2018-02-18T17:10:09+03:00
Общество

На западе Москвы пять человек провалились на снегоходах под лед

Трех из них удалось спасти, судьба еще двух остается неизвестной
Игорь ПАВЛОВ
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Вообще управлять снегоходами должны люди, которые специально на это учились и получили праваВообще управлять снегоходами должны люди, которые специально на это учились и получили праваФото: Иван ВИСЛОВ
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Трагедией обернулся отдых для компании из пяти человек, решивших на этих выходных покататься на двух снегоходах. Дело было на Москве-реке за МКАДом в районе Новорижского шоссе. Молодые люди расценили толщину льда безопасной и, катаясь по берегу, съехали на поверхность водоема. И сами не заметили, как оказались на краю полыньи.

Лед не выдержал и первый снегоход ушел под воду. Крики о помощи первым услышал сотрудник Росгвардии Алексей Жиголенков, который в это время дежурил на берегу и обходил территорию своего поста. Он сообщил о происшествии дежурному и побежал к реке.

В это время на его глазах под лед провалился второй снегоход. В воде барахтались люди. Жиголенков бросился их спасать. Через несколько минут на место прибыли еще несколько сотрудников Росгвардии, а также спасатели МЧС.

- Старший сержант Юрий Осетров полз по тонкому льду и бросал утопающим веревки, а также спасательный круг, - рассказали «КП» в пресс-службе «Росгвардии». - Благодаря этому удалось вытащить трех мужчин. Они провели в воде минут двадцать. И были в состоянии сильного шока.

По словам выживших, еще два человека остались под водой. Мужчину и девушку затянуло подводным течением. Их тела водолазы до сих пор не нашли.

ПОДЪЕЗЖАТЬ К ВОДЕ - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

По словам председателя исполкома Российского союза спасателей Сергея Щетинина, трагедия случилась из-за того, что снегоходы оказались рядом с открытой водой. Толщина льда на таких участках очень мала.

- Вероятно, те, кто управлял снегоходами, просто не знали особенностей водоема, - считает Щетинин. - И это часто играет роковую роль. Если выезжаете на речную поверхность, то нужно быть уверенным, что толщина льда составляет сантиметров 25-30. В Москве-реке она сейчас такая и есть, но ребята не учли незамерзшие места.

Возможно, полынью просто не заметили. Либо решили, что лед выдержит.

- Вообще управлять снегоходами должны люди, которые специально на это учились и получили права, - добавил Сергей Щетинин. - Во время обучения всегда объясняют, как себя вести, если перед вами, например, показалась полынья. Ну и, разумеется, нельзя лихачить и сильно разгоняться. Потому что даже на земле под снегом могут быть спрятаны различные ловушки. Скажем, упавшее дерево. Или яма. Желательно, кататься по знакомым местам.

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