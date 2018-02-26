Орнитологи-любители Москвы получили предупреждение за то, что во время наблюдения за птицами собрали толпу

СЕГОДНЯ 13:40 2018-02-26T14:03:22+03:00

Владимир Горячев сейчас уже на пенсии. Но дело с пернатыми имеет с детства. На снимке справа - серая неясыть, снимок его авторства. Фото: Павел КЛОКОВ

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Недавно пользователь Фейсбука Юлия Калинина написала пост о своих друзьях, которые обожают птиц, знают о них всю подноготную, наблюдают за их жизнью в бинокли и подзорные трубы, а также дают возможность посмотреть другим. На современном языке таких людей называют бёрдвотчерами (bird - птица, watching - наблюдающий). Ребята работают в одной команде (Birdwatching Moscow), имеют собственный сайт, проводят экскурсии, лекции и семинары.

И вдруг в один из дней в «Измайлово» такого бёрдвотчера берут под белы рученьки и ведут в администрацию парка. За то, что тот самовольно организовал массовое мероприятие (всего в тот день за птичками наблюдали 14 человек).

Общественность в шоке. Как же так? В кой-то веки нашлись алтруисты, готовые безвозмездно тратить личное время на благое дело. Правда, деньги бёрдвотчеры все-таки берут. Но исключительно в форме пожертвований. Никакой определенной ставки на экскурсии нет.

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Природоохранные инспекторы провели целое расследование. Они, словно разведчики, внедрились в толпу орнитологов -любителей и, выслушав всю экскурсию бёрдвотчера Антона и сунув в конце 300 рублей , задержали его. Об этом рассказала «КП» участник проекта Birdwatching Moscow Вероника Самоцкая. Полицейских вызывать не стали. Но административный протокол составили - «за нарушение правил на особо охраняемой природной территории» (штраф 3000 рублей). Рассматривал его (уже в другой день) госинспектор ГБУ «Мосприрода», который напомнил, что все подобные экскурсии нужно согласовывать с их учреждением. Но так как никакого вреда бёрдвотчер Антон экологии не нанес, дело закрыли.

По словам директора птичьего приюта в Сокольниках Вадима Мишина, бёрдвотчинг, как явление, в России совсем не развит и отсюда такие проблемы. Со стороны кажется, что это нечто незаконное. Хотя в Европе это целый спорт. Семейное занятие. Хобби. И даже стиль жизни.

- В Москве есть энтузиасты, которые гоняются за птицами с биноклями, - рассказал «КП» Мишин. - И делятся они на две группы. Первые приезжают в определенное место и щелкают птиц, пока не стемнеет. Вторые соревнуются между собой. Делятся на команды и проверяют, кто, например, за два часа сделает больше фотографий. Тут уже о качестве речь не идет. У нас в Сокольниках есть прекрасная площадка для таких соревнований. И вообще для изучения птиц. Так что если кто желает, будем рады.

СОВА, ОТКРЫВАЙ! РЕПОРТЕР ПРИШЕЛ...

Если бёрдвотчеры на птиц в основном только смотрят, то фотохудожники их увековечивают. Хотя внешне и те, и другие занимаются одним и тем же делом. Владимир Горячев сейчас уже на пенсии. Но дело с пернатыми имеет с детства. За эти годы у него накопились тысячи фотографий. Многие печатались в разных журналах.

Владимир Горячев за фотоохотой на птиц.Фото: Павел КЛОКОВ

Мы идем по Останкинскому парку и стараемся говорить тише. День хоть и не солнечный, но вполне бодрый. С утра подсыпало снежку. Слегка подморозило. И ближе к полудню птички расщебетались.

- Я узнаю их по голосу, - улыбается Владимир. - Слышите, сойка мяукает? Это она сову кличет...

Тонкое мяуканье сменилось свистом синицы. Зимний лес в Останкино просто чудесный.

- Слово бёрдвотчер не люблю всей душой, - продолжает Горячев. - Такое ощущение, что это какое-то ругательство... Фотохудожник, да. Анималист. Орнитолог-любитель... Вообще у нас за птицами больше наблюдают специалисты всяких институтов. Те, кому это нужно по работе. Или наблюдатели, которые ведут пересчет птиц. А вот и наш красавец!..

Я поднял голову и сквозь ветки деревьев заметил сову, сидящую на краю дупла. Самец не обращал на нас никакого внимания и в знак своего невозмутимого спокойствия приподнял головенку к небу и закрыл глаза. Я попытался сфотографировать его на свою мыльницу, но из-за расстояния картинка получилась нечеткой. Вместе со мной аппаратуру достал и Владимир Горячев. Таким фотоаппаратом можно убить бегемота, подумал я.

Длиннохвостая синица. ФОТО Владимира ГОРЯЧЕВА

Через минуту к нашей серой неясыти (так правильно называется сова, которую мы фотографировали) вскарабкалась белка и с интересом посмотрела на птицу. Но самец не повел даже бровью. На голове его образовалась снежная шапочка. И мне даже показалось, что птица ненастоящая. Но позже сова пошевелилась. Надо ли говорить, что человек во время таких съемок чувствует единение с природой, как никогда. Ведь большинство гуляющих горожан не поднимают своих голов и никаких сов не видят. Да если бы не Владимир Горячев, я бы эту неясыть в жизни не нашел бы.

НЕ НАДО ПТИЦ НЕСТИ ДОМОЙ

Считанные дни остаются до того момента, как у столичных сов начнут появляться птенцы. Оказывается, в двухнедельном возрасте эти птицы выкатываются из дупла и падают в сугробы. Родители за своими колобками не приходят, предоставляя им возможность самим взобраться на дерево. А те стоят весь день как солдатики, смотрят в одну точку и только вечером, как стемнеет, ползут восвояси, цепляясь за ствол когтями и клювом.

- Но, увы, пока они находятся на земле, люди хватают их и тащат домой, - сокрушается Владимир Горячев. - Там они их кормят колбаской или кашей. И через пять дней сова умирает. Хотя могла бы жить лет 25. Напишите в своей газете, что делать этого категорически нельзя. Мы, насколько можем, организуем дежурства возле таких птенцов. Волонтеры из госпиталя «Зеленый попугай». Из ассоциации любителей птиц. Но к каждому совенку дежурного не приставишь. А вообще это уголовное преступление - забирать краснокнижных птиц из природы.

Желна (он же - Черный дятел). ФОТО Владимира ГОРЯЧЕВА

Самые лучшие времена для наблюдения за птицами - это период их гнездования (апрель, май, июнь). Но и сейчас зимой в лесу много чего интересного. Черные дрозды, дятлы, сойки, ушастая и серая неясыть, воробьиный и мохноногий сыч, длиннохвостые неясыти (жуткие хулиганы), зяблики... Если повезет, то можно снять и какое-нибудь животное. Куницу, например. Или ласку.

По мнению Горячева, птицы в Москве зимой погибают не от холода или голода, а от недостатка соли в организме. Потому что питья нормального нет, а снег - это дистиллированная вода. Организм слабеет и к птице начинают липнуть всякие болячки. - Летом я рекомендую птиц вообще не кормить, - говорит фотохудожник. - Потому что они привыкают к халяве и перестают искать пищу самостоятельно. Зимой, конечно, нужно подкармливать. И только через кормушку. Сырые семечки, сало, пшеница, овес... Скоро дятлы начнут долбить клены. И из них потечет очень сладки сок. И пить его придут без исключения все птицы. Кроме хищников...

КАКИХ ПТИЦ БОЛЬШЕ ВСЕГО В МОСКВЕ

- голуби

- вороны

- воробьи

- синицы

- сойки

- дятлы

- дрозды-рябинники