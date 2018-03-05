Закрывается самая старая булочная Москвы

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-05T18:37:49+03:00

8 Марта на Покровке последний день будет работать старейший хлебный магазин, просуществовавший более ста лет

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Елена Александровна Замятина, хозяйка старейшей в Москве булочной на Покровке, сама вся хлебобулочная. Белокурая, пухлые руки, белое, сдобное лицо с ямочками и чёрные глаза с искрами и любовью. Бабушка приходит, просит горбушку. Елена Александровна отрезает горбушку. А 97-летний адмирал пришёл за четвертинкой. Ему четвертинка. Маленькому мальчишке, забежавшему погреться, суёт в руку свердловскую булочку. Самую свежую, самую полезную. Такую и годовалым можно, и только на пользу.

Хозяйка старейшей в Москве булочной на Покровке Елена Замятина.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Сюда приходят не только за хлебом. Сюда приходят за атмосферой. Вдохнуть запах самого свежего, самого правильного хлеба, которым пропитаны стены булочной, поймать свет глаз хозяйки.

- Почему вы такой грустный? Вы видите, какое солнце. Оно другое, оно лучше. Все хорошо. Правда?

- Правда, - улыбается старик.

Булочной на Покровке больше ста лет. Она открылась в 1911 году и с тех пор никогда не закрывалась.

С 1950 года в эту булочную пришла работать Валентина Павловна Замятина, мама Александровны. Сначала простым продавцом. Потом директором магазина. В девяностые, когда накатывали братки, не сдала своей булочной. Передала дочери. Под той же старинной вывеской, со столетней керамической плиткой, с удивительным окном-музеем, где выставленные спасённые историком Валентином Кавериным старинные двери.

В 2013 году вывеска Булочной была торжественно отреставрирована. ФОТО АГН Москва

Елена Александровна знает, чем отличается батон от буханки и никогда не скажет «булка хлеба».

Булочная давно перестала приносить доход. Слишком высокая арендная плата, которую долгое время Замятина платила из своих денег. Зачем? Покупатели булочной называют это служением.

У каждой буханки есть своё имя. Тридцать пять буханок в день. Тридцать четыре, тридцать три.

- Олег Иванович снова не пришёл? - помощница Людочка качает головой и откладывает кирпичик хлеба в сторону. Олег Иванович, восемьдесят шесть лет, он любил бородинский.

Уходят навсегда старые покупатели, бегавшие сюда за хлебом пятьдесят, шестьдесят и семьдесят лет назад.

8 марта булочная закрывается. Навсегда. Что здесь будет - неизвестно. Сохранит ли экспонаты новый хозяин? А кто знает...

Ирина Александровна за прилавком. Она продаёт и раздаёт последний товар. С виду, все как всегда. Она никого не ругает и на обвиняет. Вытирает пухлым кулачком быструю слезу и снова улыбается:

- Значит, мое служение подошло к концу. Значит, я нужна где-то ещё.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил Коробко, историк Москвы

Что меня, как историка, удивляет - так это неприятная тенденция. Стоит где-нибудь восстановить старинную вывеску, как предприятие, расположенное под ней - исчезает. Несколько лет назад у старейшей булочной Москвы восстановили старинную вывеску: надпись и узоры в виде кренделей, нанесенные на керамику в мастерской Артура Перкса. До этого булочная работала под советскими буквами «Булочная»,красно-белыми на пластиковых квадратах. В итоге - вывеску восстановили, а булочной теперь не будет. Аналогичная ситуация с Аптекой на Малой Бронной. После обнаружения и восстановления старинной вывески - Аптеки не стало.