, поэтому мы пришли сегодня сюда, - говорит доброволец Татьяна.

Ранее патриарх Кирилл также выразил соболезнования родственникам в связи с гибелью людей.

- Патриарх Кирилл скорбит о случившейся трагедии в небе над Подмосковьем. Предстоятель Русской Церкви возносит свои молитвы о всех погибших в этой авиакатастрофе, молится об укреплении родных и близких погибших, - говорил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

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