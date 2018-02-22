В здании управления СК России по Московской области прошли обыски

22 Февр. 17:48 2018-02-22T17:55:00+03:00

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СК России расследует уголовное дело в отношении заместителя руководителя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Алексея Тимошина, а также бывших заместителя руководителя Ногинского МСО ГСУ СК России по Московской области Дмитрия Лисанина и следователя того же отдела Николая Царева.

Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и взяточничестве. Вчера в здании управления СК России по Московской области по этому делу уже прошли обыски. Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- По версии следствия, в 2017 году Царев и Тимошин при посредничестве Лисанина (к тому моменту не работавшего в органах СК России) получили взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, находившемуся в производстве ГСУ СК России по Московской области, - пояснил "Комсомолке" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной Главным следственным управлением СК России, следователями которого был выявлен факт взяточничества.

- Следственный комитет России всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона, в том числе и проявления коррупции в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета, которая дает нам не только установленное законом, но и моральное право также жестко реагировать на любые факты коррупции среди государственных чиновников и сотрудников других правоохранительных органов, - подчеркнула Петренко в обращении ведомства.