На ВДНХ восстановят кинотеатр в формате 360 градусов

СЕГОДНЯ 15:12 2018-02-17T20:09:40+03:00

Сейчас, конечно, кинотеатр "Круговая кинопанорама» можно назвать «бабушкой» современных полнокупольных и 5D-киносистем Фото: Алиса ТИТКО

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На ВДНХ приступили к спасению шедевра отечественной инженерной мысли эпохи хрущевской оттепели или, говоря проще, панорамного кинотеатра с 360-градусным обзором.

Сейчас, конечно, кинотеатр "Круговая кинопанорама» можно назвать «бабушкой» современных полнокупольных и 5D-киносистем. Изначально в нем было установлено 22 экрана, но уже в советские годы использовался стереозвук. Не было посадочных мест, фильмы смотрели стоя. Последний киносеанс был в 2016 году.

Восстанавливать "Круговую панораму" будут своими силами - отечественные специалисты уже начали работы. В частности, ГК "Красный квадрат". Однако для создания уникального механизма динамического управления платформой и специальных эффектов, воздействующих на сенсорное восприятие зрителей (ветер, влага, ускорение и т.д.) потребуется помощь австрийских коллег, с которыми наша мультимедийная компания на днях подписала стратегическое соглашение. Конструктивное решение вращающегося амфитеатра, совмещенного с тороидальным экраном, не использовалось ещё нигде в мире - эта разработка впервые будет реализована в нашей стране!

Восстанавливать "Круговую панораму" будут своими силамиФото: Алиса ТИТКО

- Об этом кинотеатре знают во всем мире и то, что его решили восстановить и модернизировать - это прекрасная идея. Сейчас важно сохранить исторический облик здания и внести современные технологии, - рассказывает Манфред Майер, управляющий партнер, директор компании "Крафтверк".

Что в планах? В здании проведут капитальный ремонт, привезут новые экраны, но которые сохранят принцип показа фильмов в формате 360 градусов. В центре установят платформу-амфитеатр. А видео уже будут показывать в улучшенном разрешении 4К.

- Уже начаты работы по оцифровке пленок исторических фильмов, а именно "Возьмите нас с собой, туристы!", "В дорогу, в дорогу", "Волга - русская река", "Сказания Руси". Специалисты поправят даже горизонт. Реставрация пленок позволит добиться хорошего качества, чтобы показывать советские видовые фильмы на новых экранах, - рассказал Александр Зенин, член Союза кинематографистов РФ, руководитель "Музея кинотехники".

На ВДНХ приступили к спасению шедевра отечественной инженерной мысли эпохи хрущевской оттепелиФото: Алиса ТИТКО

В обновленном кинотеатре программа для посетителей будет разделена на две части: экскурсия с показом советской кинотехники и показ фильмов, причем исторических и новых. При показе будет полное погружение, за счет спецэффектов - изображение будут проецировать на пол, будет усиливаться звук и вибрация. Те, кто побывали на аттракционе "Машина времени" в парке "Зарядье", могут представить о чем речь.

Стоит отметить, что "Круговая кинопанорама" войдет в состав Парка аттракционов, открытие первой очереди которого запланировано на осень 2018 года.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

Камеру возили на вертолете и поезде

Такие кинотеатры, как «Круговая панорама» на ВДНХ, сейчас есть в крупных городах мира. Но, когда его впервые презентовали в Москве в 1959 году в эпоху холодной войны, это был реально шедевр. Подобные в эти же годы были построены в Диснейленде в Лос-Анджелесе, на выставке «Экспо» в Турине и на Всемирных выставках в Брюсселе и Лозанне.

- Строили его в сжатые сроки - за три месяца. Таким был приказ Никиты Хрущева, - вспоминают в пресс-службе ВДНХ. - Смотреть фильмы в формате 360 градусов очереди выстраивались с ночи.

Еще бы! Сами фильмы снимали на Центральной студии документальных фильмов системой из 11 камер 35 мм, закрепленных на круглой платформе. И никаких коптеров тогда не было. Камеру возили на вертолете, поезде, вездеходе, корабле по всему Советскому Союзу — на Байкал, в Крым, Каракумы, на Кавказ.

Всего до 1991 года сняли 18 фильмов. В архивах сохранилось 10 фильмов, но из них посмотреть можно только три, остальные нуждаются в реставрации.