Экосбор мусора в Москве: бумагу и стекло отдельно, а потом в один мешок?

14 Февр. 19:02 2018-02-14T20:11:47+03:00

Чаще люди кидают мусор, не задумываясь, что и в какой ящик Фото: Евгения ГУСЕВА

Наш корреспондент разобралась, есть ли толк от сортировочных урн

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Три в одном

Пассажир МЦК на днях снял видео, ставшее поводом для насмешек над системой сбора раздельного мусора. Двое мужчин держали один большой черный пакет и высыпали в него содержимое из урн «стекло», «бумага», «пластик» и «несортируемые отходы».

- Работники станции убирают раздельный мусор по новой системе «Три в одном»? - прокомментировал в соцсетях Алексей Корешков.

Позже стали появляться сомнения, что видео - постановка блогеров. Еще - у сборщиков мусора нет спецформы. «КП» стала выяснять, как все было на самом деле.

- За уборку отвечает МЖД (прим. автора Московские железные дороги), - сказали мне в Московском метрополитене.

В МЖД уточнили, что не их сотрудники, а подрядной организации. Теперь понятно, что никакой спецодежды у сборщиков мусора и не было. Да, и надобности высыпать мусор в разные пакеты.

- Компания проведет проверку работы подрядной организации, отвечающей за сбор мусора со станций МЦК. Раздельный сбор мусора упрощает работу мусороперерабатывающих станций, где происходит основной процесс сортировки. В то же время отметим, что люди, выбрасывая мусор, зачастую не используют баки по назначению, и не сортируют отходы. Именно по этой причине основная сортировка мусора производится на заводе, - прокомментировал Владимир Зайченко, сотрудник пресс-службы МЖД.

Бутылки и стаканы от кофе вместе

Еду на станцию МЦК «Ботанический сад». Здесь несколько урн для раздельного сбора мусора. Состоят они из четырех отверстий: для пластика (желтая ячейка), стекла (синяя), бумаги (зеленая) и несортируемых отходов (красная).

- Чаще люди кидают мусор, не задумываясь, что и в какой ящик, - махнет рукой сотрудник МЦК на платформе.

- Может они его воспринимают, как обычную урну? Просто разноцветную, - размышляю я.

- Люди всегда спешат, наверное, многие даже не успевают прочитать, что написано на ящиках.

А ведь на ящиках даже форма отверстий разная. Узкая щелка для бумаги должна остановить пассажира от заброса туда стеклянной бутылки. Но нет. Каждую урну еще придется сортировать вручную. Потому что вместе с пластиком много бычков от сигарет, а там, где должно быть стекло – бумажные стаканы от кофе.

Но, когда я вытерла ботинки влажными салфетками и решила выбросить пачку, то наступил ступор: упаковка должна полететь в урну с пластиком или бумагой? А сами салфетки? Читаю на этикетке «изготовлены из мягкого нетканого материала, пропитанного косметическим лосьоном с экстрактом ромашки и алоэ вера». Из-за непонимания выбросила все в «несортируемые отходы».

А на станции «Владыкино» сотрудники рассказали, что ходила к ним около двух недель женщина, которая приносила целые пакеты с бумагой, бутылками. Живет она рядом и вдруг надумала «спасать экологию». Мусор сортировать стала, а ближайшие урны – на МЦК. Но и она забросила свою идею, потому что 6-литровые пластмассовые бутылки не влезали в треугольное отверстие, а стеклянные бутылки еще и нужно было мыть.

ЕСТЬ ОПЫТ

Были бы пункты приема

Москвичка Мария Лоцманова последние три года сортирует мусор и вывозит пластик, бумагу и железо в специальные пункты приема.

- Возле торгового центра «МЕГА Химки» есть пункт приема. Благо, мне ехать туда пять минут. Делаю я это не каждый день — отвожу где-то раз в два месяца. Все это время складываю в один пакет бумагу, а в другой — стекло, металл и пластик. Уже на пункте приема раскидываю все в отдельные ящики, - рассказывает Мария Лоцманова.

Девушка говорит, что если во дворах появляются сетки для сбора бутылок, то они в скором времени начинают заполняться и особого обучения москвичам не нужно. Но, конечно, везти мусор через полгорода никто не будет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Нужны уроки по мусоросбору

Роман ПУКАЛОВ, директор природных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»:

- От европейских стран наше экологическое образование, по-моему мнению, отстает лет на 20. У нас первое министерство охраны природы появилось в 1988 году, в то время, как в Европе экологические движения стали появляться в 60-70 годы. Нет же специальных предметов в начальной, средней школе. У нас все ограничивается уроками природопользования и по краеведению. А экологию как науку изучают только в высших заведениях. Радует только то, что нынешняя молодежь уже слышит о проблемах экологии и ответственнее относится, чем их родители. И урны, которые сейчас появляются, это первые шаги. Ставить их нужно — направление-то правильное.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«Чистый мусор» вывезут

В Москве не так мало дворов, где уже появились баки для раздельного мусора. И, если вы бросаете мусор по-старинке в общий контейнер — никто не осудит, но наличие экобаков позволяет людям начать с малого — собирать бумагу или пластик в отдельный пакет. А главное — «чистый мусор» вывезут, досортируют и переработают. Как это происходит в Москве рассказали в одной из крупных компаний, предоставляющих полный комплекс услуг в сфере транспортировки, сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов «Хартия».

- У нас в Восточном и Северо-Восточных административных округах Москвы раздельный сбор отходов организован на 178 адресах, - рассказали в компании «Хартия». - Сбор мусора производим с помощью специальных баков: «пластик», «стекло», «бумага», «металл». Также есть второй упрощенный вариант - все полезные отходы можно сдавать в специальный сетчатый контейнер. Это очень удобно, так как не нужно загромождать кухню 4 емкостями под раздельный сбор, достаточно собирать весь полезный мусор в один дополнительный мешок или пакет.

В Восточном и Северо-Восточных административных округах Москвы раздельный сбор отходов организован на 178 адресах. Фото: предоставлено пресс-службой компании "Хартия"

- Что делают дальше с так называемыми «полезными отходами»? - спрашиваю.

– Отходы поступают на дополнительную сортировку, а только потом на мусоросортировочный завод.

- Много из того, что сдают люди можно переработать?

- Большая часть полезного мусора пригодна для переработки. Главное условие – мусор должен быть чистым, упаковка и тара не должны содержать пиши и жидкости.

- А для москвичей эта услуга платная?

– Услуга раздельного сбора является бесплатной для жителей. Мы не платим жителям, так как отходы на этапе сбора не являются вторичным сырьем и не представляют коммерческой ценности.

Все полезные отходы можно сдавать в специальный сетчатый контейнер. Фото: предоставлено пресс-службой компании "Хартия"

- Почему важно разделять отходы?

– Чем больше москвичей будет разделять отходы, тем меньше мусора поедет на полигон, а доля переработки отходов будет увеличиваться.

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ МУСОР:

- «пластик» - бутылки от напитков, флаконы от шампуней и средств для мытья посуды, упаковка от йогуртов и творожков. Собранную тару желательно сполоснуть и снять этикетки. Важно - пластиковые канистры от масла и пластиковые пакеты не принимаются;

- «стекло» - стеклянные банки, бутылки любого цвета и размера. Стеклянная тара должна быть чистой, крышки - сняты. Битая тара принимается. Керамические изделия не принимают;

- «бумага» - бумага, которая легко рвется и картон (сложить по сгибам);

- «металл» - алюминиевые банки от напитков (желательно сполоснуть и сжать для уменьшения объема).