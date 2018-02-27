Как меняются библиотеки Москвы: Идем в гости к Гоголю, смотрим кино, устраиваем фотосессию

СЕГОДНЯ 01:11 2018-02-26T20:02:37+03:00

Это раньше в читальном зале нельзя было лишний раз пошевелиться. А теперь можно даже танцевать. Фото: rsl.ru

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Вопрос «Как пройти в библиотеку?» многим сейчас кажется странным. В самом деле, зачем куда-то ходить, если можно скачать книжку в интернете. Но в столичных библиотеках теперь не только читают, но и слушают музыку, смотрят кино, играют, мастерят поделки и общаются с писателями.

ВСЕ ДАННЫЕ - В ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЕ

С книжкой можно посидеть в зале или взять ее домой. Библиотекари и библиографы помогут подобрать нужные издания. С собой в читальню можно принести ноутбук. Здесь с помощью бесплатного Wi-Fi или через стационарный компьютер желающим открывают доступ к электронным базам данных. К примеру, электронной библиотеке диссертаций, системам «КонсультантПлюс», «Гарант», Национальной электронной библиотеке.

Во многих читальнях есть специальные зоны с компьютерами, розетками, со столами, креслами, пуфиками, мягкими подоконниками, даже укромными уголками для интровертов. Здесь можно поработать или позаниматься, полистать газеты и журналы, посмотреть кино на своем планшете. Например, в библиотеке имени Некрасова (ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14, рядом с метро «Бауманская», ежедневно с 10.00 до 22.00, в воскресенье - до 20.00).

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

По предварительной договоренности в библиотеке можно провести фотосессию или снять видеоклип. Эта услуга платная.

В большинстве читальных залов устраивают платные и бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, занятия по рисованию, каллиграфии, шахматам, программированию. Казалось бы, шуметь в книгохранилищах не принято, но в некоторых из них даже можно отметить день рождения. Например, в старейшей читальне столицы - Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара. Здесь имениннику и его гостям на выбор предлагают восемь сценариев праздника. Любители сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» могут устроить себе костюмированную игру «Безумное Чаепитие, или Birthday в Зазеркалье» и праздничный файф-о-клок. Или отправиться в веселый квест по мотивам сказок о приключениях Синдбада-Морехода. Такой день рождения обойдется в 12 тысяч рублей. Многодетным семьям положена скидка 10 процентов.

ВСТРЕЧАЕМСЯ С ПИСАТЕЛЯМИ

С февраля этого года в библиотеках столицы появилась новая услуга - творческие встречи с писателями. Среди гостей - авторы, ставшие победителями и лауреатами национальных литературных премий «Большая книга», «Ясная Поляна», Русской премии. В афише на ближайшие месяцы - встречи с Алексеем Ивановым, Сергеем Самсоновым, Ильей Будрайтскисом и Ксенией Драгунской. Читатели могут лично познакомиться с писателями, задать им вопросы, получить автографы.

Вход везде свободный, но на некоторые встречи необходима предварительная регистрация. Подробнее - на портале Библиогород (www.bibliogorod.ru).

ТОП-3

Самые необычные читальни столицы

1. Российская государственная библиотека (бывшая имени Ленина)

Ул. Воздвиженка, д. 3/5, ст. м. «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», Александровский сад».

Посетители могут посидеть с книгой в самом большом в Европе читальном зале № 3 в главном здании на Воздвиженке. Площадь зала - 1208 квадратных метров, а высота потолков - 10 метров. Он рассчитан на 464 посадочных места. Читальный зал знаменит тем, что в нем снималась сцена из фильма «Москва слезам не верит» с героиней Ирины Муравьевой Людмилой. В Ленинке также можно побродить с экскурсией по историческому корпусу или по Дому Пашкова (в группе билет на человека - 800 руб.). Для детей и взрослых проводят мастер-классы по изготовлению кукол-марионеток, мраморной бумаги, блокнота, коллажа (билет на человека - от 350 до 1200 руб.).

В старинных интерьерах Ленинки можно устроить фотосессию (25 тыс. руб. за час), сходить на концерт, лекцию или выставку. Записаться в библиотеку можно лично в главном здании или по электронной почте на сайте www.rsl.ru. Для этого понадобится только паспорт гражданина России. Читательский билет с фото выдают бесплатно.

2. Библиотека № 70 имени Шолохова

Ул. Б. Черкизовская, д. 18, ст. м. «Черкизовская», «Преображенская площадь».

В этом году в читальне появилось «Небо» - пространство, посвященное авиации. Рядом с книжными полками - настоящая кабина самолета Як-40, авиационные симуляторы и тренажеры. Внутри летной машины - приборная панель с работающими тумблерами. А вместо приборной доски стоят мониторы. Все можно трогать и везде лазить. Книжки, в том числе и по военной и гражданской авиации, можно читать, сидя в кресле «Боинга-737». Или заниматься за столом, сделанным из крыла самолета Ту-154.

3. Мемориальный музей и научная библиотека «Дом Гоголя»

Никитский б-р, д. 7А, ст. м. «Арбатская».

В Гоголевке уживаются детали интерьеров дворянской библиотеки XIX века с современными гаджетами и технологиями. Здесь можно почитать и взять домой не только научные труды, но и художественную литературу, газеты, журналы. Разумеется, много старинных и свежих изданий Гоголя, исследований его жизни и творчества. Там же - единственный в России музей Гоголя. В этой усадьбе писатель провел последние четыре года своей жизни и здесь скончался. В этом доме он сжег часть своих рукописей за 10 дней до смерти. Посетители увидят кабинет, семейные вещи, фотографии.

В комнате памяти выставлена посмертная маска Гоголя.

В новом крыле «Дома Гоголя» проходят концерты классической музыки, выставки живописи и графики. В усадьбе работают платные творческие детские студии «Юный иллюстратор» и «Играем в Доме Гоголя». Желающие могут провести здесь детский день рождения.

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

НА ЗАМЕТКУ

Записываемся

С собой в библиотеку нужно принести паспорт гражданина России или другого государства с временной или постоянной пропиской в Москве или Московской области. Вам бесплатно оформят читательский билет или при необходимости разовый пропуск. Билет дает право пользоваться всеми услугами библиотеки, в том числе брать издания домой. А по пропуску также положены все услуги, но книги на дом не дадут.

Посетителей моложе 14 лет могут записать в библиотеку только в присутствии законного представителя (к примеру, родителя, опекуна, попечителя) и по его документам.

ЧТО ЕЩЕ

✔ Удобный график работы. Взрослые библиотеки открыты со вторника по пятницу с 10.00 до 22.00, а в воскресенье - до 20.00. Подробное расписание - на сайте (data.mos.ru). Здесь же вы можете выбрать удобную для вас библиотеку и уточнить телефон.

✔ Списанные книги. Желающие могут забрать не нужные читальным залам книги. Для этого нужно зарегистрироваться на портале проекта (knigi.bibliogorod.ru/). Потом забронировать интересующую вас книгу и в назначенный день получить ее. Кстати, библиотеки также принимают ценные издания в дар от посетителей.

✔ Мобильная напоминалка. Все городские библиотеки с помощью СМС бесплатно сообщают своим читателям о сроках возврата книг. Литературу можно брать на 30 дней. Исключение - самые востребованные издания, которые выдают сроком до 10 дней, а также периодика. Можно продлить этот срок лично или по телефону. Чтобы подключиться к услуге СМС-оповещения, нужно оставить в библиотеке заявку и указать свой номер. Читателей вносят в электронный список. Рассылку они получают автоматически.

✔ В большинстве городских библиотек есть платные услуги копицентра (ксерокопирование, печать на принтере, ламинирование). В некоторых - услуги няни на час, бесплатная игровая детская зона, компьютерная игротека, кафе с красивыми видами на столицу.