Арктическое вторжение: Морозы не уйдут из Москвы до 8 марта

СЕГОДНЯ 17:30 2018-02-21T17:48:03+03:00

Ночная стужа окрепнет до -25 градусов, дневные холода до -18. Синоптики дали прогноз погоды на конец февраля и начало марта

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Мороз и солнце, день чудесный! Для тех, кто всю зиму ждал нормальной зимы, есть хорошая новость: она пришла. Самая настоящая, с 20-градусными морозами. Ну а для тех, кто уже мечтает о весне, новости не столь оптимистичные: холода никуда не денутся из Москвы как минимум до 8 марта.

Похолодание в Московской области началось уже в среду, 21 февраля. Воздух ночью остыл до -20 градусов, днем было около -10. Хотя прохожие особо не мерзли: ветра практически нет, солнце уже ощутимо греет. Но дальше - больше.

- Ближайшие ночи станут самыми холодными с начали зимы, - рассказала "Комсомолке" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - С 23 по 26 февраля в столице будет по ночам подмораживать до -22 градусов, в Подмосковье до -20...-25, местами не исключена и 27-градусная стужа.

Цифры суровые, да, но все же речь про ночные холода, а ночью большинство из нас дома сидят и спят под теплыми одеялами. Какая температура будет днем? Вот прогноз Гидрометцентра России: в четверг, 22 февраля, и в пятницу, 23 февраля днем -8...-13 градусов. В субботу, 24 февраля, мороз усилится до -11...-16, а в воскресенье и понедельник, 25 и 26 февраля, даже до -13...-18 градусов.

Чем ближе к весне - тем холоднее! Впрочем, это далеко не первая аномалия нынешней зимы, можно уже и не удивляться...

Что случилось на этот раз? В стуже "виноват" арктический антициклон, объясняют синоптики, и так называемое ультраполярное вторжение: в среднюю полосу мощным потоком идет ледяной воздух с Карского моря и Новой Земли.

Аномальны ли такие холода? Да, погода в праздничные выходные будет на 10 - 12 градусов студенее, чем положено по климатическим нормам. До рекордов дело не дойдет. Самый сильный мороз для 23 февраля, скажем, зафиксирован в 1945 году, -30,5 градуса.

- В конце февраля подобные морозы трещат нечасто, последний раз такое было в 2007 году, - напоминает Татьяна Позднякова. Аномальны они именно для последних дней календарной зимы. Для января, например, 20-градусная ночная холодина - явление обычное.

Когда потеплеет?

- Скорее всего, только к 8 марта. Морозы сохранятся до конца февраля и всю первую неделю марта, - поделилась предварительными расчетами синоптиков Татьяна Позднякова.

При этом март по средней температуре месяца будет теплее, чем обычно, - таков прогноз Гидрометцентра России. Так что после холодов ждем резкого потепления!