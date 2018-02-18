2018-02-18T17:20:11+03:00
Общество

Прогноз на 19 - 23 февраля: В Москву идет 27-градусный мороз!

Самая сильная стужа этой зимы еще впереди, судя про прогнозу Гидрометцентра России на 19 - 23 февраля
Юлия СМИРНОВА
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По предварительным прогнозам, морозная погода сохранится как минимум до конца февраляПо предварительным прогнозам, морозная погода сохранится как минимум до конца февраляФото: Олег УКЛАДОВ
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Самые сильные морозы с начала зимы - до -27 градусов! - ударят в Подмосковье в ночь на 23 февраля. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России в своем прогнозе на 19 - 23 февраля.

Конечно, это далеко не рекорд и не экстремальная стужам - бывало в феврале и холоднее. Но нынешняя зима аномально теплая, средняя температура на 4,5 градуса выше климатической нормы. Серьезной стужи вообще, считай, не было.

- В столице даже до -25 градусов ночью воздух не остывал ни разу, лишь местами в Подмосковье такую температуру фиксировали, - рассказала "КП" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Так что для зимы 2017-2018 предстоящие морозы - действительно событие. Самые крепкие за весь сезон.

Впрочем, в понедельник, 19 февраля, еще тепло, 0...-5 градусов, пасмурно, будет идти снег.

Во вторник, 20 февраля, ночью подморозит до -10, днем -4...-9, облачно, небольшой снег.

В среду, 21 февраля, ночные холода усилятся до -13...-18, местами в Подмосковье не исключены -23 градуса. Днем -8...-13, облачно и снежно.

В четверг, 22 февраля, ночью -18...-23, днем -10...-15 градусов. Выглянет солнце, осадков не ожидается.

В пятницу, 23 февраля, под утро мороз окрепнет до -22...-27 градусов, днем -11...-16. Будет облачно, пройдет небольшой снег.

По предварительным прогнозам, морозная погода сохранится как минимум до конца февраля. Правда, речь идет уже про -14...-19 градусов по ночам и -9...-14 градусов днем. Похоже, зима решила под занавес наверстать упущенное.

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