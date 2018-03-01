Новый участок метро: Сколько времени экономит Большое кольцо

СЕГОДНЯ 01:09 2018-02-28T20:58:06+03:00

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Участок нового кольца в столичном метрополитене торжественно открыли в понедельник. Но поезда на пяти станциях метро Большой кольцевой линии («Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха», «Деловой центр») пока ездят почти пустые. Оно и понятно - об этих маршрутах еще не все знают.

Есть те, кто проехался один раз, заблудился и теперь пишет недовольные посты в соцсетях о непонятной навигации. Читаю и удивляюсь, ведь должно быть быстрее и удобнее. Еду проверять.

Маршрут 1

Маршрут 1Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Раньше - приходилось ехать в центр города или переходить с зеленой ветки на Кольцевую и делать две пересадки на «Белорусской» и «Киевской».

Сейчас - есть одна пересадка на «Петровский парк». Временный нюанс - переходить c «Динамо» на «Петровский парк» нужно по улице, так как подземный переход достроят только в 2019 году. Но при этом дополнительно оплачивать проезд в метро не нужно. Просто прикладываешь билет к валидатору, но поездка не списывается. Такая же система действует при переходе с метро на МЦК.

Маршрут 2

Маршрут 2Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Раньше - на одном маршруте приходилось пересекать четыре линии метро (пересадки на «Лубянку», «Александровский сад», «Выставочную»). Причем точно рассчитать время никогда не удавалось - на Филевской линии поезда ходят с более длинными интервалами.

Сейчас - одна пересадка на «Хорошевскую». Из минусов: в поездах на табло пока нет указания, что можно перейти на бирюзовую линию* и, в частности, на станцию «Хорошевская». В звуковом сообщение информация также отсутствует. Зато на станции «Полежаевская» есть указатели (с этой станции можно перейти на «Хорошевскую»).

Маршрут 3

Маршрут 3Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Раньше - приходилось терять время, приезжая в центр (пересадка на «Пушкинской»). Второй вариант - не ехать в центр, сделать пересадки на «Краснопресненскую» и «Белорусскую», но и при этом путь был 28 минут.

Сейчас - две пересадки на «Хорошевской» и «Динамо». Но даже, несмотря на это, есть порядочная экономия времени. А когда на «Динамо» откроют подземный переход, получится доехать еще быстрее. Как бонус - можно по пути посмотреть станцию «ЦСКА» и сделать красивые фотографии с бронзовыми скульптурами футболиста, хоккеиста, лыжника и баскетболиста.

ЧТО ЕЩЕ

Сложности навигации

На картах Яндекс.Метро станций «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская» по две, а «Шелепих» вообще три (учитывая станцию на МЦК). Люди запутались, думая, что есть «ЦСКА» и на бирюзовой линии, и на желтой. Но «ЦСКА», как и «Петровский парк», «Хорошевская» и «Шелепиха», есть только на бирюзовой линии;

на навигации на платформах возле каждой станции два цвета - желтый и бирюзовый. Они означают не разные станции, а разные направления. Бирюзовая - в сторону «Делового центра», а желтая - в сторону «Раменок». Для этого с «Петровского парка» выезжают два поезда по разным направлениям. Важно не перепутать и сесть в свой. Определить, в какую сторону едет поезд, можно по названию над кабиной машиниста и по надписям на специальных мониторах, которые уже появились на платформах станции «Шелепиха»;

не во всех вагонах обозначена возможность пересадки на новую Большую кольцевую линию.

КСТАТИ

Нет Wi-Fi

А вот почитать новости и отправить сообщения друзьям на Большой кольцевой линии пока не получится - Wi-Fi нет. Будет ли? С этим вопросом мы обратились в Московский метрополитен и к оператору «МаксимаТелеком», но пока точного ответа ни у кого нет. Мобильная связь и интернет, кстати, в тоннелях тоже отключаются, но на платформах сигнал отличный.

ОФИЦИАЛЬНО

- В ближайшее время вся навигация в метро будет обновлена. Заменить нужно более 43 тысяч элементов, из них 40 тысяч схем в подвижном составе и около 600 в поездах МЦК, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

*Новая Большая кольцевая линия обозначается бирюзовым цветом.