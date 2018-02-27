Курсы общения с пациентами для московских врачей: Сложными терминами не пугать, мотивировать к лечению и не фамильярничать

СЕГОДНЯ 14:10 2018-02-27T14:11:41+03:00

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Похоже, в столичных поликлиниках решили ещё раз и очень подробно напомнить врачам старейший принцип медицинской этики - "Не навреди". Чтобы научить медиков грамотно разговаривать с больными во время лечения, Департамент здравоохранения Москвы открыл в своем центре корпоративного развития специальные курсы общения с пациентами.

- За первое полугодие 2018 года мы планируем обучить более пяти тысяч специалистов - терапевтов, педиатров, врачей общей практики и заведующих отделений столичных поликлиник, - рассказал порталу правительства Москвы mos.ru руководитель городского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. - Очень важно, чтобы каждый врач мог быстро установить контакт с пациентом, выслушать, задать нужные вопросы и проконсультировать в максимально доступной форме.

На курсах в одной группе обучаются 12 - 15 человек. Занятия проводят профессиональные психологи в течение 9 - 16 часов в зависимости от специализации доктора. К примеру, педиатру объясняют, как найти правильный подход не только к родителям заболевшего малыша, но и к самому маленькому пациенту. А врачей общей практики учат общаться с посетителями разных возрастов, и к тому же, с учётом их настроения. Заведующие отделениями прежде всего отрабатывают управленческие навыки.

Психологи также рассказывают врачам, какие фразы могут вызвать у пациента волнение, страх перед доктором и нежелание в будущем обращаться за медицинской помощью. Вот одно из правил общения: "При осмотре врачу не следует употреблять сложную медицинскую терминологию. Это может взволновать или испугать пациента". Или ещё такое правило: "В диалоге с больным доктору необходимо избегать оценочных фраз и фамильярного обращения".

На курсах слушателей учат специальным словесным приемам, которые помогут убедить пациента лечиться. Например, врач обязан доступно все объяснить с помощью таких конкретных формулировок: «Чтобы убрать боль, следует применять…», «Для того, чтобы избежать изжоги, вам следует изменить питание …» или «Я назначу вам препарат, применяя который вы сможете продолжать водить машину». Эти правила слушатели отрабатывают во время учебы в инсценировках общения с больными, которых играют приглашённые эксперты.

Кстати, загруженным текучкой докторам объясняют ещё и навыки быстрого восстановления собственных сил на работе. К примеру, с помощью дыхательных упражнений.

Напомним, в прошлом году на курсах общения с пациентами первыми побывали порядка пяти тысяч работников городских поликлиник. До конца 2018 года обучение в столице должны пройти более 50 тысяч медсестер, врачей и главврачей, а также администраторов в регистратурах.