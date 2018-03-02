ТОП-5 угоняемых авто в Москве

2 Март 18:18 2018-03-02T18:29:17+03:00

Больше всего преступники охотятся за марками из Азии

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Российские автостраховщики назвали самые угонямые машины в Москве. В отличие от остальной страны, где наибольшей популярностью у преступников пользуются массовые дешевые «корейцы», в столице охотятся за премиальными марками.

По статистике МВД, полиции удается найти только каждую пятую угнанную машину. И положение дел от года к году принципиально не улучшается.

Дорогие машины чаще всего крадут для перепродажи. Документы подделываются, номера агрегатов перебиваются. Угонщики избавляются от всех меток на кузове, которые бы помогли установить предыдущую историю авто.

Реже премиальные марки разбирают. Хотя и на этом можно заработать. Одна фара самого угоняемого Lexus на вторичном рынке стоит 60-70 тысяч рублей, боковое зеркало — 10 тысяч рублей.

Большинство машин эконом-класса крадут не для перепродажи, а для разборки на запчасти. Если авто не получается обнаружить в первые несколько дней, то уже через неделю транспорт фактически перестает существовать — на его месте остаются разрозненные детали.

Hyundai и Toyota часто используются в такси (эконом и бизнес-класс). Автомобили регулярно попадают в мелкие аварии, поэтому особенно ценятся кузовные детали и элементы двигателя, подвески, которые быстро изнашиваются от большого пробега.

Удивительно, но в длинном списке угоняемых авто есть еще УАЗ-Patriot. Зачем? Хоть машины ульяновского завода и часто ломаются, но запчасти для них копеечные. Разбирать смысла нет. Дорого перепродать «козлика» тоже не получится. Единственное логичное объяснение: уазики крадут для лесных покатушек. На краденых машинах катаются в такой глуши, где дорожной полиции просто нет.

В столичной полиции назвали округа, где чаще всего угоняют машины: Южный, Западный и Юго-Восточный.

САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ МАШИНЫ МОСКВЫ:

- Lexus LX

- Toyota Camry

- Land Rover Range Rover Evoque

- Mazda CХ-5

- Hyundai Solaris