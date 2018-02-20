Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: Под застройку готовятся еще 30 стартовых площадок

СЕГОДНЯ 01:59 2018-02-20T02:01:58+03:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы продолжили разговор с экспертом о реновации и переселении москвичей

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- Юлиана Владимировна, реновации в Москве скоро стукнет год. Первые переселенцы уже начали получать ключи от квартир. А для домов следующих новоселов утверждены 236 стартовых площадок. Адресов станет еще больше?

- Этот список будет расширяться. Сегодня в проработке находится еще около 30 новых стартовых площадок. Мы отбираем их так, чтобы это были городские земли рядом со сносимыми пятиэтажками. Самое главное, чтобы там не было градостроительных ограничений, например, инженерных коммуникаций. При выборе стартовой площадки мы обязательно учитываем мнение жителей. Некоторые адреса нам подсказывают сами москвичи.

- Многие боятся, что стартовая площадка окажется в промзоне.

- Унас нет ни одной стартовой площадки, которая находилась бы в промышленной зоне. В городе действует отдельная программа по развитию промзон. Они должны превратиться в культурные, общественные и деловые центры. Но при планировании парковок для районов реновации мы будем искать свободные участки под гаражные комплексы в соседних промышленных, коммунальных или складских зонах.

Сейчас можно только посмотреть на макеты большинства домов. Но уже в первых из них скоро начнут справлять новоселье.Фото: Евгения ГУСЕВА

УВИДИМ ЛИ СОЛНЦЕ В КВАРТИРАХ

- Правда ли, что в кварталах реновации построят высотки?

- По программе реновации планируется строительство домов не выше 14 этажей. Допускаю, что в исключительных случаях, если это обосновано с планировочной точки зрения, в новом квартале можно будет сделать некую доминанту из высотного жилого дома. К примеру, такая башня может появиться в квартале в зоне транспортно-пересадочного узла. В них создаются центры притяжения с офисами, торговлей, аптеками, кафе.

- На нашем сайте одна из жительниц сносимой хрущевки, москвичка Елена, спрашивает: «Что будет с инсоляцией новых домов? Застройка в кварталах реновации станет более плотной. Увидим ли мы солнце в квартирах?»

- Инсоляция - это количество времени, в течение которого солнце попадает в квартиру. Сегодня действует норматив, по которому с 22 апреля по 22 августа солнечные лучи должны освещать квартиру не менее двух часов в сутки. Дома в новых кварталах будем размещать так, чтобы во всех квартирах соблюдались эти нормы.

- Еще вопрос от читателя: «В новостройках столицы сегодня часто нет лоджий и балконов. Это дань моде или уже утвержденный тренд в архитектуре жилых зданий?»

- Балконы и лоджии, к тому же еще и застекленные, обязательно должны быть во всех домах, построенных по программе реновации.

Юлиана Княжевская.Фото: Евгения ГУСЕВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ОТДАДУТ ПОД МФЦ

- Сохранятся ли дома-памятники, попавшие в список сноса?

- Сейчас принято решение сохранить 218 таких домов. По 22 домам окончательно определимся, сносить или оставить, чуть позже, во время градостроительного проектирования. Это необычные здания с архитектурными, градостроительными и авторскими особенностями. У них неповторимые карнизы, балконы, входы в подъезды и другие интересные детали. Такие, к примеру, дома есть на Русаковской, Парковой, Михалковской улицах и улице Руставели. Во Внукове мы сохранили целую группу исторических домов как ранее существовавший районный городской центр, когда еще Внуково не считалось Москвой.

Мы хотим не только сохранить и отремонтировать их, но и вписать в новый квартал реновации. С жителями обсудим, что размещать в этих зданиях. Может быть, отдадим их под социально-бытовые или культурно-просветительские нужды. Например, в Нагорном районе жители предложили открыть в таком доме центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ). При этом люди из сохраняемых домов переедут в новые квартиры.

- Хватит ли на всех детсадов и школ в районах реновации? Жителей-то станет больше...

- Если в кварталах реновации будет недостаточно существующего детского сада, тогда спроектируем к нему пристройку. Или приспособим под него сохраняемые жилые дома по соседству. Кварталы будут полностью обеспечены социальной инфраструктурой - детсадами, школами, поликлиниками. То есть всем, что необходимо для комфортной жизни.

СЛУШАНИЯ НАЧНУТСЯ В КОНЦЕ ГОДА

- Можно ли будет заранее увидеть проект реконструкции своего района?

- Сейчас мы одновременно разрабатываем 86 проектов планировок территории районов по программе реновации. Как только будут готовы первые проекты, мы сразу же представим их жителям на публичных слушаниях. Не исключено, что первыми могут быть пять экспериментальных площадок в районах, которые участвуют в международном архитектурно-градостроительном конкурсе на лучшую концепцию для программы реновации. Это Кузьминки в Юго-Восточном округе, Головинский в Северном округе, Царицыно в Южном округе, Проспект Вернадского в Западном округе и Хорошево-Мневники в Северо-Западном округе. Скорее всего, массово начнем обсуждать проекты с жителями ближе к концу этого года.

Звонок слушательницы Радио «Комсомольская правда» Нины Ивановны:

- Наши дома на Люблинской улице попали в список сноса. Но непонятно, где узнавать информацию о реновации в нашем районе? Пока нам известно только, что участвуем в этой программе.

- Я тоже жительница Люблина. В этом районе родилась, училась и сейчас живу. И тоже участник программы реновации. Жители моей пятиэтажки проголосовали за снос, поэтому я с нетерпением жду этих событий, как и вы. Всю подробную информацию можно узнавать на портале мэра Москвы mos.ru в специальном разделе «Программа реновации». Также можно обратиться в управу своего района или префектуру округа, если нет возможности воспользоваться интернетом.

ПРОВЕРКА СЛУХА

От расселения отказаться уже нельзя

- А можно отказаться от реновации? Ну вдруг люди передумали...

- Из программы реновации можно выйти в любое время при соблюдении двух условий. Первое - жители должны проголосовать за отказ от реновации в количестве 1/3 плюс 1 голос от общего собрания собственников дома. Второе - это решение должно быть принято до заключения первого договора о переселении. Если эти два условия выполнены, тогда дом исключается из программы реновации.

- Все пятиэтажки в районе снесут, а эту, отказавшуюся, оставят?

- Да, дом, который вышел из программы реновации, обязательно сохраним. Каждый случай индивидуален. Нам придется пересмотреть застройку этого квартала. Будем перерабатывать проект. Это сложная задача. Нам предстоит гармонично вписать старый дом в современное пространство.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Где жильцам парковать машины?

- В кварталах реновации планируем три вида парковок. В первую очередь бесплатные места на улицах с соответствующей разметкой или на внутриквартальных проездах. Кроме того, рядом с домами обязательно разместим отдельно стоящий многоуровневый паркинг. И подземные паркинги в новых жилых домах.