Чашка кофе в Москве: где найти самый дешевый напиток

СЕГОДНЯ 12:00 2018-02-26T11:57:47+03:00

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Кофе с собой или в красивой чашке с пенкой — в Москве пьют этот напиток много и по-разному. Новые кофейни появляются одна за другой, хотя в целом во всех практически один и тот же набор эспрессо, американо, капучино, латте.

- Есть кофе по-венски, по-турецки, а по-московски бывает? - спрашиваю у своей подруги Ригины Мещеряковой, владелицы кофейни в Красногорске.

- Конечно, раф. Его в Москве придумали, - ответит она. - В моей кофейне он пользуется большим спросом — берут «ведрами», самый большой объем у меня был 450 мл. Хотя в целом по России больше пользуется спросом латте и капучино. В Европе - эспрессо.

- А раф же не сильно отличается от латте…

- Еще как. Он скорее как капучино, только приготовление идет не на молоке, а на сливках 11% жирности. И процесс иной. Например, капучино - варят эспрессо, отдельно взбивают молоко в микропленку и потом наливают в этот кофе, создавая рисунок. А раф - эспрессо варят прямо в молочнике, туда же добавляют сваренный кофе, ванильный сахар и сливки. Взбивается все вместе, пока сахар не раствориться и не появится пенная шапочка.

Собственно теперь понятно, почему стоимость чашки кофе раф в Москве выше, чем американо - там тебе и сахар ванильный, и сливки. Вот только «Википедия» ни о каком кофе раф не знает, на работе коллеги сказали, что пили такой кофе и за границей. Откуда же тогда пошло, что раф наш - московский? Звоню столичным знатокам кофе.

- Раф, правда, придумали в Москве. В сети кофеен Coffee Bean. Год не очень помню. Его придумал гость по имени Рафаэль, - рассказывает Анастасия Годунова, экс-совладелица сети кофеен Good Enough.

Стоимость кофе "раф".Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

О неком Рафаэле рассказывают в кофейнях «Даблби», «Кофемания». Звоню в ту самую сеть «Coffee Bean».

- Да, раф придумали мы. Но теперь его готовят по всей России, в том числе в Барселоне и в Праге, - говорит директор по маркетингу Сергей Казымов. - А придумали раф в Москве в 1996 году и есть даже история. Один из посетителей кофейни Coffee Bean на Кузнецком мосту Рафаэль Тимербаев категорически не пил кофе. Однажды бариста добавил в эспрессо сливки и ванильный сахар — так и возник рецепт коктейля, который понравился Рафаэлю. Его так и стали называть «как у Рафа», потому что его стали заказывать многочисленные друзья Рафаэля. А потом название сократилось до «раф». Сейчас существует множество вариаций рафа — от лавандового до цитрусового, но в классическом варианте всего три компонента — эспрессо, сливки и ванильный сахар.

Цены на московский капучино.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Это самый популярный кофе в вашей кофейне? - интересуюсь.

- На самом деле, люди больше пью классику эспрессо, американо, капучино. Но и раф тоже, конечно.

- Говорят, что из-за сладости раф - чисто женский напиток…

- На самом деле, нет. Его пьют и мужчины.