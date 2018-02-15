Прокурор попросил пока не лишать родительских прав «подмосковного Отелло», который отрубил жене руки

СЕГОДНЯ 18:44 2018-02-15T18:53:48+03:00

Тем временем пострадавшая Маргарита Грачева готовится к вылету в немецкую клинику, где ей будут делать протез

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Серпуховская полиция продолжает расследование дела «подмосковного Отелло». Напомним, 10 декабря 2017 года 26-летний Дмитрий Грачев вывез жену Риту в лес отрубил ей кисти рук. Пара была в состоянии развода, а мужчина заявил жене, что «если не будешь жить со мной - ни с кем не будешь». Девушку доставили из Серпухова в Москву, микрохирург Тимофей Сухинин сумел пришить одну из рук. Грачев сам явился в полицию, вину признает, со следствием сотрудничает. Как стало известно «КП», на днях его наконец-то вывезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в стационаре. Как нам сообщили в следствии, все это время ждали, когда подойдет очередь в Институте имени Сербского. Пока же Дмитрий Грачев временно находится в Бутырском изоляторе. Со дня на день его должны перевезти в Сербского.

ЖДАТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ?

А в это время в Серпухове суд разбирает иск Маргариты Грачевой о лишении бывшего мужа (решение об их разводе вступило в силу в середине января) родительских прав. В среду, 14 февраля, прошло уже второе по счету заседание. Странно, но его почему-то сделали закрытым. А вместо адвоката интересы садиста по этому иску представляет его мама, Ольга Грачева.

Пока суд принял решение отложить разбор этого дела, пока не будут известны результаты психиатрической экспертизы Грачева.

Пара была в состоянии развода, а мужчина заявил жене, что «если не будешь жить со мной - ни с кем не будешь»Фото: Личный архив

- На заседании присутствовали адвокаты Риты, - рассказала «КП» мама пострадавшей Инна Шейкина. - По их словам, опека нас поддержала по вопросу о лишении Димы родительских прав. А прокурор был против. Попросил дождаться результатов экспертизы. Хотя что она изменит? Какой он отец и муж, он уже всем доказал.

По нашим сведениям, семья Риты Грачевой пытается лишить Грачева родительских прав до передачи в суд дела о причинении тяжкого вреда здоровью, чтобы при окончательном приговоре у него было одним смягчающим обстоятельством меньше (а наличие двух несовершеннолетних детей «на иждивении» это смягчающее, - Авт.).

ПРОТЕЗ ОБОЙДЕТСЯ В 3,5 МЛН РУБЛЕЙ

Тем временем Рита готовится к отправке в Германию. В воскресенье они с мамой вылетят в немецкий городок Дудерштадт, в котором базируется компания-изготовитель протезов, здесь же - небольшая клиника.

- Там сделают замеры и начнут готовить протез для правой руки Риты, - рассказывает Инна Владимировна. - При этом каждый день специалисты будут делать примерки, корректируя протез, чтобы он был максимально удобен Рите. Сказали, что весь процесс займет около месяца. Мы купим этот протез за свои деньги.

Тем временем Рита готовится к отправке в ГерманиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Во сколько это обойдется?

- Затраты состоят из нескольких пунктов. Сам протез будет стоить около 45 тысяч евро, плюс - перелет, плюс - проживание, плюс какие-то деньги фирме, которая будет нас сопровождать с русскоязычным доктором и переводчиком. Все вместе - около 50 тысяч евро. Это больше 3,5 миллионов рублей. Нам очень многие помогали деньгами, эта сумма у нас есть. Кроме того, на одном из телеканалов нам нашли спонсора для покупки протеза, а в Подмосковье есть компания, которая его может сделать. Мы хотим попросить, чтобы этот человек, если он не передумал, купил нам этот протез как запасной. Оказывается, любой протез каждый год нужно на полтора-два месяца отправлять в ту же Германию на техобслуживание. Поэтому нужен запасной.

- Как себя чувствует Рита?

- Настроение хорошее, она на позитиве. Но ее чаще стало накрывать ощущение, что без посторонней помощи она ничего не может. Я по-прежнему ее кормлю, пою, одеваю. Поэтому очень ждет протез.

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Рита старается. Показывает, чему смогла научиться за последние недели. Вместо правой руки у 25-летней Риты культя. Но она уже вовсю печатает на планшете - локтем.

- Подруги смеются. Говорят, что я уже быстрее их писать наловчилась, - рассказывает Рита. - Только долго пока не могу - рука затекает (подробности)

КСТАТИ

Микрохирург Тимофей Сухинин: «Отрубая жене руки, садист обещал, что она никогда не сможет ими гладить своих детей. Сможет!»

В Сети микрохирурга Тимофея Сухинина из Городской клинической больницы №71 называют доктором, который совершил чудо. 11 декабря именно он оперировал пациентку, которую экстренно доставили из подмосковного Серпухова. У 25-летней женщины были ампутированы обе кисти рук. Одну из кистей привезли в специальном контейнере. Сухинину нужно было попытаться ее пришить. Все осложнялось тем, что подмосковные врачи уже успели сформировать культи - «запаяли» сосуды, чтобы пациентка не умерла от потери крови. Об этой истории мы не раз писали: Маргариту Грачеву покалечил собственный муж, который с помощью топора пытался выяснить, почему женщина решила с ним развестись... (подробности)