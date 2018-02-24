2018-02-24T14:49:52+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме на севере Москвы: пострадал один человек

Первоначально сообщалось, что пожар в жилом доме в Москве начался после взрыва газового баллона [видео]
Василиса НИКОЛАЕВА
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К месту пожара мгновенно прибыли пожарные и кареты скорой помощи. Фото: vesti.ruК месту пожара мгновенно прибыли пожарные и кареты скорой помощи. Фото: vesti.ru
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Как сообщили «Комсомольской правде» в МЧС по Москве, в 11:35 на пульт пожарных и спасателей поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного дома на проезде Кадомцева на севере Москвы.

Оказывается, пожар возник на балконе на 6-м этаже. И перекинулся на 7-ой.

- Площадь возгорания составляла 35 кв. Пожар был ликвидирован в 12:25. В ходе тушения тушения пожара были спасены 6 человек.

Также, сообщает МЧС в целях безопасности были выведены из подъезда 15 человек.

Пострадал мужчина-инвалид. В настоящий момент он в больнице.

В свою очередь, МОСГАЗ опровергает информацию о взрыве бытового газа на проезде Кадомцева. Выехавшая на место бригада аварийно-спасательного формирования установила, что все крановые узлы газового прибора находятся в исправном состоянии. Предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок.

Пожар в Москве.

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