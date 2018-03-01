Пытаясь спастись, люди выпрыгивали с балконов: при пожаре в Раменском погибли два человека
В Подмосковье горит жилая пятиэтажка, погибли 2 человека.
Утром в четверг, 1 марта, в подмосковном городе Раменское загорелся жилой пятиэтажный дом. По словам очевидцев, около 7.30 на втором этаже что-то громко взорвалось и начался пожар - открытый огонь пошел вверх. Сначала он появился в окне третьего этажа, а затем и четвертого.
Пожар в Раменском.
- На улицу Кирова, 5 были отправлены несколько пожарных расчетов, - рассказывают в пресс-службе подмосковного управления МЧС.
Едким дымом очень быстро заволокло подъезд, он начал проникать в квартиры. Еще до приезда пожарных жителям дома пришлось эвакуироваться самостоятельно. Выбраться по лестнице было уже невозможно. Поэтому некоторые жильцы прыгали с балконов в снег.
Едким дымом очень быстро заволокло подъезд, он начал проникать в квартиры. ФОТО vk.com/ugorodok
- Я видела, как с третьего этажа мужчина прыгнул, - рассказала «КП» женщина по имени Анна, живущая в соседнем доме. – Перекрестился и прыгнул. Мне не было видно, сломал он себе что-то или нет. Но по крайней мере, остался жив.
В МЧС уточняют, что в 8.05 пожар удалось локализовать, в 8.08 - ликвидировать открытое горение.
В результате пожара погибли два человека. ФОТО vk.com/ugorodok
- Как нам рассказали, в квартире одинокой бабушки на втором этаже произошел взрыв газа, - сообщила Анна.
Источники в правоохранительных органах рассказывают, что в результате пожара погибли два человека, еще семерым понадобилась медицинская помощь. Однако официально версию о взрыве газа пока не подтверждают.