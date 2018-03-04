Прогноз на 5 - 11 марта: После рекордного снегопада Подмосковье ждет 20-градусный мороз

4 Март 21:37 2018-03-05T01:05:12+03:00

Потеплеет в столице к 8 марта, а в начале недели погода на 8 градусов холоднее климатической нормы. В Гидрометцентре России дали прогноз на 5 - 11 марта

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Весна в Москве началась с зимней погоды. В воскресенье, 4 марта, на столицу обрушился снегопад - рекордный для этого мартовского дня.

И начало недели тоже будет морозным - «виноват» в этом антициклон с Баренцева моря. Самой холодной станет ночь на вторник, 6 марта, в Подмосковье воздух остынет до -20 градусов, предупреждают в Гидрометцентре России.

В ночь на понедельник, 5 марта, подморозит до -11...-16 градусов, снегопад будет постепенно ослабевать. Днем в понедельник -5...-10 градусов, небольшой снег.

Во вторник, 6 марта, ночная стужа окрепнет до -15...-20 градусов, днем -5...-10. Переменная облачность, без осадков. Такая погода на 8 градусов холоднее климатической нормы для первой недели марта. Но рекордными холодами даже не пахнет: 6 марта 1888 года зафискированы -31,5 градуса.

В среду, 7 марта, -13...-18 градусов, днем -4...-9. Облачно, с прояснениями, небольшой снег.

Потепление придет к 8 марта - как подарок, обещают в Гидрометцентре России. Напомним: по случаю Международного женского дня отдыхать мы будем четыре дня подряд, с четверга, 8 марта, до воскресенья, 11 марта. И вот какая погода ожидается в праздничные выходные:

В четверг и пятницу, 8 - 9 марта, по ночам -10...-15 градусов, днем -1...-6. Облачно и снежно.

В субботу и воскресенье, 10 - 11 марта, ночи станут теплее, -8...-13 градусов, днем -2...-7. Облачно, снег. Но и такая погода на 4 - 5 градусов холоднее, чем обычно в первую декаду весны.

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