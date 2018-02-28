Погибшие пожарные не раз спасали людей из горящих квартир

28 Февр. 17:35 2018-03-01T01:34:04+03:00

Александр Драевский и Михаил Фомин ночью 28 февраля ценой собственной жизни вывели из пожара семью с детьми. Люди весь день несут цветы к части № 41, где служили спасатели

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Двое пожарных погибли в ночь с 27 на 28 февраля в Москве. Александру было 35, Михаилу — 33. Молодые, сильные, смелые. Погибли на пожаре, спасая людей. Загорелась «трешка» на 16 этаже в доме на бульваре Матроса Железняка д.3 стр.1. А внутри квартиры два пенсионера, один из которых парализован, и их невестка с тремя внуками. Все погорельцы спасены. А вот пожарные....

- Мне вчера позвонили около 12 ночи, попросили выйти на смену, так как дежурить было некому, - рассказывает коллега погибших накануне ребят, старший пожарный Роман Пушкин. - Тогда-то я и узнал, что произошло с Мишей и Сашей... А кто остался на смене, не могли продолжить дежурство по психологическим причинам. Тяжело. Не верится даже, что их больше нет. Правду говорят, что в первую очередь уходят самые лучшие...

Михаил Фомин служил в части с 2003 года, пришел сюда сразу после окончания пожарного колледжа № 57. Александр с 2009.

- Отзывчивые, смелые, добрые, мужественные, - по-другому о них и не отзываются коллеги. - Обычные русские парни. Любили свою работу, занимались спортом. Ходили на рыбалку, охоту.

- Оба очень опытные, - добавляет начальника 29-го спасательного отряда Сергей Гаврилин. - Саша до перевода в нашу часть служил в своем родном городе Кимры. А Михаил в 2017 году награжден медалью «За отвагу» на пожаре, он спас нескольких людей, в том числе беременную женщину. Оба они, конечно же, будут представлены к правительственным наградам. Для нас для всех это огромная потеря.

Оказывается, Саша Драевский, хоть и перевелся работать в столицу, жить остался все равно в Кимрах. Сутки на службе в Москве, трое дома с семьей. У него жена Женя и 11-летняя дочка . Свою семью он очень любил.

- Недавно они с супругой купили новую квартиру в Кимрах, - рассказывает Роман Пушкин. - Ремонт даже еще не закончил, все делал он сам, своими руками. А Миша с родителями жил. Он москвич. Мама, папа, брат. Жены не было у него.

Александр Драевский

Запах гари и горя

В комнате отдыха пожарных легкий запах гари. Он отсюда не выветривается, кажется, никогда. На вешалке бушлаты погибших ребят, никто не решается пока их снять. На стенде фотографии «Из жизни отряда». На них и Саша, и Миша. У входа прямо в гараже у пожарных машин тоже их фотографии. Два портрета с черной лентой, а перед ними горят свечи, лежат цветы.

- Какие-то мы сами купили, и люди с самого утра несут сюда к нам в часть, - говорят пожарные.

- Что именно произошло? - спросила я у Гаврилина

- Точные причины возгорания неизвестны пока. По факту гибели работают полицейские. Пожар был не высокой степени сложности. Но в квартире большая горючая нагрузка, стеллаж с книгами до потолка, бумага быстро вспыхнула. Стекла разбились, и от резкого притока кислорода огонь резко усилился. Ребята получили удар высокой температурой. Ничего нельзя было сделать. Огонь — это очень непредсказуемая стихия.

Михаил ФоминФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За неделю до случившегося во всем доме срезали пожарные гидранты

Запах гари стоит и вокруг дома №3, что на бульваре Матроса Железняка. Окон на 16 этаже в той самой квартире нет, только копоть вокруг. Внутри квартиры сидит ее несчастная хозяйка Нина и никому дверь не открывает. Еду ей приносят соседи. Муж-инвалид у родственников. Невестка с детьми пошла к родителями.

Все квартиры полностью обесточены со вчерашнего вечера. Тусклый свет в местах общего пользования — на лестничных клетках и в подъезде. Соседи кучкуются с чайниками и зарядками для телефона внизу, у консьержа, где есть розетка. Тут и обсуждают происходящее.

На вешалке бушлаты погибших ребят, никто не решается пока их снятьФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Я вчера часов в 8 вечера почувствовала жуткий запах гари, - рассказывает пенсионерка Светлана Федоровна с 8-го этажа. - Сразу схватила документы и выбежала из квартиры. А тут такое. Машин пожарных было очень много. И «скорые» потом приехали. Очень жалко погибших ребят, такие молодые. Один сильно очень обгорел, я видела, как его в черном пакете выносили.

- Мне теперь страшно тут жить. Говорят, в квартире на 16 этаже розетка загорелась. Провода в стенах не менялись с момента постройки, они у нас алюминиевые, - разводит руками Зоя Ридз. - Может, завтра в другой квартире вспыхнет. Так еще, оказывается, те пластиковые двери, что на выходах на общий балкон, где пожарная лестница, плохо работают. Их только что нам поставил, в рамках капремронта. И теперь, если окно открываешь там, то дверь блокируется. А при пожаре лифты не работают же. С этажа никак не выберешься. А если такое повторится?

В комнате отдыха пожарных легкий запах гари. Он отсюда не выветривается, кажется, никогдаФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А еще пожарные очень много времени потратили на то, чтобы шланг из подвала поднять на 16-й этаж. У нас же ровно неделю назад ремонтники взяли и срезали все гидранты со всех этажей, - возмущается еще одна жительница дома Наталья Липатова. - Вон, посмотрите, дыры вместо них! Новые не ставят, говорят, денег нет. А может, из-за отсутствия гидрантов и погибли ребята?

Все жильцы собираются идти на похороны погибших.

- Сегодня несколько человек из нашего подъезда ходили в пожарную часть, относили цветы, а заодно узнавали, когда хоронить будут. Молодые парни, ужасная трагедия. Ужасная. - только и говорят они. Некоторые просто не могут сдерживать слез.

Прощание с погибшими Александром Драевским и Михаилом Фоминым пройдет в пожарной части №41, где они служили. Дата пока не назначена. Похоронят ребят со всеми почестями. Семьям погибших окажут всю материальную и моральную помощь

Соболезнования высказали многие коллеги-пожарные из других частей. А также официальные лица.