В столице растут качество и доступность образования

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-22T02:17:24+03:00

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Развитию всех видов образования в Москве уделяется особое внимание. Обучение на каждом уровне, от дошкольного детского до университетского профессионального, с каждым годом становится более качественным. Это касается и кадетского движения.

Накануне в Государственном Кремлевском дворце мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии IV городского Форума кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!».

- Московские кадеты - наследники действительно богатых традиций кадетского движения нашей страны, - отметил мэр. - Москва помнит имена выдающихся воспитанников кадетских корпусов, вписавших свои имена в историю нашей Отчизны. Среди них - фельдмаршал Михаил Кутузов, адмирал Федор Ушаков, первый летчик-ас Петр Нестеров и генерал Дмитрий Карбышев.

Мэр обратился к присутствовавшим в зале ветеранам и военным и поздравил их с предстоящим Днем защитника Отечества. «Самые теплые поздравления вашим родным и близким, тем, кто любит вас и поддерживает в трудную минуту. С праздником, друзья, с Днем защитника Отчества!» - сказал Сергей Собянин.

В КАДЕТЫ БЕРУТ ЛУЧШИХ

По традиции ежегодный форум кадетского образования проводится накануне Дня защитника Отечества. В этот раз собрались более пяти тысяч кадетов столицы.

- Этот форум стал нашей традицией, - говорит военный комиссар Москвы Виктор Щепилов. - Только в 2017 году 882 выпускника школ Москвы поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны России и других силовых структур. Самое главное - это воспитание и патриотизм, которые должны быть у каждого гражданина. Складываются они от семьи, образовательного учреждения и нашего любимого города.

Желающих стать кадетом в столице немало. Однако претендентам нужно пройти конкурсный отбор. Детей набирают в кадетские классы с учетом успехов в учебе, состояния здоровья, ориентированности на выбор профессии военного. Конкурс в 2017/18 учебном году составил 3,5 человека на место. На учебу берут лучших учеников.

Напомним, сегодня кадетские классы созданы в 168 школах города. Одновременно в столице работают 12 кадетских школ-интернатов. Всего кадетское образование в столице получают 15 тысяч детей.

О качестве обучения в кадетских классах в 2016/17 учебном году говорят достижения учащихся. Победителями и призерами олимпиад всероссийского уровня стали 29 кадетов. А на городских олимпиадах - 541 кадет.

В прошлом году более 90 процентов выпускников кадетских классов и учреждений поступили в вузы. Из них более 65% - в вузы Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств России.

ШКОЛЬНИКОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Успехи в столичном образовании можно отметить по многим основным параметрам. Дошкольниками в этом учебном году стали 420,9 тысячи детей. Это на 46 процентов больше, чем в 2010/11 учебном году (288,6 тысячи). В городе прибавилось и школьников - с 749,1 тысячи до 929,5 тысячи.

Все дети в возрасте от двух лет восьми месяцев до семи лет ходят в детсады. Причем дошкольные отделения работают почти во всех школах Москвы.

В прошлом году в разных округах столицы построили 11 школ и пять детских садов. Все они полностью приспособлены для маломобильных посетителей. По поручению Сергея Собянина с этого года около учебных заведений должны строиться спортивные центры с бассейнами.

КСТАТИ

Единая обучающая площадка

Вся Москва стала единой площадкой дополнительного образования для школьников. Кружки и секции работают при каждой московской школе. В них занимаются более 820 тысяч детей в возрасте от пяти до 18 лет.

На качество образования в столице влияют и решения городских властей по финансированию школ. В них теперь действует новый принцип финансирования - «деньги следуют за учеником». При этом устранено неравенство в бюджетном обеспечении школ и увеличены зарплаты учителей. Вдобавок для мотивации педагогов школам присуждают гранты мэра Москвы. Суммы составляют в среднем от 10 до 30 миллионов рублей.

Крупный мегапроект «Московская электронная школа» («МЭШ») помогает внедрить современные электронные системы и провести более глубокую информатизацию системы образования. В школах города формируется единая электронная образовательная среда. В нее входят интерактивное оборудование, подключение к интернету, локальным сетям и Wi-Fi, ноутбуки и планшеты для учителей и учащихся.

- Вместе с педагогами выработаем основы стратегии дальнейшего развития образования Москвы, чтобы это был документ, на базе которого строилось общее представление о том, к чему мы должны стремиться в ближайшие годы, может, даже десятилетия, - отметил Сергей Собянин.

КОНКРЕТНО

Первые места на олимпиадах

С каждым годом становится больше московских школ, подготовивших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В 2017-м ими могла похвастать каждая третья школа столицы. Это 222 школы, или 38 процентов.

Международные соревнования тоже покоряются нашим ребятам. В 2017 году в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сборная столицы, как и в 2016-м, заняла первое место в общекомандном зачете. Москвичи завоевали 32 награды: 22 золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

Повышение качества знаний и конкурентоспособности московских выпускников доказывают итоги ЕГЭ за 2016/17 учебный год. В прошлом году 17,3 тысячи школьников набрали 220 баллов и более по трем предметам (в 2010 г. - 6,8 тыс.).

Успехи столичного образования подтверждает международное исследование PIRLS. По уровню читательской грамотности московские четвероклассники признаны лучшими в мире. В исследовании 2016 года участвовали более 200 тысяч школьников из 50 стран, в том числе 4289 учащихся 150 школ Москвы.