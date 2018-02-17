2018-02-17T20:09:40+03:00
Общество

На ВДНХ восстановят кинотеатр в формате 360 градусов

Наш корреспондент попала на реставрацию "Круговой кинопанорамы"
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments8
Сейчас, конечно, кинотеатр "Круговая кинопанорама» можно назвать «бабушкой» современных полнокупольных и 5D-киносистемСейчас, конечно, кинотеатр "Круговая кинопанорама» можно назвать «бабушкой» современных полнокупольных и 5D-киносистемФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

На ВДНХ приступили к спасению шедевра отечественной инженерной мысли эпохи хрущевской оттепели или, говоря проще, панорамного кинотеатра с 360-градусным обзором.

Сейчас, конечно, кинотеатр "Круговая кинопанорама» можно назвать «бабушкой» современных полнокупольных и 5D-киносистем. Изначально в нем было установлено 22 экрана, но уже в советские годы использовался стереозвук. Не было посадочных мест, фильмы смотрели стоя. Последний киносеанс был в 2016 году.

Восстанавливать "Круговую панораму" будут своими силами - отечественные специалисты уже начали работы. В частности, ГК "Красный квадрат". Однако для создания уникального механизма динамического управления платформой и специальных эффектов, воздействующих на сенсорное восприятие зрителей (ветер, влага, ускорение и т.д.) потребуется помощь австрийских коллег, с которыми наша мультимедийная компания на днях подписала стратегическое соглашение. Конструктивное решение вращающегося амфитеатра, совмещенного с тороидальным экраном, не использовалось ещё нигде в мире - эта разработка впервые будет реализована в нашей стране!

Восстанавливать "Круговую панораму" будут своими силами Фото: Алиса ТИТКО

Восстанавливать "Круговую панораму" будут своими силамиФото: Алиса ТИТКО

- Об этом кинотеатре знают во всем мире и то, что его решили восстановить и модернизировать - это прекрасная идея. Сейчас важно сохранить исторический облик здания и внести современные технологии, - рассказывает Манфред Майер, управляющий партнер, директор компании "Крафтверк".

Что в планах? В здании проведут капитальный ремонт, привезут новые экраны, но которые сохранят принцип показа фильмов в формате 360 градусов. В центре установят платформу-амфитеатр. А видео уже будут показывать в улучшенном разрешении 4К.

- Уже начаты работы по оцифровке пленок исторических фильмов, а именно "Возьмите нас с собой, туристы!", "В дорогу, в дорогу", "Волга - русская река", "Сказания Руси". Специалисты поправят даже горизонт. Реставрация пленок позволит добиться хорошего качества, чтобы показывать советские видовые фильмы на новых экранах, - рассказал Александр Зенин, член Союза кинематографистов РФ, руководитель "Музея кинотехники".

На ВДНХ приступили к спасению шедевра отечественной инженерной мысли эпохи хрущевской оттепели Фото: Алиса ТИТКО

На ВДНХ приступили к спасению шедевра отечественной инженерной мысли эпохи хрущевской оттепелиФото: Алиса ТИТКО

В обновленном кинотеатре программа для посетителей будет разделена на две части: экскурсия с показом советской кинотехники и показ фильмов, причем исторических и новых. При показе будет полное погружение, за счет спецэффектов - изображение будут проецировать на пол, будет усиливаться звук и вибрация. Те, кто побывали на аттракционе "Машина времени" в парке "Зарядье", могут представить о чем речь.

Стоит отметить, что "Круговая кинопанорама" войдет в состав Парка аттракционов, открытие первой очереди которого запланировано на осень 2018 года.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

Камеру возили на вертолете и поезде

Такие кинотеатры, как «Круговая панорама» на ВДНХ, сейчас есть в крупных городах мира. Но, когда его впервые презентовали в Москве в 1959 году в эпоху холодной войны, это был реально шедевр. Подобные в эти же годы были построены в Диснейленде в Лос-Анджелесе, на выставке «Экспо» в Турине и на Всемирных выставках в Брюсселе и Лозанне.

- Строили его в сжатые сроки - за три месяца. Таким был приказ Никиты Хрущева, - вспоминают в пресс-службе ВДНХ. - Смотреть фильмы в формате 360 градусов очереди выстраивались с ночи.

Еще бы! Сами фильмы снимали на Центральной студии документальных фильмов системой из 11 камер 35 мм, закрепленных на круглой платформе. И никаких коптеров тогда не было. Камеру возили на вертолете, поезде, вездеходе, корабле по всему Советскому Союзу — на Байкал, в Крым, Каракумы, на Кавказ.

Всего до 1991 года сняли 18 фильмов. В архивах сохранилось 10 фильмов, но из них посмотреть можно только три, остальные нуждаются в реставрации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алиса ТИТКО

 
Читайте также
Юлия Чичерина: "Украина ушла, но еще вернется. Таково наше бремя"
Известная певица Юлия Чичерина – один из лучших женских голосов «русского рока», не очень любит выбираться из своей заснеженной подмосковной деревни в город. Но нам удалось заманить ее в гости — в эфир Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
В «Зарядье» можно пройти бесплатное медобследование
Центральная подмосковная ярмарка пройдет в Мытищах
В Москве о нарушениях правил парковки сможет сообщить любой желающий
В Москве рабочий погиб при обвале грунта в Политехническом музее
В центре Москвы ограбили мастерскую художника
Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» построят в этом году
Следователи проверяют информацию о гибели пациентки в больнице Москвы, которая не дождалась помощи
Станцию метро «Косино» украсят панно с камышами
«Масленичные» поезда будут возить туристов в Подмосковье
В Подмосковье задержали мужчин, вымогавших у бизнесмена 12 млн рублей
Московское метро выпустило кольца для влюбленных
В подмосковных лесах с начала 2018 года спасено 15 человек
Стадион «Лужники» полностью готов к ЧМ-2018
Автобусы без турникетов перевезли более 20 млн пассажиров за первый месяц
ФАС: московские больницы в сговоре с поставщиками провели торги на 644 млн рублей
В «Новом Иерусалиме» пройдет выставка работ Бориса Кустодиева
Разбившийся Ан-148 выработал меньше четверти проектного ресурса
В Москве 20 исторических зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
Крушение Ан-148: Появилось видео столкновения самолета с землей
Катастрофа Ан-148 под Москвой: найден второй «черный ящик» разбившегося самолета
В Москве отменили развлекательные мероприятия фестиваля "Московская Масленица"
Итоги конкурса проектов реновации экспериментальных районов объявят весной
Москвич выжил после падения в сугроб с 12 этажа
Парк «Зарядье» победил на международном конкурсе
В Москве за прошлый год поженились более 90 тысяч пар