К 8 Марта в Москве откроется более 1700 мест для продажи цветов

СЕГОДНЯ 08:04 2018-03-01T08:07:57+03:00

В этот весенний праздник москвичи чаще всего покупают тюльпаны и мимозу

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Восьмое марта близко! Москвичи уже начинают готовиться отмечать, пожалуй, самый любимый и красивый весенний праздник. Главным подарком, конечно, станут цветы. Чтобы букетов на всех хватило, в Москве накануне 8 марта откроется более 1 700 мест по продаже цветов. Их можно будет найти в обычных цветочных киосках, в магазинах на первых этажах жилых домов, а также в специальных павильонах в гипермаркетах и торговых центрах.

- Каждую неделю москвичи покупают порядка восьми миллионов цветов, - сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. - Из них примерно шесть миллионов выращены зарубежными производителями, а два миллиона - отечественными. Мы ожидаем, что продажи цветов в праздник вырастут на 40 - 50 процентов.

Кстати, за последние три месяца в Москве было продано около 24 миллионов цветов. Один букет обходится в среднем в 600 рублей.

Службы доставки цветов в столице уже в конце февраля начали принимать заказы на 8 марта. Причем при оформлении и предоплате букета до 3 марта ещё можно рассчитывать на скидку примерно в 5 - 10 процентов в зависимости от суммы заказа. В некоторых цветочных компаниях, к примеру, Флорист.ру при доставке букетов 7 марта цены будут на 15 процентов ниже, чем при доставке 8 марта.

В ближайшие дни самый ходовой товар Международного женского дня начнет дорожать. К примеру, в столице обычная роза по 100 рублей за цветок может стоить от 140 рублей и выше. Тюльпаны вместо 40 - 50 рублей за штуку в зависимости от сорта могут подскочить до 80 - 100 рублей за штуку. А стоимость необычных цветочных композиций, например, в шляпных коробках, корзинах и в виде фигур животных или сердец, начинается примерно от 3 - 5 тысяч рублей и далее в зависимости от фантазии и кошелька дарителя.

КОНКРЕТНО

По данным столичного департамента торговли и услуг, в обычные дни москвичи чаще всего покупают розы, хризантемы и гвоздики. А накануне Международного женского дня - тюльпаны и мимозы.

География поставок цветов в Москву выглядит так:

- 70 процентов столичного рынка - заграничные букеты, в основном розы (43 %), хризантемы (22 %) и гвоздики (11 %). Эти цветы едут из таких стран, как Эквадор (60 %), Голландия (20 %), Колумбия (13 %), а также Кения, Израиль и Китай (все вместе менее 7 %);

около 30 процентов - российские букеты, в основном розы и тюльпаны. Цветы выращивают в совхозах и тепличных хозяйствах Москвы и Московской области, а также Тульской, Калужской областей, Санкт-Петербурга, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга, Республики Мордовии и Краснодарского края.