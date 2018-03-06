Тепло ли тебе, девица, в кроссовках без носков?

СЕГОДНЯ 01:23 2018-03-06T01:55:43+03:00

- Девушка! А у вас вся щиколотка голая! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что за мода в Москве - гулять с голыми щиколотками, несмотря на морозы, - выясняла наш корреспондент

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Вот девушка укутана в шарф-хомут, под капюшоном шапка, руки в перчатках толстой вязки, а джинсы подвернуты так, что видны голые щиколотки! А вот парень в модном пуховике с мехом, на ногах кеды и... то же самое - обнаженные щиколотки... Что это? Новые моржи, протестное движение, бойкот чулочно-носочной промышленности, секта?

НИ СНЕГ, НИ ВЕТЕР ХИПСТЕРА НЕ ПРОЙМЕТ

- Девушка, а вам не холодно? - обращаюсь в метро к пассажирке лет 25. - У вас ноги голые.

- Не холодно. Мне тут от «Петровского парка» до «Динамо» идти два шага.

- А это мода такая?

- Не знаю. Все мои знакомые так ходят. И парни, и девушки.

В соцсетях поощрения такому внешнему виду нет. Говорят, что это нелепо. Есть подозрения, что школьники из дому выходят в носках, но, зайдя за угол, их снимают - так раньше подростки шапки зимой сдергивали с себя. А взрослые и вовсе задумываются создать волонтерское движение и у выходов из метро раздавать теплые носки.

Решаюсь проверить: а может, не так уж и холодно? Достаю яркие кроссовки и дважды подворачиваю узкие джинсы - готово. И хотя я переобулась в метро, даже там, в тепле, чувствую неприятный холодок. Напротив меня сидит девушка также с обнаженными щиколотками. Очевидно, что дискомфорт только у меня.

КРАСОТА НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Ботинки в пакете, я в кроссовках - в таком виде пошла домой. Через пару метров поняла, что ускоряю шаг и думаю только о невыносимом холоде. Забежав в квартиру, скорее опустила ноги в теплую воду. Пока красные щиколотки приходили в себя, позвонила стилисту-имиджмейкеру Вике Майоровой.

- Голые щиколотки - это реально модно или деталь хипстерской жизни?

- Модно. Фишка в красивой щиколотке и визуальном ощущении, что нога длиннее и стройнее, - ответила Вика. - Но выходить в подвернутых джинсах на мороз - безумие. Такая мода скорее для людей за рулем, которые пользуются паркингом. Так что это модно, когда у тебя есть возможность не мерзнуть.

«А Я ТАКОЙ КРУТОЙ - ТОЛЬКО ЧТО ИЗ ТАЧКИ»

Модничают не только девчонки.

- Подвернутые джинсы и низкие носки парни выбирают, как мне кажется, чтобы показать: «только что выбежал из тачки» либо «я мужик и не мерзну даже при минус 20 градусов», - предполагает стилист Вика Майорова.

Как говорит эксперт по стилю Александр Белов, мода на укороченные мужские брюки наблюдается несколько лет.

- Но мода диктуется в Италии, Франции, где не бывает морозов минус 20, как в России. Модники хотят быть в тренде, смотрят фото с показов. И доходят до абсурда. Использовать укороченные брюки или подворачивать джинсы лучше летом. Еще нужно отличать, когда на показе укороченные брюки действительно предлагают как тренд или дизайнер хочет, чтобы была лучше видна обувь, которую он презентует.

- А среди мужчин в российском шоу-бизнесе эта мода актуальна зимой?

- Не видел, чтобы кто-то ходил так. Холодно же.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Это увлечение опасно

Евгений ТИМАКОВ, врач-педиатр, главный врач медицинского лечебно-консультативного центра Совмед:

- Если вы вышли на мороз с голыми ногами, это не означает, что вы сразу же заболеете - ОРВИ без вируса невозможна. Но переохлаждение резко снижает защитные функции организма, иммунитет становится слабым - в таких условиях простуда проявится быстрее. Переохлаждение наступает не от того, минус 10 или минус 20 на улице, а от степени восприятия холода организмом. Если человек закаляется, он может выйти в морозы хоть в шортах. А подражать моде и щеголять в мороз с обнаженными щиколотками вредно! Кожа в нижней части ног очень тонкая, и может проявиться аллергия на холод, вплоть до серьезных высыпаний. Кожа покрывается волдырями, болит. К тому же у девушек переохлаждение может привести к воспалению половых органов.