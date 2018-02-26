Большая кольцевая линия метро: открыли участок от «Петровского парка» до «Делового центра»

СЕГОДНЯ 12:25 2018-02-26T14:19:45+03:00

На северо-западе Москвы открылись пять новых станций метро, которые составят первый участок Большого кольца. Фото: Алиса ТИТКО

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«Поехали по Большому кольцу» - теперь эту фразу будут использовать пассажиры Московского метрополитена. Первый участок длиной 10,5 км от станции «Петровский парк» до «Делового центра» запустили 26 февраля. Пять новых станций расположены на северо-западе Москвы.

- Это продолжение желтой ветки от «Делового центра»? – не понимают пока некоторые пассажиры.

- Нет, это новая линия метро – всего 31 станция. Сегодня первые 5 станций открыли, - объясняют сотрудники Московского метро.

- А какого цвета линия?

- Фрагмент линии бирюзового цвета. Обозначения уже появились на картах в вагонах и на навигации на станциях Московского метрополитена.

Это та самая линия, которую называли Третьим пересадочным контуром. Но москвичам такое название не понравилось и до открытия первых станций в приложении «Активный гражданин» они проголосовали за новое название «Большая кольцевая линия» (БКЛ). И оно действительно больше подходит – если смотреть на карту, то по форме линия напоминает кольцо. Это 69 км, 31 станция и 21 пересадка на другие станции подземки и МЦК. Достроить все станции и полностью замкнуть кольцо удастся в 2022-2023 годах.

Поедем быстрее

Какими станциями уже могут воспользоваться пассажиры? Первый участок состоит из пяти станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелипиха», «Деловой центр».

- Сегодня большое историческое событие для Москвы. Вводится первый участок Большой кольцевой линии метро. Это одна из крупнейших линий метро в мире, она охватит серединные части Москвы и сделает районы гораздо ближе, транспортная доступность будет лучше. Разгрузится перегруженная Кольцевая линия, радиальные направления. Хотел поблагодарить строителей за сложную, тяжелую работу. Впереди еще больше задач, в течении 4-5 лет мы должны построить всю кольцевую линию, сделать транспорт Москвы более современным и комфортным, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин и вручил благодарственные письма строителям.

- Спасибо, что восстановили историческую справедливость и у нас на ряду со станцией «Динамо», «Спартак» появилась и станция «ЦСКА», - поблагодарил мэра города Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта.

Стоит отметить, что строить метро в центре Москвы — задача не легкая. Работы осложняют подземные воды, плотная застройка, жилые дома и торговые центры. Однако Большая кольцевая линия позволит радикально увеличить скорость и комфорт поездок в метро. Раньше, чтобы перейти с одной линии метро на другую, нужно было ехать в центр до Кольцевой линии. Теперь же время в пути сократится на 20-30 минут.

Новые станции снизят нагрузку на существующие линии метро, в том числе и на Кольцевую линию. Ожидаемый пассажиропоток составит более 1 миллиона в сутки.

Мэр Москвы поздравил метростроевцев с пуском новых станций.Фото: Алиса ТИТКО

Спорт и офисная сдержанность

На новые станции (даже если вам туда не надо) нужно съездить, чтобы посмотреть современное оформление. Интерьер каждой станции подобран в цвет той линии, на которую пассажиры смогут делать пересадку. На станции «Петровский парк» создается впечатление, будто попал в парк - колоны оформили зеленым мрамором в форме факелов. По таким "деревьям" легко догадаться, что переход на "зеленую" (Замоскворецкую) линию, а именно на станцию "Динамо".

- Здесь рядом откроют стадион и одной станции метро «Динамо» было бы мало. А так фанаты выйдут после футбола, и каждый пойдет на свою станцию. Должно быть удобно, - считает пассажир Андрей.

Поистине спортивное настроение на станции «ЦСКА» - здесь столько атрибутов, бронзовые скульптуры баскетболиста, хоккеиста, лыжника и футболиста. Даже буквы «ЦСКА» на платформе в сине-красных цветах одноименного футбольного клуба. Также внимание привлекают спускающиеся с неба парашютисты, парусники и спортсмены конники.

На новой станции столичного метро "ЦСКА".Фото: Алиса ТИТКО

- Какие стильные металлические колоны, - любуюсь я.

- Это не ради дизайна. Они способны удалять дым с платформы в случае экстренной ситуации. Такие же будут на всех новых станциях Большого кольца, - говорит Ирина, сотрудница станции «ЦСКА».

Кстати, на станции «Петровский парк» на «балконах» еще есть и специальные шторы, которые будут выдвигаться при пожаре и экстренно смогут отсечь «Петровский парк» от перехода на «Динамо». Сами шторы сделаны из специальной ткани, которой не страшны дым, газ и огонь.

Самая яркая станция из первого участка – «Шелепиха». Пассажиры уже сравнивают ее с окрасом пчелки. Платформа оформлена желтым, белым и черным мрамором, в таких же цветах и входы в станцию.

Эффект воздушности создают фиолетовые колоны на станции «Хорошёвская». Кстати, это вторая станция после «Тропарёво», где в названии используется буква «ё». Фишка станции еще и в ее творческой задумке - восточный вестибюль украшен композициями в духе работ Малевича. Рядом со станцией будет перехватывающая парковка, где можно было бы оставлять машину.

- Это так удобно. Можно сразу попасть в зону торгово-развлекательного комплекса "Афимолл" и делать покупки, - радуется пассажирка Инна на станции "Деловой центр".

Дизайн станции «Деловой центр» напоминает офис – панели из металла, ограждения пешеходных балконов из стекла, световые ниши, а также голубые панели в цвет Филевской линии. Стоит понимать, что такое оформление выбрано не случайно - здесь рядом комплекс «Москва Сити».

Со станции можно пересесть на одноименную станцию «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии, а также на «Выставочную» Филевской линии.

Первый участок БКЛ:

- «Деловой центр» (пересадка на Калининско-Солнцевскую линию, а также «Выставочную» Филевской линии);

- «Шелепиха» (пересадка на платформу МЦК Шелепиха);

- «Хорошевская» (пересадка на «Полежаевскую» Таганско-Краснопресненской линии и станцию МЦК Хорошево);

- «ЦСКА»;

- «Петровский парк» (пересадка на «Динамо» Замоскворецкой линии).

КСТАТИ

«Ржевскую» начали строить

На днях началось строительство станции «Ржевская» Большой кольцевой линии метро. Уже готова площадка под вестибюль, который расположится в сквере Рижской площади. «Ржевская» станет одной из трех станций глубокого заложения на Большой кольцевой линии. Две другие – это «Нижняя Масловка» и «Шереметьевская».

ПЛАНЫ

2019 год – ввод участка от станции «Петровский парк» до «Нижней Масловки»;

2020-2021 годы – поезда поедут от станции «Авиамоторная» до «Рубцовской» и от станции «Хорошевская» до «Мневников»;

- 2022 год – поезда поедут от «Рубцовской» до «Нижней Масловки», от «Мневников» до «Нижегородской». Кольцо замкнется полностью.