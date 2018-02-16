2018-02-16T17:19:23+03:00
Общество

Оплата метро в Москве: куда делись бумажные билеты на 60 поездок

И почему билет на 1 поездку действует всего пять дней. Отвечаем на самые популярные вопросы об оплате метро в Москве
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Билет на бумажном носителе на 1-2 поездки ориентирован на пассажиров, которые редко совершают поездкиБилет на бумажном носителе на 1-2 поездки ориентирован на пассажиров, которые редко совершают поездкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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При оплате метро и наземного транспорта в Москве у пассажиров довольно часто появляются вопросы. Особенно их много, когда вовремя не обратили внимания на новшества. На возникающие вопросы москвичей «Комсомольской правде» ответили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

- Почему срок действия билета «Единый» на 1–2 поездки — 5 дней, включая день продажи? Почему не больше?

- Билет на бумажном носителе на 1-2 поездки ориентирован на пассажиров, которые редко (спонтанно) совершают поездки. Как правило, они приобретают билет непосредственно перед поездкой (туда или туда/обратно). И в этом случае, 5 дней является оптимальным периодом действия билета, поскольку пассажир заранее не планирует или не намеревается совершать поездки в общественном транспорте.

- Тем, кто приезжает в Москву, например, в командировку, как выгоднее оплачивать метро?

- Действительно есть и категория пассажиров, которые редко, но при этом систематически совершают поездки в том или ином виде транспорта. Или, например, могут спланировать свои поездки на более длительный интервал времени. Для них создана карта «Тройка» с тарифом «Кошелек». Она действует по принципу - пополнил баланс и воспользовался, когда захочешь – это удобно, так как баланс карты действителен в течение 5 лет с момента последнего пополнения или с момента последней валидации. Стоимость поездки по карте «Тройка» дешевле, чем по билету «Единый» на 1 поездку, но она имеет залоговую стоимость 50 рублей. В настоящее время одна поездка по карте «Тройка» стоит 36 рублей, а по билету «Единый» - 55 рублей.

- Почему нельзя в кассе купить билет «Единый» на 60 поездок?

- Согласно принятому решению властями Москвы с 17.07.2017 года билет на 60 поездок реализуется только на карте «Тройка». Он действуют 90 дней с момента продажи (включая день продажи), как и билеты на 20, 40 поездок. Для удобства пассажиров билеты на 20 и 40 поездок продаются на бумажных носителях, также они могут быть записаны на карту «Тройка».

- Можно ли говорить, что «Тройку» используют чаще, чем бумажные билеты?

- Да. В настоящее время 90% проходов в городском транспорте осуществляется по карте «Тройка». На данный момент реализовано уже больше 17 миллионов карт.

БОНУСЫ КАРТЫ «ТРОЙКА»

Заранее пополнив на карте «Тройка» билет «Кошелек», можно оплатить:

1) проезд на поездах «Аэроэкспресс»;

2) проход в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке;

3) проход в Музей «Лунариум» Московского Планетария;

4) проход на ледовый каток ВДНХ;

5) проход на ледовый каток ЦПКиО им. Горького;

6) проход в Московский зоопарк;

7) парковку в парке «Зарядье».

СТИЛЬНАЯ "ТРОЙКА"

Для большинства москвичей карта «Тройка» - просто удобный способ оплаты, а для кого-то еще и модный аксессуар. Первое, что было придумано — необычный дизайн. «Тройки» выпускают к Новому году - со снегирями, к 8 Марта - с цветами, к Дню Победы - с георгиевской лентой. Такие карты обычно не продаются, а достаются пассажирам в подарок во время различных акций Московского метрополитена.

Особая популярность у москвичей и туристов к картам «Тройка» в виде брелоков, пластмассовых браслетов и керамических колец. Их стоимость значительно выше: брелоки — от 300 рублей, браслеты — от 450 рублей, кольца — 2200 рублей.

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