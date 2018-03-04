Снегопад в Москве: Улицы убирают в усиленном режиме, а водителей просят отказаться от авто

СЕГОДНЯ 11:45 2018-03-04T12:57:26+03:00

Синоптики центра «Фобос» сообщили, что на Москву обрушится самый сильный снегопад для 4 марта за последние 68 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В мэрии заверяют, что городской транспорт и коммунальщики готовы к ухудшению погоды

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В Москве 4 марта, как и обещали синоптики, выпал снег. Из-за ухудшения погоды водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте.

- Метрополитен, Московское центральное кольцо, Мосгортранс полностью готовы к работе в условиях непогоды и сделают все для того, чтобы передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным, - сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На дорогах города, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», всего 3 балла. Но ближе к обеду движение на дорогах может ухудшиться, а все потому, что снег продолжает идти, возможно образование гололедицы.

коммунальные службы города не дремлют — они уже начали уборку городаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Службы Московского метро переведены на усиленный режим работы в связи со снегопадом. Движение по всем линиям осуществляются штатно, - сообщили в Московском метрополитене.

Но и коммунальные службы города не дремлют — они уже начали уборку города и будут работать в усиленном режиме.

Синоптики центра «Фобос» сообщили, что на Москву обрушится самый сильный снегопад для 4 марта за последние 68 лет. Однако в мэрии города поспешили успокоить москвичей, сообщив, что предстоящий снегопад далеко не самый сильный в этом году.

В мэрии заверяют, что городской транспорт и коммунальщики готовы к ухудшению погодыФото: Евгения ГУСЕВА

- 100-летний рекорд был установлен с 3 по 5 февраля, когда выпало 47 сантиметров снега. Это значительно превысило месячную февральскую норму. Улицы очищали более 70 тысяч человек и 15,5 тысячи единиц техники, - напомнили в мэрии Москвы.

Аэропорты города работают в штатном режиме, проводится очистка взлетно-посадочных полос, рейсы из-за снегопада не отменяют, наблюдаются незначительные задержки.

Уборку снега можно проконтролировать

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Снег продолжит идти всю ночь и утро понедельника. В ночь на 5 марта температура опустится до минус 13 градусов, а днем — до 8 градусов мороза.

- После снегопадов в предпраздничные дни будет очередное похолодание, а затем температура начнет медленно повышаться. По ночам около -10 градусов, днем около -5 градусов, - сообщили в Гидрометцентре России.

Ночные заморозки до -17 ожидаются 6 марта, зато днем будет до восьми мороза, солнечно и без осадков. А уже 8 марта потеплеет до -2 градусов.

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