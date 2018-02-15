Апелляция по делу «пьяного мальчика» назначена на 1 марта

СЕГОДНЯ 15:10 2018-02-15T15:22:37+03:00

Ольга Алисова, насмерть сбившая 6-летнего ребенка, до сих пор продолжает настаивать на своей невиновности

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Вот уже скоро год, как во дворе собственного дома в подмосковной Балашихе погиб Алёша Шимко. Напомним, произошло это 23 апреля 2017-го. Его сбила 31-летняя Ольга Алисова.

Скандал разгорелся чуть позже, когда в конце мая отцу погибшего ребёнка вручили судебно-медицинскую экспертизу. А в ней написано, что в момент аварии Алёша был смертельно пьян. Якобы в его крови обнаружилось 2,7 промилле алкоголя (это для шестилетнего ребенка равносильно двум выпитым рюмкам водки). Такое известие, всколыхнуло общественность. Поднялся грандиозный скандал. Никто не верил, что приличные родители (оба офицеры Росгвардии) могли напоить малыша, а потом ещё и отправить его гулять под колёсами машин.

К слову, уголовное дело против виновницы ДТП Алисовой было возбуждено только, когда поднялся общественный резонанс. А потом СК РФ предъявил обвинение и тому самому судмедэксперту Клейменову, нашедшему алкоголь в крови мальчика.

В ходе следствия будет установлено, что в момент наезда женщина разговаривала по мобильному телефону и скорость ее авто сильно превышала допустимую.

Только в конце 2017 года суд города Железнодорожный вынес приговор – осудить Алисову на три года колонии-поселения и выплатить семье погибшего мальчика моральный ущерб в размере 2,7 миллионов рублей. (Семья погибшего просили 10 миллионов, они заявляли, что все деньги отдадут на благотворительность).

Однако приговор не удовлетворил ни семью Шимко, ни Ольгу Алисову. Обе стороны конфликта обратились в суд с апелляциями.

- У нас обжалование на пяти листах, – рассказал Роман Шимко «Комсомолке». - Мы просим ужесточить приговор, особенно учитывая тот факт, что Алисова не оказала первую помощь и даже не удосужилась позвонить в скорую помощь. Также считаем ее наркологическое освидетельствование сомнительным. Как и детализацию звонков.

- А что с делом «о халатности» против судмедэксперта Клейменова?

- Точно не знаю. На следующей неделе следователь должен меня вызвать, как я понял, для ознакомления с делом. Значит вот-вот начнётся суд. А Клейменов как жил здесь у нас в Железнодорожном, так и живёт. Насколько я понял, он по-прежнему отрицает свою вину, утверждая, что мой сын был пьян.

Мы будем продолжать следить за развитием событий.

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