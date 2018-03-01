Пытаясь спастись, люди выпрыгивали с балконов: при пожаре в Раменском погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:37 2018-03-01T15:04:14+03:00

По предварительной версии, пожар в пятиэтажке в Раменском начался после взрыва газа [фото, видео]

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Утром в четверг, 1 марта, в подмосковном городе Раменское загорелся жилой пятиэтажный дом. По словам очевидцев, около 7.30 на втором этаже что-то громко взорвалось и начался пожар - открытый огонь пошел вверх. Сначала он появился в окне третьего этажа, а затем и четвертого.

Пожар в Раменском.

- На улицу Кирова, 5 были отправлены несколько пожарных расчетов, - рассказывают в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

Едким дымом очень быстро заволокло подъезд, он начал проникать в квартиры. Еще до приезда пожарных жителям дома пришлось эвакуироваться самостоятельно. Выбраться по лестнице было уже невозможно. Поэтому некоторые жильцы прыгали с балконов в снег.

Едким дымом очень быстро заволокло подъезд, он начал проникать в квартиры. ФОТО vk.com/ugorodok

- Я видела, как с третьего этажа мужчина прыгнул, - рассказала «КП» женщина по имени Анна, живущая в соседнем доме. – Перекрестился и прыгнул. Мне не было видно, сломал он себе что-то или нет. Но по крайней мере, остался жив.

В МЧС уточняют, что в 8.05 пожар удалось локализовать, в 8.08 - ликвидировать открытое горение.

В результате пожара погибли два человека. ФОТО vk.com/ugorodok

- Как нам рассказали, в квартире одинокой бабушки на втором этаже произошел взрыв газа, - сообщила Анна.

Источники в правоохранительных органах рассказывают, что в результате пожара погибли два человека, еще семерым понадобилась медицинская помощь. Однако официально версию о взрыве газа пока не подтверждают.