Новый проект для пенсионеров в Москве: Музеи, спорт и рок-н-ролл

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-14T21:56:57+03:00

Идея проекта - помочь москвичам пожилого возраста почувствовать себя активными, сильными и способными еще на многое. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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«Я только жить начинаю - на пенсию выхожу!» Похоже, скоро многие москвичи старше 55 лет смогут рассуждать так же, как почтальон Печкин из мультика «Трое из Простоквашино». В столице начинается пилотный проект, рассчитанный не просто на помощь старшему поколению. Идея более масштабная - помочь москвичам пожилого возраста почувствовать себя активными, сильными и способными еще на многое. Об этом говорили на очередном заседании президиума правительства столицы известные москвичи - доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, певица Надежда Бабкина, телеведущая Арина Шарапова, скульптор Александр Рукавишников, диктор ТВ Анна Шатилова и другие члены Общественного совета по проведению пилотного проекта.

ПОМОЩЬ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ФОРМАЛЬНОЙ

Мэр Москвы Сергей Собянин считает приоритетной для себя помощь пожилым людям.

- Мы начинаем с пилотного проекта, в результате которого должна быть составлена полномасштабная программа, - отметил Сергей Собянин во время обсуждения проекта. - Надеюсь, наши центры социального обслуживания уже в марте начнут работу по приему первых заявлений от граждан для того, чтобы понять и масштаб задачи, и все пожелания, которые высказывают пожилые люди, и начинать формировать уже реальные группы для занятий.

Как подчеркнул мэр, внимание к пожилым не должно быть формальным.

- Конечно, нужен системный контроль, нужна поддержка общественности, постоянный мониторинг этого проекта, - сказал мэр. - Но в результате мы должны создать очень интересную уникальную систему, пожалуй, аналогов которой нет в России, да я думаю, что и в мире их немного, если они есть.

Площадками проекта могут стать образовательные комплексы, центры культуры и спорта, парки и другие учреждения. Для этого они должны подготовить свои предложения и пройти квалификационный отбор. Число организаций-участников не ограничивается. Места для занятий планируется выбрать в каждом районе столицы.

Кстати, многое в Москве уже делается. «Мы начали эту программу совместно с Департаментом соцзащиты достаточно давно, - сообщила руководитель клуба «Супербабушки Москвы» Наталья Виноградова. - В следующем году состоится уже десятый по счету конкурс «Московская супербабушка». В городе создан клуб бабушек и дедушек. С первого дня мы стали проводить опросы и выделили несколько блоков работы. Людям нужна информация и мотивация, реализация личности и контроль, а также обратная связь. Вот только несколько наших проектов: вокальный конкурс, танцевальный конкурс «Возраст.нет», интеллектуальный конкурс - все это уже проходит».

ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА ЖИЗНИ

За последние годы в столице выросла продолжительность жизни, повысилось качество медицинских услуг, улучшилось состояние здоровья пожилых людей. Благодаря этому постепенно появляется новое отношение к старшему возрасту как к «лучшей половине жизни».

- Москва оснащена самым современным оборудованием, мы освоили самые передовые технологии, потому пожилых людей мы сегодня оперируем - и они становятся здоровыми, - отметила Ирина Назарова, главный врач городской клинической больницы № 57. - Усовершенствуется работа поликлиник - и это привело к тому, что продолжительность жизни у нас выросла на три года. Сегодня надо подумать о том, в каком возрасте наступает старость. Раньше старость ассоциировалась с выходом на пенсию. Сейчас все изменилось и в этом возрасте наступает зрелость.

Многие, выходя на пенсию, стараются жить активно и насыщенно, сохранять хорошее здоровье и бодрость как можно дольше.

«На склоне лет они имеют потребности в том, чтобы их плодотворная трудовая, общественно полезная деятельность продолжалась. Необходимо предпринять все усилия, чтобы повысить качество жизни и создать условия для активного долголетия жителей Москвы», - говорит заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

Напомним, по просьбе жителей правительство Москвы еще в 2016 году провело краудсорсинговый проект «Активное долголетие». Предложения москвичей превратились в новые программы для людей старшего возраста во всех округах столицы. В прошлом году появился обучающий проект «Серебряный университет». Но желающих участвовать оказалось очень много. Поэтому по предложению городской общественности правительство Москвы приняло решение о проведении масштабного пилотного проекта по активному долголетию. Затем с учетом пожеланий пожилых людей будет создаваться постоянно действующая городская программа.

КОНКРЕТНО

Три важных вопроса о социальной программе

1. Кто может участвовать?

Мужчины и женщины старше 55 лет с постоянной регистрацией в Москве и без медицинских противопоказаний. Внимание! Участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья.

2. Как записаться?

✓ С 1 марта можно обратиться в ближайший районный центр социального обслуживания (ЦСО). Их адреса и телефоны можно узнать на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы (www.dszn.ru/about/missions/258/);

✓ в предложенном списке занятий выбрать наиболее интересные для вас;

✓ подать заявление на участие. Для этого пригодятся паспорт, СНИЛС и номер социальной карты москвича. Заявки будут выполнять по мере появления возможностей для занятий и наполнения групп.

3. Что получат пожилые москвичи?

Спортивные, танцевальные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. К примеру, тренировки в залах и на свежем воздухе по скандинавской ходьбе, гимнастике, специальным спортивным программам.

Для пенсионеров откроют также творческие студии с уроками пения, вышивания, живописи, кулинарии, лектории и языковые курсы, компьютерные классы. Все они будут бесплатными. Занятия станут проводить в группах один или два раза в неделю.

ЦИФРЫ

За последние 7 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве увеличилась на три года и превысила 77 лет.

Сейчас в столице более 3 миллионов пожилых людей. Из них более 650 тысяч - пенсионеры «молодого» возраста, до 65 лет. Порядка 600 москвичей достигли возраста 100 лет.