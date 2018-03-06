Собянин: "Один из главных культурных проектов 2018 года - открытие уникальной филармонии в парке "Зарядье"

СЕГОДНЯ 13:13 2018-03-06T13:19:16+03:00

Одним из главных культурных проектов этого года станет открытие уникальной филармонии в парке "Зарядье", - отметил мэр Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сегодня, 6 марта, на заседании президиума правительства Москвы обсудили программу развития культуры в столице.

- Одним из главных культурных проектов этого года станет открытие уникальной филармонии в парке "Зарядье", - отметил мэр Сергей Собянин.

По его словам, еще один важный проект 2018 года под названием "Искусство-детям" позволит отремонтировать и закупить музыкальные инструменты для городских школ искусств. До 2020 года ученики в этих школах получат 15 тысяч новых инструментов. Одновременно пройдёт комплексный ремонт 149 зданий школ искусств в плохом состоянии, а также капитальный ремонт 21 здания в предаварийном и аварийном состоянии.

- Учреждения культуры в столице посещают 67 миллионов раз в год, - сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. - То есть в среднем пять раз в год каждый москвич бывает в музее, театре или парке.

Чаще всего горожане ходят в парки - 118 миллионов человек в 2017 году или 50% от всех посещений учреждений культуры. На втором месте - кинотеатры (30 млн. человек в 2017 году или 40% от всех посещений), на третьем месте по популярности - музеи (20 млн. человек в 2017 году или 28% от всех посещений). На театры и концертные залы приходится 16% посетителей, библиотеки - 15%, дома культуры - 14%.

Самыми масштабными из ночных тематических акций в прошлом году, как и раньше, стали "Ночь в музее" (450 тыс. участников) и "Ночь искусств" (440 тыс. участников).

КОНКРЕТНО

В 2018 году в Москве ожидаются такие главные новшества и события в культуре:

1. Единый читательский билет, который позволит посетителям библиотек брать книги там, где удобно, а не там, где человек прописан. Кроме того, в городских читальных залах создадут единый электронный каталог.

2. Открытие после капитального ремонта и нового строительства 12 крупных зданий со зрительными и выставочными залами. Среди них - концертный зал филармонической музыки в парке "Зарядье", театр "Современник", театр "Et Cetera", Московский театр "Школа современной пьесы", детский парк в Московском зоопарке, "Грот" в усадьбе Кусково и культурный центр "Зеленоград".

3. Открытие музея Тургенева к 200-летию со дня рождения писателя (ноябрь), большая юбилейная выставка к 125-летию со дня рождения Маяковского (июль-сентябрь), открытие новой экспозиции музея Высоцкого к 80-летию со дня рождения поэта (июль), открытие нового здания Дома русского зарубежья имени Солженицына к 100-летию со дня рождения писателя (декабрь).

4. Открытие 10 обновлённых парков:

- Зона отдыха "Левобережный"

- Ландшафтный парк в Митино

- "Ходынское поле"

- Зона отдыха "Терлецкая дубрава"

- Парк 50-летия Октября

- Усадьба Воронцово

- Парк "Дубки"

- Парк Дружбы

- Парк Северного речного вокзала

- Усадьба "Люблино"

Полностью завершится программа комплексного благоустройства всех парков культуры и отдыха.

5. С 23 по 25 марта в Центральном Манеже - традиционный Московский культурный форум. В нем участвуют более 500 учреждений культуры. Для всех желающих на форуме проведут более 500 бесплатных мастер-классов и более 40 творческих встреч.