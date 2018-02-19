Школы будущего - уже сейчас

СЕГОДНЯ 14:20 2018-02-19T14:26:09+03:00

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Система школьного образования в Москве за последние пять лет совершило настоящий прорыв. По многим компонентам. Столичные власти увеличили серьезно финансирование школ и оплату труда педагогам, в большинстве из них провели капитальный или текущий ремонт, укрепили материальную базу. Еще одна важная составляющая - с 2012 года в учебных заведениях по инициативе мэра Сергея Собянина начали активно внедрять технологии.

- Очень важно насытить школы новым высокотехнологичным оборудованием, - говорил Сергей Собянин в начале нынешнего учебного года. - Это и интерактивные доски, и Wi-Fi, и новые компьютеры и так далее. Но еще более важно - наполнить ее интересным образовательным контентом. Учителя Москвы включились в эту работу.

Такой основательный подход уже дает свои плоды. Число выпускников столичных школ, которые сдают ЕГЭ и ГИА на сто баллов, ежегодно увеличивается. Причем, довольно серьезно. По новой системе зарплата педагогов зависит в том числе и от успеха их учеников на экзаменах. Поэтому нынешние учителя отходят от памятных для пап и мам нынешних школьников сухих «бу-бу-бу» исключительно по учебникам. Они дают дополнительные материалы. Вводят в уроки интерактив. Стараются подать свой предмет так, чтобы учащимся было интересно.

Итак, что из себя представляет современная московская школа?

Школу 2030 иногда еще называют «Школой будущего». Она часто становится пилотной площадкой для программ, которые затем распространяются по другим столичным учебным заведениям. Поэтому едем туда, чтобы посмотреть, каким будет выглядеть московское образование в ближайшем будущем...

На уроке ребята собрали из конструкторов космические корабли, которые отправятся покорять космос

Одно из направлений, которому в 2030-й уделяют особое внимание, - новый подход к изучению астрономии.

- Астрономию как предмет ребята сегодня изучают на старшей ступени - в 10 и 11 классах, но интересоваться космосом дети начинают еще с детского сада - им интересно, что такое Солнце и Луна, что такое планеты, - объясняет директор школы 2030 Наталья Рябкова. - Астрономия в виде отдельных тем она есть и в младшей, и в средней школе - это окружающий мир, география, технология.

У четвероклассников сейчас как раз урок по окружающему миру. Они изучают планеты солнечной системы. Помните? – раньше это была пара параграфов в учебнике, несколько плоских рисунков. А тут дети разбились на несколько команд, выбрали себе по планете, сделали ее макет и даже собрали из конструкторов космические корабли, которые отправятся покорять космос.

Вот у одной команды большой, размером с глобус, макет Юпитера. Крупнейшая планета солнечной системы. Девочка Даша рассказывает мне, из чего ребята это сделали: это разрезанный пополам шар из пенопласта (такие используют в декорировании), который оклеили в несколько слоев ватой и раскрасили. Но самое интересное, когда дети «открывают» планету, снимая верхнюю часть. Внутри оказывается ядро и несколько слоев Юпитерской мантии.

Мальчик Коля деловито рассказывает мне о модели космического корабля, который они сконструировали для изучения Юпитера. Лишних деталей нет. Коля все может логично объяснить. Рассказывает: корабль делает фотосъемку, проводит замеры, а капсула с информацией отправляются вот в этот портал с гиперускорителем - это новые технологии такие - а вскоре ученые капсулу примут на Земле.

- У вас в экипаже всего один человек? - кручу в руках фигурку из кабины корабля.

- Это не пилот, это робот, - объясняет школьник. - Людей на Юпитер нельзя отправлять. Там же температура - минус 140 градусов, очень холодно.

Четвертый класс!

А еще в школе 2030 есть свой… планетарий. Эта полусфера на первом этаже появилась летом прошлого года по проекту одного из фондов, с которым сотрудничает школа. Как объясняют, конструкция нехитрая: скрепленный крепкими брусьями корпус, фанера, ставшая изнутри экраном, плюс несколько проекторов и динамиков. Теперь сюда водят на занятия ребят из средней и старшей школы. Сейчас, например, в 10 классе проходит урок по естествознанию - школьники смотрят учебный фильм, демократично усевшись прямо на ковролин, задрав головы в «звездное небо».

Ребята из 8 класса собирают роботов для работы на планетах Солнечной системы. Школьники учат своих роботов выполнять различные алгоритмы без ежесекундного контроля

- Наш планетарий вмещает около 25 человек, - объясняет учитель химии Валерий Безверхий. - Дети лучше усваивают материал, если занятия проходят в интерактивном формате.

Неподалеку проходит урок технологии. 8 класс собирает роботов для работы на планетах Солнечной системы. И это уже никакие не игрушки. Роботы на колесах, с щупами и «руками», программируются и управляются через компьютеры. То есть, это не «машинки», которой можно рулить через пульт управления с радиосигналом. Здесь все сложнее. Школьники учат своих роботов выполнять различные алгоритмы без ежесекундного контроля.

- Видите, наш луноход движется, выбирая дорогу, «считывая» светлые участки поля, - объясняет мне восьмиклассник Антоний Коротков. В этот момент его робот ездит по расстеленному на столе лунному ландшафту, напечатанному на большом листе бумаги…

В 2019 году «Роскосмос» собирается отправить для изучения Луны автоматическую станцию. А ребята пытаются смоделировать научно-исследовательскую работу на поверхности спутника Земли. Может перед нами сейчас будущие покорители космоса?

Кстати

В конвергентной лаборатории у пятого класса мастер-класс «Научные развлечения». Разговор о планетах, их особенностях и различных интересных фактах. Конвергентная лаборатория - это тоже гордость школы. Она высокотехнична (например, здесь есть 3D-принтер, на котором можно напечатать какие-либо учебные пособий или инструменты, есть портативная метеостанция) и универсальна - в этом кабинете можно запросто провести уроки химии, физики, географии и астрономии.

Поднимаемся на четвертый этаж. Урок физики в 11 классе. Тема: «Астрономия в физике». На стене вместо привычной доски, по которой в наше время скрипели мелом, - большая интерактивная панель. Учитель Наталья Шудрик объясняет материал, пальцами открывая новые папки, потом одним нажатием запускает учебный фильм. Чтобы проверить, как дети усвоили материал, предлагает разобрать какие свойства имеют те или иные типы звезд. Вышедший к «доске» ученик, нажимает пальцем на один из вариантов и тянет его, как по экрану мобильного телефона, к нужной графе. Красные гиганты, белые карлики, нейтронные звезды…

Это - запущенная в столичных учебных заведениях еще в 2016 году программа «Московская электронная школа» (МЭШ). В 2030 школе такие интерактивные панели появились в начале нынешнего учебного года, ими оснащены уже 29 классов. МЭШ - уникальная образовательная платформа, большая база, из которой подключенные к системе педагоги могут доставать уже готовые сценарии уроков с 1 по 11 классы. На текущий момент в ней уже более 13 тысяч сценариев. Число московских школ, подключенных к МЭШ, приближается к сотне.

Нынешние школьники от новой системы в восторге. Объясняют мне: так им, привыкшим к современным гаджетам с интерактивными экранами и видеоблогам, гораздо удобнее:

- Мы даже свои телефоны через вайфай подключать к урокам МЭШ можем!

Все эти новшества еще совсем недавно можно было бы представить себе разве что только в каких-то фантастических фильмах о будущем. А теперь это будущее уже наступило.