Весенняя метель: Москву накрыл сильнейший за 68 лет снегопад

СЕГОДНЯ 08:29 2018-03-04T15:04:03+03:00

В Москве и области весь день обещают снег, метель, местами сильный снегопад Фото: Евгения ГУСЕВА

Водителей просят воздержаться от поездок на личном авто, а метро перевели на усиленный режим работы [фото, видео]

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Снегопад, о котором предупреждали синоптики Гидрометцентра России, начался в Москве в субботу поздним вечером. Хотя днём ничто не предвещало ненастья, в синем небе сияло весеннее солнце, и многие москвичи посмеивались над штормовым предупрежднием.

А в это время циклон, сформировавшийся над Румынией, уже двигался в сторону Украины, а затем и центральных областей России. За ночь в столице выпало 2 мм осадков, на западе области, в Можайске, 10 мм, поделились свежими данными в центре "Фобос".

В воскресенье, 4 марта, центр циклона пройдет в 200 км от Москвы. В столице и области весь день снег, метель, местами сильный снегопад. Ветер будет свистеть с порывами до 15 - 18 метров в секунду. И это все при температуре -7...-9 градусов - такая погода на 5 -7 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам.

beltatiana21 Москву снова засыпает снегом. #москва #беверли #бирюлевовосточное #снег #моямосква #snow #winter #moscow #зима2018

На дорогах возможны снежные заносы, прогнозируют в Гидрометцентре России. Не исключены перебои в работе столичных аэропортов и повреждения линий электропередач, добавляют специалисты центра "Фобос".

За сутки сугробы в городе вырастут на 8 - 13 см, в зависимости от района. И снова достигнут полуметровой высоты. Как сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец агентству РИА Новости, снегопад обещает стать сильнейшим в столице для 4 марта за 68 лет.

Но если взять весь март и тем более зиму, то, конечно, бывали снегопады намного сильнее - скажем, в марте 2013 года за день столице досталось 25 см свежего снега.

Московских водителей попросили воздержаться от использования личного транспорта, а метро перевели в усиленный режим

veneryshka 4 марта 2018г

Снег будет продолжаться и в ночь на понедельник, 5 марта. Подморозит до -11...-16 градусов. Днём в первый день новой недели -5...-10, будет сыпать небольшой снег.

galacat77 Мам,а чего,весны не будет? #Оззи#зимавернклась#Доброе утро,друзья

КСТАТИ

Снегопад в Москве: Улицы убирают в усиленном режиме, а водителей просят отказаться от авто

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- Метрополитен, Московское центральное кольцо, Мосгортранс полностью готовы к работе в условиях непогоды и сделают все для того, чтобы передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным, - сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города (подробности)

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