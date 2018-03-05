Финалистка конкурса «Миссис России-2017» на допросе призналась, что пыталась «продать девственность своей подруги»

СЕГОДНЯ 15:08 2018-03-05T17:33:58+03:00

Задержанная Ксения - мастер спорта по художественной гимнастике. Более того, в 2017 году она вошла в число финалисток конкурса красоты «Миссис Россия»

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Стали известны новые детали громкой истории - напомним, на днях в аэропорту Домодедово задержали двух молодых женщин. По версии следствия, они пытались продать в сексуальное рабство 18-летнюю россиянку. Их взяли с поличным - в момент, когда они в обмен на девушку получили 1,5 миллиона рублей.

Как выяснилось, «торговки людьми» немногим старше своей жертвы. Старшей всего 22 года. Ксения С. - уроженка Владимира. Мастер спорта по художественной гимнастике. Более того, в 2017 году она вошла в число финалисток конкурса красоты «Миссис Россия». После итогового голосования Ксения заняла 13 место (из почти 50 претенденток). «Миссис», как вы понимаете, - конкурс для замужних женщин. На тот момент Ксения была замужем, но вскоре развелась. Сейчас она одна воспитывает дочь, которой чуть больше года. Живет в Москве.

- Женщина заочно учится в Российском университете физкультуры и спорта, параллельно работает детским тренером по художественной гимнастике, - сообщил источник в правоохранительных органах. - Кроме того, подрабатывает и в модельном бизнесе.

Предполагаемой подельнице Ксении всего 19 лет. Она студентка МАИ.

Ксения С. арестована на 2 месяцаФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В какой-то момент подруги решили выйти на новый уровень заработков - попробовали наладить канал отправки девушек из России заграницу, для занятия проституцией. Иностранных клиентов искали в соцсетях. Через какое-то время на связь вышел мужчина, который сообщил, что ему для «работы» нужна юная девушка. Жертву подходящего типажа нашли в Подмосковье. 18-летняя студентка мечтала подтянуть свой английский и ей предложили поработать в Турции няней. Предполагалось, что уже из Стамбула ничего не подозревающую юную россиянку переправят в одну из арабских стран.

Сделку договорились совершить в Домодедово, прямо перед вылетом.

- Злоумышленницы были задержаны в момент передачи денежных средств в сумме 1,5 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Женщин подозревают в продаже 18-летней девушки с целью сексуальной эксплуатации в одной из стран Ближнего Востока.

Под видом клиента с ними все это время общались сотрудники полиции.

Правда, по версии самой Ксении, девушка, за которую она получила 1,5 миллиона, сама проявила инициативу.

- Я приехала сюда, чтобы свести девочку, подругу, которая попросила меня найти человека, который поможет ей продать девственность, - заявила Ксения полицейским. МВД опубликовало сегодня фрагменты этого разговора.

Ксения С. арестована на 2 месяца. Вторую женщину пока отпустили под домашний арест. По статье «Торговля людьми» им грозит до 6 лет.