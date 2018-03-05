Финалистка конкурса «Миссис России», которую обвинили в продаже 18-летней девушки в секс-рабство, оказалась дочерью сотрудника полиции

5 Март 19:00 2018-03-05T23:32:12+03:00

Одна из задержанных за продажу девушки в сексуальное рабство - 22-летняя Ксения Смолкина (фамилия изменена). Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знакомые считают, что у девушки «снесло крышу» после успеха в Москве [видео]

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«Комсомольская Правда» разбирается в деталях громкой истории последних дней. В минувшую субботу в столичном аэропорту Домодедово задержали двух молодых женщин. Якобы они пытались продать в сексуальное рабство 18-летнюю россиянку. Как сообщают в Следственном комитете, их взяли с поличным - в момент, когда они получили за на девушку 1,5 миллиона рублей...

ВЛАДИМИРСКАЯ КРАСАВИЦА

Одна из задержанных - 22-летняя Ксения Смолкина (фамилия изменена, - Авт.), уроженка Владимира. И подумать только! Меньше года назад владимирские СМИ писали о ней, как о девушке, которая едет защищать честь города на конкурс красоты «Миссис Россия»...

- Ксюша с детства занималась художественной гимнастикой, - рассказала одна из знакомых Смолкиной. - Такая звездочка школы. Постоянно на соревнованиях, выигранные кубки, медали. И красавица, конечно. Насколько я знаю, после школы она поступила в физкультурный институт.

Это правда. Сейчас - четвертый курс Российского университета физкультуры и спорта. Заочное отделение. Два года назад пришлось академический отпуск брать, когда забеременела. Ранний брак. Муж - молоденький военный.

В конце 2016-го у Ксении родилась дочь. Но уже через три месяца она, неожиданно для многих, заявилась на конкурс «Миссис России». Сразу после родов! Помогла спортивная подготовка - очень быстро пришла в форму, скинула вес.

На конкурс "Миссис Россия" Ксения заявилась вскоре после рождения ребенка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- По существующей практике, на конкурс от города отправляется победительница местного конкурса. Но Ксения поехала без этого отбора, - рассказали нам в одном из модельных агенств Владимира. - Насколько я знаю, она просто увидела где-то объявление о федеральном конкурсе, сделала серию студийных снимков и отправила свою заявку. Мы своих участниц тоже отправляли. Но они в финал не прошли. А Ксению - вызвали в Москву.

Говорят, для семьи это был настоящий фурор. Смолкина серьезно готовилась. До этого никакого модельного опыта у нее не было. Поэтому пришлось учиться красиво вышагивать и прочим «фишкам». В итоге девушка заняла лишь 13 место.

- Но Ксения и ее родные все равно считали это большим успехом, - рассказывает знакомая семьи. - Мне кажется, Ксюше на этой волне даже голову немного снесло. До этого она говорила, что мечтала тренировать детей, учить азам художественной гимнастики. Но спорт, насколько я могу судить, отошел на второй план. Появились какие-то новые знакомства. При этом отношения с мужем расстроились. Они несколько месяцев назад расстались. А Ксения решила перебираться в Москву.

По словам знакомой семьи Ксении, девушке от успеха "голову немного снесло".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во Владимир молодая женщина частенько приезжала. Но дочь, которой недавно исполнился первый годик, она оставила родителям.

Кстати о родителях. Как удалось выяснить «Комсомольской Правде», отец Ксении - бывший военный, полковник в отставке. Мама - сотрудница полиции.

«ПОМОГАЛА ПРОДАТЬ ДЕВСТВЕННОСТЬ»

Пока сложно разобраться, на каком этапе что-то пошло не так, и владимирская красавица-спортсменка-комсомолка свернула не туда... По версии следствия, пару месяцев назад Ксения придумала собственный «бизнес». С 19-летней подругой (о девушке пока известно, что она тоже из модельных кругов и учится в МАИ) они решили наладить канал отправки девушек из России заграницу - для занятия проституцией. Иностранных клиентов стали искать в соцсетях. Через какое-то время на связь вышел мужчина, который сообщил, что ему для «работы» нужна юная девушка. Жертву подходящего типажа нашли в Подмосковье. 18-летняя студентка мечтала подтянуть свой английский и ей предложили поработать в Турции няней. Предполагалось, что уже из Стамбула ничего не подозревающую россиянку переправят в одну из арабских стран.

Сделку договорились совершить в Домодедово, прямо перед вылетом.

- Злоумышленницы были задержаны в момент передачи денежных средств в сумме 1,5 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Женщин подозревают в продаже 18-летней девушки с целью сексуальной эксплуатации в одной из стран Ближнего Востока.

Под видом клиента с ними все это время общались сотрудники полиции.

Правда, по версии самой Ксении, девушка, за которую она получила 1,5 миллиона, сама проявила инициативу.

- Я приехала сюда, чтобы свести девочку, подругу, которая попросила меня найти человека, который поможет ей продать девственность, - заявила Ксения полицейским. МВД опубликовало фрагменты этого разговора.

Смолкина арестована на 2 месяца. Ее подельницу пока отправили под домашний арест. По статье «Торговля людьми» им грозит до 6 лет.

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Стали известны новые детали громкой истории - напомним, на днях в аэропорту Домодедово задержали двух молодых женщин. По версии следствия, они пытались продать в сексуальное рабство 18-летнюю россиянку. Их взяли с поличным - в момент, когда они в обмен на девушку получили 1,5 миллиона рублей. (подробности)