Директор детсада, где погибла 3-летняя девочка, опровергает, что на теле ребенка были синяки

16 Февр. 20:00 2018-02-17T00:54:36+03:00

Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения

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В Новой Москве следователи разбираются в обстоятельствах гибели 3-летней девочки. Напомним, ЧП произошло в детском саду 2120 в городе Московский, который находится на присоединенных к столице территориях.

Первоначально некоторые СМИ написали, что воспитательница вывела утром детей на прогулку, а когда спустя полчаса пошли на завтрак, якобы забыла одного ребенка на улице. Хватилась только через два часа. Тело маленькой Зульфии (имя изменено, - Авт.) нашли в сугробе. Однако в следствии эту версию опровергают. Никаких двух часов не было. Отсутствие ребенка заметили почти сразу.

- По предварительным данным, воспитательница и нянечка возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. - Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения.

Вызвали скорую помощь, но спасти ребенка медики уже не смогли.

Предполагают, что во время прогулки девочке могло стать плохо. Она упала. Но следившие за детьми взрослые этого сразу не заметили. По крайней мере, такой версии придерживаются в школе 2120, к которой относится детский сад.

«Причины несчастного случая тщательно проверяются, - сообщается на сайте школы. - На данный момент причина смерти не установлена. Дошкольные группы работают в штатном режиме, дети переведены в соседние группы. Мы выражаем соболезнования родным и близким. Это большая трагедия для нашей школы».

Тем временем, следователи опросили отца погибшей девочки. Салим Рахимов (имя и фамилия изменены) родом из Азербайджана. В Москве живет уже несколько лет, торгует овощами и фруктами. Помимо 3-летней Зульфии у него есть еще трое детей. По словам источников, мужчина заявил сотрудникам СК, что несколько дней назад родители заметили на теле ребенка синяки. Сама девочка якобы сказала, что просто упала. Однако отец и мать сомневались: может, ее кто-то в саду бьет?

- Никаких синяков на теле девочки не было, - заявила корреспонденту «КП» директор школы 2120 (и детского сада с тем же номером) Алла Шурухина. - Тело девочки врачи скорой помощи забирали при мне. Никаких повреждений не было.

(Это, кстати, подтверждают и в СК: следов насильственной смерти и каких-либо повреждений при предварительном осмотре не нашли).

- Что вы можете сказать о воспитателях, в группе которых произошло ЧП?

- Воспитатели у нас хорошей квалификации. Извините, следователь запретил мне комментировать эту трагедию. Давайте дождемся результатов экспертизы.

Напомним, следственный комитет уже завел у головное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (лишение свободы до 3 лет). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по еще одной статье - «Халатность» (до 5 лет).

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