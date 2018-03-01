Приговор по делу о гибели Алеши Шимко в ДТП признан законным и вступил в силу

1 Март 16:10 2018-03-01T16:34:26+03:00

При этом Ольга Алисова свою вину опять не признала

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1 марта в Мособлсуде рассматривалась апелляция по делу о ДТП, в котором погиб 6-летний Алеша Шимко. Случилось это 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе. Мальчик с дедушкой возвращался с прогулки. Дорожка вдоль их дома тупиковая, никто и никогда не разгонялся здесь выше положенной скорости... За рулем автомобиля была Ольга Алисова, и мало того, что она ехала слишком быстро, еще и по телефону разговаривала. Ребенок скончался на месте.

Позже судмедэксперт Михаил Клейменов нашел в крови 6-летнего Алеши алкоголь. Разгорелся скандал на всю Россию.

Алисова уже в СИЗО. 15 ноября 2017 года суд Железнодорожного вынес ей приговор - 3 года в колонии поселении и 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Но с приговором не согласились ни обвиняемая, ни потерпевшие. Апелляционные заявления были поданы и адвокатом Алисовой, и отцом погибшего ребенка - Романом Шимко.

Заседание по рассмотрению апелляционных жалоб шло около двух часов. Все это время заняло выступление защитницы Алисовой Натальи Куракиной.

Куракина опять начала свою обычную практику - перечить и перебивать судью.

- Я прошу вызвать и допросить одного из лучших автомеханических экспертов страны. У него 20-летняя практика и огромное количество благодарностей в трудовой, в том числе и от первых лиц страны. Он сидит в коридоре и ждет.

Когда судья отклонил это ходатайство, Куракина все равно продолжила.

- Все технические экспертизы в деле недостоверные. Их проводили и в других условиях, и без стоящих сбоку, что мешало обзору в день ДТП. Все обвинения против Алисовой наросли, как снежный ком, основанный на неправильных выводах. Прошу вызвать нашего технического специалиста, который изучил дело...

Адвокат Наталья Куракина представляет интересы Ольги Алисовой - женщины, сбившей 6-летнегоФото: Александр РОГОЗА

- Вы повторяетесь, - останавливал и останавливал судья.

- Поскольку мне уже заткнули один раз рот в суде первой инстанции, может, хотя бы суд второй инстанции проявит уважение к женщине, к матери, лишенной свободы?

- Ваше ходатайство отклонено, приводите другие доводы.

Но Куракина не останавливалась.

- Я буду говорить еще 15 минут. Прошу вас меня выслушать. Я буду продолжать.

- Здесь не место для дебатов. Вам уже отказали в ходатайстве о привлечении технического специалиста.

- Но я подаю его еще раз, - настаивала и настаивала она.

Она как будто хотела прорекламировать своего эксперта, бесконечно перечисляя его многочисленные регалии.

- Дайте уже мне закончить бога ради, а потом уже будете исследовать все доказательства, - злилась она. - Да, этот мальчик погиб, но это был несчастный случай. Мы пытаемся доказать, что у Алисовой не было технической возможности избежать наезда. В экспертизе участвовал автомобиль «Лада», а не такой, как у моей подзащитной...

Она без остановки повторяла: «Нарушено право Алисовой на защиту», «нарушено право Алисовой на защиту».

В конечном итоге адвокату удалось сформулировать свои требования.

- Отменить приговор вообще и отправить дело на пересмотр. В случае, если это не удовлетворят, то изменить меру пресечения. На любую, не связанную с заключением под стражу или залогом, - уточнила Куракина. - У моей подзащитной нет денег. Она воспитывает ребенка одна, муж ее лишен свободы, да и ее саму теперь посадили. Применить отсрочку, так как дочке Ольги всего 10 лет. И еще, прошу суд пересмотреть сумму моральной компенсации. За неумышленные действия она теперь всю жизнь будет обязана откладывать и копить деньги. Отдавать их другим людям.

Сама Алисова присутствовала в суде виртуально, по видео-связи. Ее тоже волновали деньги и ее свобода:

- Я была вынуждена отправить дочь вообще в другой город. В Железнодорожном или Балашове она жить не может из-за общественного резонанса. Ей пришлось сменить школу и круг общения. Девочка плохо спит, плачет по ночам. Прошу суд о милосердии и отсрочить мне приговор, если нельзя его отменить.

Мы пойдем в кассацию! - сказал Роман «КП» сразу после судаФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Требования Шимко были известны заранее - отправить дело на пересмотр и переквалифицировать его на «сговор группы лиц».

- Записи пропали, одежда застирана, экспертиза на наркотики Алисовой поддельная, - сказал Роман Шимко.

Однако судья Тарасов оставил приговор Железнодорожного суда без изменений.

- Мы пойдем в кассацию! - сказал Роман «КП» сразу после суда. - Я этого так не оставлю.

Куракина же молча удалилась.

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