Реновация пятиэтажек в Москве: Первые жильцы переехали в новый дом

3 Март 15:51 2018-03-03T18:36:38+03:00

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- А у нас сегодня в семь утра внук родился! - встречает меня у порога своей квартиры 65-летний Алексей Брониславович, первый переселенец из пятиэтажки по программе реновации на улице Константина Федина в Восточном округе столицы.

- Двойная радость - первый внук и переезд в новую квартиру, - его 62-летняя супруга, Ирина Альбертовна, стоит на крошечной кухне среди сваленных на полу шкафчиков, кастрюль и сковородок. Квартира заставлена коробками, чемоданами, мебелью и вещами.

С ветхими квартирами навсегда распрощались три семьиФото: Абылай САРАЛАЕВ

Сегодня, 3 марта, в 18-этажную новостройку на 5-й Парковой улице по программе реновации переехали первые три семьи - пенсионеры Ирина Альбертовна и Алексей Брониславович Быстрицкие, москвичи Михаил Ботяков и Клавдия Татарникова. Пожилым людям помогают с переездом сотрудники районной управы и "Жилищника". Новосёлам бесплатно выделили машины и грузчиков для перевозки вещей и мебели.

Напомним, квартиры с отделкой «комфорт-класса» в доме на 5-й Парковой улице получают жители 160 квартир в соседних сносимых пятиэтажках на улице Константина Федина, дома 3 и 5. Они находятся в 300 метрах от новостройки. В 50 - 100 метрах от нового дома работают детсад «Ласточка» и общеобразовательная школа «Владимирский корпус». Ближайшая станция метро «Щелковская» - от дома в 10 минутах пешком.

Пожилым людям помогают с переездом сотрудники районной управы и "Жилищника"Фото: Светлана ВОЛКОВА

ИЗ ОКНА - ВИД НА МОСКВУ-СИТИ

До сих пор переселенцы с ключами и в ожидании оформления документов бывали в своих квартирах набегами. Измеряли рулеткой стены, прикидывали расстановку мебели, проверяли качество ремонта. Некоторые на руках перенесли сюда лёгкие и хрупкие вещи. Идти не далеко - через улицу доберёшься за пять минут. Кто-то для начала просто поставил первую мебель на кухню - обычную табуретку (помните советский фильм "Девчата", в котором один из новоселов, Ксан Ксаныч, получив ордер на комнату, торопится "застолбить" жилплощадь с помощью табуретки. - Прим.).

И вот теперь - великое переселение народа! Со всеми вещами, мебелью, жёнами, детьми, внуками, цветами в горшках, ретро-радиолой, семейными фотоальбомами, домашними питомцами...

- Вот, Шуня, наш новый дом, теперь ещё лучше заживем, - Алексей Брониславович по традиции первой выпускает кошку в просторной прихожей.

Пушистая Шуня принюхивается, оглядывается и стрелой мчится под гардероб. Из-под шкафа только хвост торчит. Жить можно!

В старом доме у семьи Быстрицких была двушка площадью 45 квадратных метров на четвёртом этаже. Сейчас - двушка площадью 63 "квадрата" на 11-м этаже.

В новой квартире просторная кухняФото: Абылай САРАЛАЕВ

- В пятиэтажке мы жили с 1961 года, в неё переселялись из подвальной комнаты на Сретенке, и теперь дождались большого счастья - переезжаем в новую квартиру, - улыбается Алексей Брониславович, по-хозяйски осматривая свои владения. - Как вошли сюда, сразу поняли: "Наша!". В этой двушке кухня в два раза больше. Места хватит и на мягкий уголок, и на обеденный стол. А новый гарнитур нам дети подарят на новоселье. Комнаты большие, вот здесь спальня будет. В прихожей перекрасим стены из белого в салатовый цвет, поставим диванчик и зеркало повесим. Мы с женой очень довольны. Спасибо президенту и мэру за реновацию! Остальным жителям пятиэтажек желаем быстрее получить новое жильё. Не переживайте, все будет хорошо!

В старом доме у семьи Быстрицких была двушка площадью 45 квадратных метров на четвёртом этажеФото: Светлана ВОЛКОВА

Ирина Альбертовна слушает мужа и согласно кивает. В руках у неё - букет алых роз. Первых переселенцев представители префектуры встречали в новом доме цветами.

- Ира, мы с тобой сегодня, как в загсе! - смеётся Алексей Брониславович, обнимая жену под вспышками фото- и видеокамер.

- Горько! - крикнул кто-то из журналистов.

Алексей Брониславович целует смущенную супругу.

- Мы сюда салют приходили смотрели 23 февраля, из нашего окна в хорошую погоду даже Москву-Сити видно, - показывает Ирина Альбертовна.

С переездом семья Быстрицких управилась за три часа и два рейса. Четыре грузчика в одинаковой синей униформе быстро и аккуратно укладывали вещи в крытый грузовичок. Потом так же споро разгружали и разносили их по комнатам в новой квартире. Все три семьи первых переселенцев сегодня перебрались в новый дом к четырём часам дня.

Пушистая Шуня по традиции первой вошла в домФото: Светлана ВОЛКОВА

ЧЕРЕЗ СУД НИКОГО ВЫСЕЛЯТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ

Новоселья будут продолжаться в доме на 5-й Парковой всю ближайшую праздничную неделю и дальше до тех пор, пока из пятиэтажек на Константина Федина не уедет последний житель.

По данным департамента городского имущества Москвы, все жители первых двух расселяемых хрущевок получили уведомления на осмотр квартир в новом доме. Из 143 семьи дали согласие на переселение. А 15 семей отказались от первого предложенного варианта и выбирают подходящее жильё в этом же доме.

- Мы пока не рассматриваем возможность судебного переселения тех, кто не согласен на переезд, - сказал заместитель руководителя Департамента городского имущества Москвы Иван Щербаков. - Никого не гоним, всячески идём на уступки жильцам.

Ключи будущим новосёлам начали выдавать 10 февраля. А первый собственник получил полностью оформленные документы на свежую двушку 27 февраля. Сейчас с Департаментом городского имущества столицы заключили договоры мены и социального найма более 40 семей. Они уже могут переезжать в новостройку. При этом пожелали докупить квадратные метры 37 семей. Из них 15 семей хотят вместо положенной двушки взять трешку. Некоторые семьи решили вместо двушки взять с докупкой две однушки. С 5 марта представители Фонда реновации Москвы начинают принимать заявления от желающих.

До конца этого года мэрия планирует заселить жильцов сносимых пятиэтажек в 31 готовый построенный ранее дом в шести округах. Из них 24 дома уже сданы и отремонтированы по стандартам реновации. Ещё 7 домов достроят в первом полугодии и подготовят под переселение.

- В начале марта начнём заселять ещё два новых дома для жителей Западного округа, - рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Их адреса назовём в ближайшее время. Потом будем решать, когда сносить первые расселенные дома и что делать с этими освободившимися площадками.

В пятиэтажке Быстрицкие жили с 1961 годаФото: Светлана ВОЛКОВА

ЦИФРЫ

В Москве в список сноса попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

НА ЗАМЕТКУ

Важные вопросы о переселении

1. Сколько дней дают на упаковку и перевозку вещей?

После того, как переселенец одобрил предложенную квартиру, подписал согласие и договор мены, у него остается не менее 15 рабочих дней на сборы и переезд. Когда все упаковано, нужно прийти в свою управу и оставить заявку на конкретный день переселения. Для каждой семьи в управе выбирают свою дату по согласованию.

2. Надо ли платить за переезд?

Все расходы на машину и грузчиков берут на себя управа района и местный "Жилищник". Для всех переселенцев независимо от того, льготники или обычные жители, переезд будет бесплатным.

3. Можно ли забрать из старой квартиры стеклопакеты, сантехнику, двери, в том числе и входную металлическую?

Да, но только там, где это возможно без нарушения контура квартиры и без ущерба зданию. Ведь в доме ещё остаются жильцы. К примеру, железную входную дверь можно забрать только, если в старой квартире есть вторая входная дверь.

Обратите внимание! Ненужные вещи переселенцы могут самостоятельно вынести на помойку или в крайнем случае оставить в старой квартире. Потом их выбросят сотрудники "Жилищника".

4. Надо ли оплачивать коммунальные услуги в старой квартире за последний месяц проживания, если он окажется неполным?

Эта процедура напоминает квест. В некоторые службы придется лично приходить два раза. Давайте разберёмся по пунктам:

Шаг 1. После подписания договора на новую квартиру и получения ключей жильцам нужно закрыть лицевые счёта в старой квартире. Для этого сначала надо оставить заявку в своём "Жилищнике" на снятие контрольных показаний водосчетчиков и электросчётчиков. В течение ближайших 2 - 3 дней сотрудник "Жилищника" перепишет данные счётчиков и выдаст квитанцию на оплату только тех услуг, которыми вы успели попользоваться до этого дня. То есть переплачивать не придётся.

3 марта, в 18-этажную новостройку на 5-й Парковой улице по программе реновации переехали первые три семьиФото: Абылай САРАЛАЕВ

Шаг 2. В течение двух дней после полной перевозки вещей в новую квартиру переселенец сдаёт ключи от старой пустой квартиры в свой "Жилищник" и получает справку об этом.

Шаг 3. Со справкой нужно прийти в своё отделение Мосэнергосбыта и закрыть лицевой счёт на оплату света.

Шаг 4. Затем с этой же справкой сходить в свой центр госуслуг "Мои документы" и закрыть лицевой счёт на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Шаг 5. Поскольку переселенцы остаются в своём районе, то в этом же привычном центре госуслуг нужно сразу открыть лицевой счёт в новой квартире.

Шаг 6. Далее снова сходить в районный "Жилищник", получить там паспорта на новые водо-, тепло- и электросчетчики и оформить их ввод в эксплуатацию.

Шаг 7. После этого с паспортом на электросчётчик ещё раз прийти в своё отделение Мосэнергосбыта и открыть лицевой счет на оплату света в новой квартире.

Шаг 8. С этого момента уже надо будет платить за коммунальные услуги полученной жилплощади. Причем раскошелиться за "коммуналку" придется даже, если вы там временно не собираетесь жить.

Обратите внимание! Только после того, как откроете в новой квартире лицевые счета, можно будет заняться подключением телеантенны, домофона, интернета, домашнего телефона.

5. Что будет со старой квартирой? Вдруг туда кто-нибудь поселится самовольно?

Опустевшую квартиру в пятиэтажке проверят сотрудники "Жилищника", отключат ее от электричества и при необходимости от остальных домовых коммуникаций. После этого входную дверь не просто опечатают, а заварят специальными металлическими балками так, чтобы никто не смог попасть в квартиру.

6. Если в новой квартире отвалятся обои или потечёт сантехника, за чей счёт ремонт?

Если новосёлы найдут в квартире строительные недоделки, тогда этот мелкий ремонт им сделают бесплатно и в короткие сроки - в среднем не более шести дней. Гарантия на отделку, сантехнику и различные коммуникации в новостройках действует два года.

КСТАТИ

На двушку в новостройке уже ищут покупателей

Ранее столичные власти выставили в открытую продажу на портале Стройкомплекса Москвы (stroi.mos.ru) свободные квартиры в первом доме реновации. Это 80 однушек и трёшек площадью от 38,2 до 78,5 "квадратов". Средняя цена метра в них - от 152,8 тысяч рублей до 176,5 тысяч рублей.

В первую очередь их смогут купить новосёлы по программе реновации, желающие расширить свою жилплощадь с доплатой. Сумму доплаты высчитывают индивидуально для каждой семьи переселенцев по специальной формуле (подробнее об этом - на kp.ru). В зависимости от площади квартир доплата для разных семей может составить в среднем от 2 до 3 миллионов рублей. При этом они вправе получить скидку в 10 процентов.

После того, как квартиры из списка на портале Стройкомплекса выберут жители сносимых хрущевок на улице Константина Федина, вслед за ними остатки смогут купить по заявленным ценам и все желающие. Но в отличие от переселенцев по программе реновации для них не будет никаких скидок и льгот.

Впрочем некоторые переселенцы не стали дожидаться документов и уже выставили только что выданную им квартиру на продажу. Первое объявление появилось в конце февраля на сайте недвижимости ЦИАН (www.cian.ru). Покупателям предлагают двушку общей площадью 58 квадратных метров на 11-м этаже. Цена - 11 миллионов рублей. Пока "реновационная" квартира собирает больше зевак, чем реальных покупателей.

КОНКРЕТНО

Что в новых квартирах

В прихожей

Надежная металлическая входная дверь с глазком и сейфовым замком, электрощиток, домофон, датчики пожарной сигнализации. Есть подключенный и работающий дверной звонок. На полу - керамогранит. В общем холле перед квартирами на площадке - щиток со слаботочными линиями (телефон, интернет). В двушках и трешках в прихожей - гардеробная комната площадью 2-3 "квадрата".

В санузлах

Ванная с защитным экраном внизу, полотенцесушитель, раковина с краном и душевая лейка, розетки, место для стиральной машины. Стены от пола до потолка отделаны керамической плиткой. В техническом люке - коммуникации, водосчетчики с автоматической передачей данных в центр госуслуг. Дом полностью подключён ко всем инженерным системам - вода, свет, отопление. Только в однушка санузел совмещен. В остальных квартирах ванная и туалет отдельные.

В комнатах

На стенах поклеены светлые обои под покраску, на полу - износостойкий ламинат на звукоизоляционной подложке, на потолке - светильник на 5 лампочек. В каждой комнате - 4 - 5 розеток для бытовых приборов. Везде проводка спрятана под плинтусы.

На окнах - шумозащитные двухкамерные стеклопакеты с разными режимами открывания, москитной сеткой и специальным клапаном для лёгкого проветривания.

На батареях отопления стоят датчики регулировки температуры.

Межкомнатные двери сделаны из бруса с покрытием из ламината, с ручками и замками, с декоративными вставками из стекла.

На кухне

На полу уложен керамогранит, в рабочей зоне на стене сделан "фартук" из керамической плитки. Есть мойка с подстольем, электроплита на четыре конфорки. По всем стенам всего не менее 10 розеток для бытовой техники.

Балкон с панорамным остеклением, с нишей для кондиционера.

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