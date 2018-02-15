В СК опровергли информацию о смерти женщины в очереди в московской больнице

СЕГОДНЯ 13:29 2018-02-15T13:49:46+03:00

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В СМИ 15 февраля появилась информация, которая повергла в шок обычных москвичей — женщине якобы не оказали экстренную помощь в больнице, и она скончалась прямо в очереди к врачу.

После распространения такой информации следователи Москвы начали проверку и готовились дать правовую оценку действиям сотрудников медицинского учреждения по статье 124 УК РФ «Неоказание помощи больному». Однако в реальности оказалось все не так.

- Это неправда. Она жива. Распространенная информация в СМИ о смерти пациентки является недостоверной. После поступления в больницу она была госпитализирована? и ей оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказали «Комсомольской правде» в Следственном комитете по Москве.

Следователи выяснили, что женщина была в частной клинике на консультации по гинекологическому заболеванию. Ей резко стало плохо, началось кровотечение. По всей видимости, врачи частного центра не смогли оказать экстренную помощь и отправили ее в городскую больницу в Северо-Восточном округе, где ей и оказали необходимую помощь.

- Мы проверим действия сотрудников частного медицинского центра, из которого женщина поступила в городскую больницу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали следователи.