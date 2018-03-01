В Мособлсуде отец Алеши Шимко намерен добиться пересмотра дела и заключения для Ольги Алисовой

СЕГОДНЯ 12:04 2018-03-01T15:51:21+03:00

1 марта рассматривается апелляция по делу о ДТП, в котором погиб 6-летний Алеша Шимко, в крови которого позднее был найден алкоголь

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Алеша погиб во дворе своего дома. Мальчик с дедушкой возвращались с прогулки. Был воскресный день, весна. И ничего не предвещало беды. Дорожка вдоль дома тупиковая, никто и никогда не разгонялся здесь выше положенной скорости....Ольга Алисова, мало того что ехала слишком быстро, еще и по телефону разговаривала. Ребенок скончался на месте.

Позже судмедэксперт Михаил Клейменов нашел в крови 6-летнего Алеши алкоголь. Разгорелся скандал на всю Россию.

Алисова уже в СИЗО. 15 ноября 2017 года суд Железнодорожного вынес ей приговор - 3 года в колонии-поселении и 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда

Еще до начала заседания отец мальчика Роман сделал заявление:

- Я отозвал доверенности всех своих предыдущих защитников. Это такой тактический ход.

- Роман, какое решение суда вас бы удовлетворило?

- Меня бы удовлетворило ужесточение наказания через пересмотр дела. Я уверен, действовала банда ОПГ. При этом суд Железнодорожного не обратил внимания ни на поддельную экспертизу на наркотики Алисовой, ни на исчезновение записей с видеокамер, ни на то, что одежда Алеши была застирана. Если Мособлсуд не удовлетворит моих требований, я пойду в Верховный суд. Я готов на все, чтобы наказать этих людей.

- Оставление без помощи. Уничтожение улик... Все это само по себе тоже является составом преступления, - говорит новый представитель семьи Шимко Ратников Юрий Викторович.

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