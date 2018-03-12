Приборы учета расхода воды в квартире в Москве: Надо ли платить за техобслуживание, можно ли отказаться

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-07T11:24:48+03:00

Тариф за техническое обслуживание водосчетчика могут добавить в квитанции на услуги ЖКХ в Москве только, если владелец квартиры добровольно оформил договор на эту услугу. Фото: RUSSIAN LOOK

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В моей платежке за коммунальные услуги почему-то появилась новая строчка – техобслуживание квартирных водосчетчиков. Но меня никто не предупреждал об этой услуге, и никаких договоров я не подписывала. К тому же непонятно, что входит в такой тариф. Объясните, почему в квитанцию вписали техобслуживание счетчиков и могу ли я отказаться от ненужной услуги?

Анастасия Юшина. Центральный округ.

Как рассказали в Комплексе городского хозяйства столицы, тариф за техническое обслуживание водосчетчика могут добавить в квитанции на услуги ЖКХ в Москве только, если владелец квартиры добровольно оформил договор на эту услугу. Документ можно подписать со своей управляющей компанией или с фирмой, проводившей в квартире установку и поверку счетчиков воды. При этом никто не имеет права заставлять жильцов раскошеливаться за техобслуживание.

В паспорте прибора учета и в договоре указывают список и сроки работ, входящих в эту услугу. В эти документы вносят и другие условия, например, порядок оплаты технического обслуживания. В среднем этот тариф может составить от 50 до 300 рублей в месяц в зависимости от обслуживающей ваш дом компании.

ЧТО ПОЛОЖЕНО ПО ТАРИФУ

Тем, кто оформил договор на техобслуживание водосчетчика, нужно один – два раза в год вызывать слесаря для проверки работоспособности прибора в целом. По тарифу положены такие основные обязательные работы:

- визуальный осмотр счетчиков на наличие повреждений;

- проверка целостности контрольных пломб;

- снятие и запись в журнале контрольных показаний прибора;

- проверка исправности учетного механизма.

По заявке жильцов эти работы можно проводить чаще, например, раз в квартал. Кроме того, в список могут добавить и дополнительные услуги:

- устранение подтеканий в узлах и соединениях между счетчиком, фильтром, трубами и другими элементами системы;

- ремонт водосчетчика, если он сломался не по вине жильцов;

- чистка фильтров механической очистки воды или замена при необходимости;

- ремонт неисправностей, которые затрудняют снятие показателей прибора. Специалисты также протирают счетчик от грязи, проверяют работоспособность водозапорной арматуры для отключения фильтров.

Обратите внимание! Техобслуживание водосчетчиков часто путают с поверкой. Но, если для прибора учета не провели техобслуживание, то это никак не влияет на расчеты за воду. А если пропустить поверку, тогда оплату будут считать по повышенным тарифам. Поэтому поверка счетчиков для всех обязательна, а техобслуживание – только по желанию.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ

Если хотите вычеркнуть из квитанции на услуги ЖКХ в Москве тариф за техобслуживание водосчетчика, тогда за разъяснениями нужно обратиться в свой центр госуслуг «Мои документы». Специалист поможет решить проблему. Поскольку техобслуживание является добровольной процедурой, то отказ от нее ничем не грозит. А если пропустить поверку, то сначала в течение полугода плату за воду берут по усредненным для вашей квартиры данным счетчика. Затем платежку начнут выписывать по нормативу (холодная вода - 6,935 кубометра на человека в месяц, горячая - 4,745 кубометра, канализация - 11,68 кубометра). Часто это не выгодно, ведь вода для вас может подорожать.

Согласно п. 59 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., показания квартирных приборов учета, не прошедших поверку, не могут использоваться для расчета платы за горячую и холодную воду. Начисления в этом случае производятся по показаниям общедомового прибора учета или по нормативу (если в доме не установлен общедомовый прибор учета).

НА ЗАМЕТКУ

Когда проводят поверку

Поверку приборов учета воды в квартире положено делать в течение месяца в определенные сроки. Как правило, дату поверки назначает завод-изготовитель и указывает в документах на прибор учета. Ее также можно уточнить в центре «Мои документы», инженерной службе (ГУИС) своего района и в своем личном кабинете на портале госуслуг Москвы (pgu.mos.ru).

Для большинства счетчиков, например, холодной воды поверку проводят раз в шесть лет, горячей воды – раз в четыре года. Раньше для всех водосчетчиков именно указанные интервалы поверок в 4 и 6 лет были утверждены городским постановлением независимо от модели и условий работы. Но, поскольку счетчики разные и время техосмотра может быть свое для каждого, от этой уравниловки решили отказаться. Поэтому и появилось постановление столичного правительства об отмене единых сроков поверки. Но сами поверки никто не отменял.

Эта процедура нужна для того, чтобы узнать, точно ли прибор считает истраченную воду. За поверку жильцам придется самим заплатить независимо от того, приватизирована квартира или нет. А все потому, что эта услуга не входит в список работ по содержанию и ремонту общего имущества дома и не относится к коммунальным услугам. Лицензированную фирму по обслуживанию и поверке водосчетчиков жильцы могут выбрать сами или из списка, предложенного управляющей компанией. Сейчас поверка одного счетчика воды в среднем обойдется в сумму от 600 до 1600 рублей.

Для поверки обычно не нужно снимать, увозить или менять водосчетчики. После заявки жильцов в течение двух недель приезжает метролог с переносной поверочной установкой. Счетчики изучают через смеситель с помощью гибких шлангов. Вся процедура для двух приборов учета занимает не больше 20 минут. После поверки жильцу обязаны выдать свидетельство о поверке для управляющей компании, а также договор на услугу, копию аккредитации проверяющей фирмы и чек. Свидетельство нужно предъявить в центре госуслуг «Мои документы» или в ГУИС своего района. Иногда это делает сама фирма, проводившая поверку.

Иногда поверку счетчика устраивают в лаборатории на специальном стенде. По желанию владельца квартиры допускается временная замена водосчетчика на такой же поверенный или после оплаты установка нового счетчика.

Внеочередную поверку проводят в таких ситуациях: повреждение поверительного клейма, пломб с поверительным клеймом; утрата свидетельства о поверке; использование счетчика после длительного хранения (более одного межповерочного интервала); повторная настройка при известном или предполагаемом ударном воздействии на счетчик или плохой работе прибора.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

12 марта - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы;

13 марта - Государственная инспекция Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

14 марта - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы;

15 марта – Департамент строительства Москвы;

16 марта – Департамент культуры Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Будут ли благоустраивать парк «Ростокинский акведук»?

Недалеко от наших домов находится красивое историческое сооружение – Ростокинский акведук. Но вокруг него давно не наводили порядок. Нам обещали еще в прошлом году сделать здесь удобное место для отдыха и прогулок. Но пока все по-старому. Хотелось бы узнать, будут ли благоустраивать парк «Ростокинский акведук»?

Лидия Сергеевна, улица Бориса Галушкина.

В Тендерном комитете Москвы на этот вопрос отвечают так:

- Парк возле Ростокинского акведука благоустроят и озеленят. Все работы проведет победитель электронного аукциона, заявки на участие в котором принимаются до 15 марта этого года. Парк площадью более 27 гектаров разделен на две части акведуком. Подрядчику везде нужно привести в порядок прогулочные дорожки шириной от 1,5 до 4 метров, высадить газоны, деревья и кустарники. На детских и спортивных площадках поставят скамейки, фонари, урны для мусора. Для инвалидов, пожилых людей и мам с колясками построят удобные съезды с дорожек.

В парке появятся также велосипедные маршруты, навесы и беседки. Возможно, рядом с парком откроются кафе и торговые точки, парковочные места и пешеходные переходы. То есть появится общественное пространство для отдыха и общения.

Благоустройство планируется провести в течение четырех месяцев с даты заключения контракта. Не исключено, что основной ремонт могут закончить к осени этого года. Сам Ростокинский акведук отреставрировали в 2004 - 2007 годах.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.