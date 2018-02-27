В Москве до 8 марта уберут новогодние арки и елки

27 Февр. 22:50 2018-02-28T00:41:45+03:00

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Новогодние праздники в столице точно и бесповоротно закончились - в городе начался демонтаж праздничных конструкций. До 8 марта рабочие должны разобрать световые арки, 17-метровый шар на Поклонной горе, световую композицию в парке "Сокольники" и другие объекты. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Так что, если до сих пор не сделали фотографию в новогодней Москве, вполне еще можно успеть. Но строго до 8 марта. Дальше уже все - тюльпаны, солнце.

- Всего на территории города к новогодним праздникам было установлено 3925 объемных декоративных конструкций. Из них 97, в том числе "Дед Мороз и Снегурочка” у Триумфальной арки, поздравительные открытки-фотозоны на привокзальных территориях, световые фигуры “Снеговики” в городских парках - они были демонтированы в период с 15 по 18 января, — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Осталось убрать елки с Манежной площади. Во время Масленицы с них сняли новогодние шары и нарядили бубликами, лентами, бантами и солнышками. Людям идея понравилась.

- Елки совсем убирать не будут? А что - к 14 февраля сердечками нарядить, к Чемпионату мира по футболу - мячиками, а там туда-сюда и Новый год, - писали в соцсетях.

Во время Масленицы с елок на Манежной сняли новогодние шары и нарядили бубликами, лентами, бантами и солнышками.Фото: Евгения ГУСЕВА

Но елки уберут. Как и световые арки на Тверской, Манежной, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках.

- В ночь на 27 февраля в Москве уже начался демонтаж 150-метрового тоннеля на Тверском бульваре, световых цифр на Лубянской и Боровицкой площадях, световых панелей-кронштейнов на Арбате, Воздвиженке, Петровке, Каретном ряду, Волхонке и Пречистенке, - уточнил Петр Бирюков.

Напомним, что украшения в городе появились в декабре 2017 года. На улицах установили световые фонтаны, ажурные арки, горы подарков и другие инсталляции. Особенно москвичам и гостям столицы понравилось звездное небо на Никольской улице. В новогодние праздники там даже были "пробки" из людей, а количество фотографий, которые были сделаны здесь, сложно подсчитать. Также поздравления с Новым годом и Рождеством на медиафасадах Центрального телеграфа и на 40 цифровых билбордах теперь останутся только в воспоминаниях.