Героический поезд

22 Февр. 19:14 2018-02-22T20:23:33+03:00

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Александр Аронович Печерский был призван в армию 22 июня 1941 года из Ростова-на Дону, то есть в первый день Великой Отечественной Войны. Хотя его военная должность звучала не слишком романтично — делопроизводитель, он "воевал делово" и по некоторым данным в том же году вынес на себе из окружения раненного командира.

В октябре 1941 Александр Аронович попал в окружение под Вязьмой и попал в плен к немцам. В плену был в нескольких лагерях для военнопленных, переболел тифом, но выжил, пытался бежать. Побег сорвался, а когда немцы при досмотре выяснили что он еврей, его отправили сначала в Минский "рабочий" лагерь, а позже - в Польшу, в лагерь уничтожения Собибор.

Печерский был не из тех людей, которые просто сидели и ждали смерти. В 1943 году он разработал план, согласно которому заключенные должны были тайно ликвидировать персонал лагеря, затем завладеть оружием, перебить охрану и превратиться в боевой отряд.

Частично этот план сработал, но завладеть оружием не получилось — охрана открыла по восставшим огонь и они были вынуждены прорываться из лагеря под пулями через минные поля.

На тот момент в лагере находилось 550 человек из которых до конца войны дожили всего 53 человека включая Печерского. 80 человек немцы расстреляли во время побега, 170 человек немцы не без помощи местных жителей поймали в ближайшие несколько дней, а еще 130 человек вообще не принимали участия в побеге — всех их все равно убили. После восстания по личному приказу Гиммлера лагерь был закрыт, земля перепахана.

Печерский с товарищами из числа советских военнопленных ушел в Белоруссию, где вступил в партизанский отряд. В должности подрывника пустил под откос два немецких эшелона.

Сейчас год 75 летия подвига героев Собибора и единственный случай победного восстания заключённых лагеря смерти в истории.

Так же, выставки «Собибор», совместный проект РЖД и Российского Военно Исторического Общества, открылись сегодня на Казанском вокзале Москвы и вокзале Ростова.

2018-ый - это год 75-летия подвига героев Собибора.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Долгие годы история собиборского восстания была основательно забыта. Но в последнее время ситуация изменилась. Это стало возможным благодаря деятельности Фонда Александра Печерского, успешно занимающегося увековечением памяти героев Собибора – участников легендарного восстания 14 октября 1943 года.». В активе Фонда – нашедшие героев много лет спустя государственные награды, названные в честь участников восстания улицы (в конце 2017 года – улица Александра Печерского в Москве), посвященные им почтовые марки, параграфы в учебниках истории, документальные фильмы, книги, статьи и многое другое.

В 2018 году, накануне 75-летия восстания, состоится премьера художественного фильма «Собибор» – режиссерского дебюта Константина Хабенского, исполнившего в нем главную роль. Выход этой картины в российский и мировой прокат призван закрепить в общественном сознании представление о восстании в Собиборе как о важнейшей странице в истории Великой Отечественной и Второй мировой войны.