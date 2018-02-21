Участника «Битвы экстрасенсов» избили в московском метро

СЕГОДНЯ 21:50 2018-02-21T21:58:38+03:00

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В эту среду, 21-го февраля, в московском метро был избит участник 18-го шоу «Битва экстрасенсов», Никита Турчин. Парень ехал домой в одиннадцатом часу ночи, возвращаясь домой после встречи с подругой и товарищем. В перегоне между метро «Парк культуры» и «Октябрьская» в вагон зашёл хулиган, который начал задирать подростка (Никите всего 17 лет). Получив отпор, начал его избивать. Несколько раз ударил головой о стекло, потом попытался вырвать сумку. Не смог, и убежал, когда двери открылись. Люди, которые были с ним в вагоне, даже не попытались связаться с машинистом, чтобы тот вызвал полицию. Поначалу Никита чувствовал себя не очень плохо. «Вчера сразу после инцидента мы поехали отвозить его в травмопункт. Но его не приняли - врачи сказали, что ему надо в детское отделение, а он приехал во взрослое. И сегодня я его отправил в клинику на Полянку 22. К вечеру он доехал, после чего рассказал, что его с сотрясением положили в больницу» - говорит друг «экстрасенса» и блогера, Иван Акимов.

Никита Турчин в передаче "Битва Экстрасенсов".

Сам Никита предполагает, что на него напал фанат шоу «Битва экстрасенсов», который его уже около полугода донимает - пишет гадкие комментарии в соцсетях, звонит его маме. Но его друзья считают, что это банальное нападение с целью ограбления. Автоматически было возбуждено уголовное дело (потерпевший - несовершеннолетний).

Турчин стал одним из самых ярких участников последнего сезона «Битвы экстрасенсов». И самым молодым за всю историю проекта. Он не дошёл до финала, но определенную славу приобрёл - после рассказывал, что девушки выстраиваются в очередь, чтобы с ним познакомиться. Были и угрозы - помимо вышеуказанного мужчины, Никите желали смерти, присылали коллажи с ритуальной атрибутикой. Он даже при помощи юриста написал заявление на обидчиков. Можно, конечно, посмеяться и сказать - лучше бы использовал свой дар экстрасенса, если таковой имеется, и «увидел» нападение заранее. Но, к сожалению, сейчас не совсем смешно - у парня проломлен череп и ему предстоит длительное лечение.