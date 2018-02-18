«Помощнику Москвы» прибавили полномочий

СЕГОДНЯ 16:45 2018-02-18T16:56:26+03:00

За три года приложение скачали уже более 190 тысяч раз Фото: Евгения ГУСЕВА

Теперь с помощью этого приложения можно будет сообщить о нарушениях на стоянках такси и электромобилей

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Мобильное приложение «Помощник Москвы» появилось в 2015 году специально для тех товарищей, которые не могут спокойно смотреть на нарушителей. Ну, скажем, встала машина под знак «Остановка запрещена» или въехала на газон, а рядом ни сотрудников ГИБДД, ни инспекторов МАДИ (административная дорожная инспекция), ни пеших патрульных АМПП (Администратор московского парковочного пространства). В этом случае вы можете достать смартфон, скачать приложение «Помощник Москвы» (в App Store или Google Play) и сфотографировать авто нарушителя (чтобы пользоваться приложением, нужно иметь учетную запись на портале mos.ru). Снимок автоматически отправляется в уполномоченные органы, где уже решают, есть нарушение или нет. Если да, то водитель получит штраф.

За три года приложение скачали уже более 190 тысяч раз. Сначала пользователи могли фиксировать неоплаченную парковку, затем нарушения под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», чуть позже парковку на газонах и пешеходных переходах. Теперь приложение сможет фиксировать нарушения на стоянках такси и электромобилей (функция заработает до конца этого года). На них нельзя стоять обычным машинам, о чем говорят специальные знаки. Однако многих водителей это не останавливает.

- Дополнительные функции приложения «Помощник Москвы» помогут горожанам самим наводить порядок с дорожным движением, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Любой обладатель смартфона или планшета сможет зафиксировать случаи нарушений правил парковки и таким образом принимать активное участие в повышении уровня безопасности города.

Сейчас в Москве более 400 стоянок такси и 7 парковочных мест для электромобилей.

Кстати, незаконная парковка на местах для инвалидов также войдет в перечень нарушений «Помощника Москвы». Эту функцию начали разрабатывать в конце прошлого года. Пользователи приложения смогут сфотографировать номер машины на льготном месте, после чего его проверят в специальном реестре. Если автомобиль занял место незаконно, водитель получит штраф 5 тысяч рублей.