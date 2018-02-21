Ижевск примет зимние игры для спортсменов-любителей

СЕГОДНЯ 17:50 2018-02-21T18:02:50+03:00

Изменить размер текста: A A

21 февраля руководство Минспорта и Удмуртской республики представили в пресс-центре «Комсомольской правды» медали, которые получат участники предстоящих 2 - 4 марта Всероссийских зимних спортивных любительских игр. Соревнования такого уровня для спортсменов-новичков и любителей в нашей стране пройдут впервые. Место проведения — город Ижевск.

- Любой профессиональный спорт начинается с любительского, - сообщил министр спорта России Павел Колобков. - Во всем мире набирают популярность любительские соревнования. Обычно в них участвуют или бывшие профессиональные спортсмены, или совсем начинающие любители. Проводятся в различных возрастных категориях.

Глава Минспорта уточнил, что в России подобные соревнования проводятся с 2013 года. Но по отдельным видам спорта. А начиная с 2018 года спортивный турнир приобретает федеральный статус и становится регулярным. В 2019 году также пройдут Всероссийские игры среди любителей по летним видам спорта. Власти планируют и в дальнейшем активно поддерживать развитие спорта среди любителей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, известный спортивным образом жизни, признался, что любительские соревнования — не только вопрос здорового образа жизни.

- Это в том числе и экономика. Ежегодно наши любители, и я среди них, за рубеж вывозили миллиарды рублей, участвуя в соревнования по самым разным видам спорта, - напомнил Александр Бречалов. - Мы видим, что количество качественных соревнований в России за последние годы увеличилось кратно.

На сегодня известно, что в Ижевске примут участие более двух тысяч спортсменов, которых будут поддерживать не менее пяти тысяч зрителей. Все спортивные объекты города подготовлены к проведению соревнований. Вопросы логистики решены: между спортивными объектами участники соревнований будут перемещаются на шатлах.

- Думаю, никаких проблем не возникнет, — считает глава Удмуртии. - Готовим содержательную туристическую программу: и этно-туризм, и промышленный. Накормим всех перепечами (одно из самых известных блюд удмуртской кухни; открытая ватрушка с мясной, яичной, грибной или овощной начинкой - «КП»), пельменями. У нас недавно прошел очередной Пельмен-фест. Я представить не мог, что больше 35 тысяч участников съедят восемь тонн пельменей. Поэтому в Удмуртии есть вообще все, чтобы хорошо провести соревнования.

Больше того, уже готовы медали для участников Всероссийских зимних спортивных любительских игр. Как сообщил вице-президент Федерации триатлона России Алексей Ческидов, все завершившие турнир спортсмены получат медали участников, а победители — за первое, второе и третье места. Всего планируется разыграть 259 комплектов медалей в семи видах спорта в разных возрастных категориях. Предусмотрено также большое количество дорогостоящих призов от спонсоров для спортсменов и болельщиков, включая смартфоны.

- Я приглашаю в республику как спортсменов, так и болельщиков, - обратился к журналистам Александр Бречалов. - Например, на керлинг уже заявилось 30 команд.

Вопрос ребром

Учитывая события, которые произошли со сборной России до Олимпийских игр, наша команда как-то готовилась к провокациям, которую мы увидели в керлинге?

- Я бы не стал говорить слово «провокация», - пояснил министр спорта России Павел Колобков. - Давайте не будем сегодня раздавать оценки. Это очень неприятная история. Конечно, это сбой. Все спортсмены за последний год многократно прошли допинг-контроль. Произошла какая-то случайность. Мы прекрасно понимаем, что в этом виде спорта (керлинг - «КП») никакой допинг не является определяющим, он совершенно не нужен. Поэтому давайте не будем такие оценки раздавать. Не будем произносить «провокация», «кто-то подсыпал». Просто надо разбираться с тем, что произошло. Надеюсь, что эта история не повлияет на решение Международного олимпийского комитета 24 числа по возвращению Олимпийского комитета России в олимпийскую семью. Мне кажется, что мы слишком много внимания уделяем этой теме, на протяжении последний четырех дней обсуждаем только ее. Давайте обсуждать спортивный результат.

Участникам любительских игр

На старт!..

Официальная церемония открытия соревнований состоится 2 марта (пятница) в 19.00 в Парке им. Кирова (ул. Кирова, 8). Каждый участник, зарегистрированный на соревнования, получит стартовый пакет: шапку, майку и термокружку с символикой соревнований.

В местах проведения мероприятий будут работать пункты питания, болельщиков ожидает развлекательная программа. В течение всех трех дней соревнований любой желающий сможет отведать блюда национальной удмуртской кухни и купить памятные сувениры.

Регистрация:

К участию в зимних играх допускаются люди, достигшие 18 лет включительно. Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте игр, оплатить стартовый взнос и пройти мандатную комиссию (время и место проведения для каждой дисциплины устанавливается отдельно, уточнить можно на сайте https://mastersgames.ru).

С 13 по 28 февраля действует скидка на онлайн регистрацию - 1000 рублей. Для людей с ограниченными возможностями здоровья участие в любых дисциплинах бесплатно. Само участие будет проходить на общих основаниях. Для всех участников обязательно наличие медицинской справки (с допуском врача по выбранному виду спорту) и спортивная страховка на время Игр (оформить ее можно будет перед стартом, услуга платная). Выдача стартовых пакетов будет проводиться также перед самими играми.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии соревнований: 8(800)550-75-27.

Гостиницы:

Во время регистрации на соревнования участник получает секретный промокод. Он дает скидку 30% при бронировании по телефону места в любой гостинице, указанной в данном в списке. Заказ и бронирование номеров осуществляется участниками самостоятельно.

• Гостиница Parkinn (г. Ижевск, ул. Бородина, 25. Тел. +7(3412) 93-00-10);

• Гостиница «Амакс» (г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223. Тел. 8-800-555-52-25);

• Курорт активного отдыха «Нечкино» (идеальный вариант для сноубордистов и их болельщиков. Адрес: Сарапульский р-н, ТМО «Нечкинское», участок 1, стр. 1. Тел.: +7(3412) 55-99-22, 55-99-33);

• Спортивный комплекс «Чекерил» (отличный вариант для горнолыжников и керлингистов. Адрес: Завьяловский район, близ деревни Шудья. Тел. +7 (3412) 93-04-93);

• «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» (отличный вариант для лыжников. Адрес: Якшур-Бодьинский тракт, 14/7. Тел.:+7 (3412) 58-70-69, 58-99-87);

• «РССК им. А.М. Демидова» (отличный вариант для биатлонистов. Адрес: Славянское шоссе, 13. Тел.: +7 (3412) 61-95-31, 61-99-12);

- Отель «ДерябинЪ» (г. Ижевск, ул. Красногеройская, 107. Тел.: +7 (3412) 33-00-03, 33-00-04);

• Гостиница «Нарцисс» (г. Ижевск, ул. Гагарина, 29а. Тел. +7 (3412) 66-77-28);

• Гостиница «Италмас» (ул. Гагарина, 5/б. Тел.: +7(3412) 31-00-11, 31-03-11);

• Гостиница «ИжОтель» (г. Ижевск, ул. Фронтовая, 2. Тел.: +7 (3412) 68-86-88, 79-33-99);

• «#ИжХостел» (г. Ижевск, ул. Красная, 131. Тел. +7(982) 790-11-11);

• Хостел «Достоевский» (г. Ижевск, ул. Воровского, 129. Тел.: +7(901) 865-22-77, +7(3412) 55-22-77).

Бонусы:

Каждый зарегистрированный участник сможет получить скидку на визит в самые знаменитые музеи Удмуртии:

• Музей им. Михаила Калашникова (есть демонстративный зал с образцами исторического и современного оружия, тир огнестрельного оружия, пневматический и арбалетный тир, оснащенный мультимедийными программами).

• Музей-усадьба Петра Ильича Чайковского (здесь воссоздан дворянский интерьер первой половины 19 века, особую ценность в котором представляют мемориальные вещи семьи Чайковских).

• Заповедник Лудорвай (музей под открытым небом в 17 км от Ижевска. Работают три памятника: усадьба Вострикова, усадьба Ямщикова и ветряная мельница шатрового типа. Всего 23 постройки. Хронологические рамки экспозиции: конец 19 - начало 20 веков)