2018-02-16T16:53:09+03:00
Происшествия

В Новой Москве на прогулке в детском саду погибла 3-летняя девочка

По одной из версий, ей стало плохо на улице, но никто не заметил, что малышка пропала
Семен ЕЛЕНИН
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После прогулки не сразу заметили, что одной из девочек нетПосле прогулки не сразу заметили, что одной из девочек нетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следственный комитет разбирается в причинах гибели 3-летней девочки на территории города Московский, который входит в состава Новомосковского административного округа столицы. ЧП произошло в детском саду 2120.

Сообщается, что сегодня утром младшую группу вывели на прогулку. Затем малышей вернули в сад на завтрак. И только через некоторое время заметили, что одной из девочек нет. Ее искали сначала в помещении, затем воспитательница и нянечка вышли на улицу. Как говорят, 3-летняя девочка лежала в сугробе. По одной из версий, она провалилась в снег во время прогулки и не смогла выбраться, по другой - ребенку стало плохо, он упал, но никто этого не заметил.

- Да, у нас случилось ЧП. Но комментировать мы пока ничего не можем, - сообщили «Комсомольской Правде» в секретариате школы 2120, к которой административно относится детский сад.

Телефон директора школы Аллы Шурухиной выключен.

В Следственном комитете сообщили, что дело взято на контроль в центральный аппарат СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (лишение свободы до 3 лет).

- По предварительным данным, утром 16 февраля 2018 года воспитательница и нянечка детского сада, расположенного на территории Новой Москвы, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. - Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада вызвали «скорую помощь», которая констатировала смерть ребенка.

Сейчас на территории детского сада работают следователи, допрашивают его сотрудников, изымают записи с камер видеонаблюдения, документы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по еще одной статье - «Халатность» (до 5 лет).

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