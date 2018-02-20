Реновация пятиэтажек в Москве: На продажу выставлены квартиры из первого дома для переселенцев

СЕГОДНЯ 15:01 2018-02-20T15:08:02+03:00

Первый дом, готовый к заселению по программе реновации, по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сначала их смогут купить жители сносимых домов, а остатки отдадут всем желающим

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В первую новостройку на 5-й Парковой улице ещё не успели заселиться участники реновации, а в этом доме уже выставлены на продажу свободные квартиры. На портале Стройкомплекса Москвы появился список из 80 квартир - однушки и трёшки площадью от 38,2 до 78,5 "квадратов". Средняя цена метра в них - от 152,8 тысяч рублей до 176,5 тысяч рублей.

Напомним, в 18-этажном доме на 340 квартир на 5-й Парковой улице для переселенцев из двух соседних пятиэтажек на улице Константина Федина выделено 160 квартир. Остальные частично забронированы для жителей из других сносимых домов в Восточном округе. А выставленные на продажу 80 однушек и трёшек в первую очередь смогут купить новосёлы по программе реновации, желающие расширить свою жилплощадь. По данным столичной мэрии, таких среди переселенцев из домов на Константина Федина оказалось почти 100 семей.

После того, как квартиры из списка на портале Стройкомплекса выберут эти жители сносимых хрущевок, вслед за ними остатки смогут купить по заявленным ценам и все желающие. Но в отличие от переселенцев по программе реновации для них не будет никаких скидок и льгот.

КОНКРЕТНО

Как жителям сносимых домов докупить метры

1. Собственники или наниматели выбирают из списка на сайте Стройкомплекса понравившуюся квартиру и осматривают ее с помощью специалистов информационного центра реновации в этом доме.

2. Если все устраивает, тогда семья пишет заявление в столичный Фонд реновации на покупку квартиры большей площади взамен положенной им бесплатной квартиры. Заявление заполняют все собственники и наниматели из попавшей в программу реновации старой квартиры.

3. Семья обязательно прикладывает к заявлению пакет необходимых документов: копии всех страниц своего паспорта, выписку из домовой книги и из госреестра недвижимости, а также заверенное нотариусом согласие супруга на покупку новой квартиры. Холостякам ещё нужно принести нотариально заверенное заявление о том, что в браке не состоят. К этим документам нужно добавить квитанцию об оплате обеспечительного платежа в сумме 100 тысяч рублей.

4. В течение 5 рабочих дней Фонд реновации должен рассмотреть заявление.

5. Если в течение 5 рабочих дней с даты подачи первого заявления не появятся новые претенденты на эту же квартиру, тогда без участия в аукционе семья подписывает и оплачивает договор на своё новое жилье в течение 10 рабочих дней с момента принятия Фондом такого решения.

6. Если за время рассмотрения Фондом первого заявления появились ещё желающие купить эту же квартиру, тогда Фонд объявляет аукцион. Его проводят через 30 дней с даты публикации извещения о проведении аукциона. Будущие новосёлы бьются за желаемую квартиру на торгах и повышают ставки в течение срока, назначенного по условиям аукциона.

7. Победитель аукциона оплачивает на основании Протокола подведения итогов аукциона и подписывает договор на квартиру в срок от 10 до 15 дней после проведения аукциона. Жилье оформляется в собственность. Собственники квартир из числа участников реновации будут заключать договоры мены с доплатой, наниматели - договоры купли-продажи.

8. Участникам реновации, победившим в аукционе, при оплате квартиры дадут скидку в 10 процентов на сумму доплаты.

9. Проигравшим участникам аукциона возвращают оплаченный ими обеспечительный платеж.

Кстати, переселенцы могут со скидкой докупить большую площадь в течение двух лет после оформления права собственности на положенную им по закону бесплатную квартиру и переезда в нее. То есть расширить свои "владения" можно будет и после того, как вы пожили в новой бесплатной квартире и потом вам потребовались дополнительные метры или комната. За доплату жители сносимых пятиэтажек могут купить одну или несколько квартир, например, если семья хочет разъехаться. Обратите внимание! При этом общая площадь полученного таким способом жилья должна быть не более 100 квадратных метров. Сюда входят и положенные переселенцу бесплатные метры, и дополнительные метры. Доплату нужно будет вносить только за "лишние" метры (см. пример расчета ниже).

ЦЕНА ВОПРОСА

Для каждой квартиры в новом доме будет индивидуально рассчитываться доплата за "лишнюю" площадь. Для этого используют специальную формулу:

Р = (П1 - П2) x Ц

Р – сумма доплаты по договору мены или цена по договору купли-продажи;

П1 – общая площадь новой квартиры, которую получает семья по договору мены или договору купли-продажи;

П2 – средняя общая площадь равнозначной квартиры в новом доме, в котором семье положена бесплатная квартира по программе реновации;

Ц – цена одного квадратного метра общей площади жилья, которое покупает семья по договору мены или договору купли-продажи.

Внимание! Участникам реновации положена скидка в 10 процентов на высчитанную по формуле сумму доплаты по договору мены или купли-продажи.

ДЛЯ ПРИМЕРА.

Для тех, кому положена бесплатная двушка на 5-й Парковой улице, посчитали среднюю общую площадь равнозначной квартиры так: сложили общую площадь всех двушек в этом доме и поделили на их количество. В итоге получили среднюю общую площадь двушки 61,3 "квадрата".

Семья, которой положена бесплатная двушка, хочет взять с доплатой трёшку и выбрала из списка на сайте Стройкомплекса трёшку с номером 148 на шестом этаже и площадью 76,3 "квадрата". Для этой квартиры установлена цена квадратного метра 156 тысяч 813 рублей. То есть эта трёшка на коммерческом рынке стоит 11 миллионов 964 тысячи 831 рубль с копейками.

Но для участников реновации высчитывается сумма доплаты по формуле:

1. Из общей площади новой квартиры (76,3) вычитаем среднюю общую площадь положенной семье двушки (61,3) и получаем 15 "лишних" метров, за е переселенцев нужно доплатить.

2. Далее умножаем 15 метров на цену "квадрата" для этой трёшки 156 813 рублей и получаем сумму доплаты - 2 миллиона 352 тысячи 465 рублей.

3. Из этой суммы вычитаем скидку в 10 процентов - 235 тыс. 246 руб. с копейками.

4. В итоге семье переселенцев нужно доплатить за новую трёшку 2 млн. 117 тыс. 219 рублей. В зависимости от площади квартир доплата для разных семей из пятиэтажек может составить в среднем от 2 до 3 миллионов рублей.