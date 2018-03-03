В Домодедово задержали двух женщин, которые пытались продать 18-летнюю россиянку в секс-рабство

СЕГОДНЯ 17:22 2018-03-03T17:25:34+03:00

Подозреваемые должны были получить за эту «сделку» 1,5 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте двух женщин, которые были задержаны 1 марта в столичном аэропорту Домодедово. Их обвиняют в попытке продать 18-летнюю россиянку в сексуальное рабство.

- К преступлению обвиняемые готовились заранее, - рассказывают в пресс-службе Следственного комитета РФ. - Покупателя они нашли через социальные сети.

Переговоры длились несколько недель. По условиям «сделки» женщины должны были познакомить покупателей со своей 18-летней знакомой, те - якобы предложить ей работу няни за границей. По имеющейся информации, ничего не подозревающую юную женщину задержанные должны были вывезти в одну из стран Ближнего Востока. И там передать ее «покупателям». Дальше - известная история: у несчастной силой должны отобрали бы документы, побои, запугивание, и - работа проституткой в «закрытом заведении».

Молодую россиянку обвиняемые оценили в 1,5 млн. рублей. Деньги они должны были получить после перелета, на месте встречи.

Однако сделку сорвали - сотрудники Управления уголовного розыска МВД России задержали торговок людьми в аэропорту Домодедово. Расследованием занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми» - это до 6 лет лишения свободы.

- Проводится работа по сбору доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СК.