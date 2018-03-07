2018-03-07T01:24:58+03:00
Общество

Такси или каршеринг: ищем выгодный транспорт

Наш корреспондент разбирался в том, что лучше москвичу выбрать и для каких поездок
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Наш корреспондент разбирался в том, что лучше москвичу выбрать и для каких поездокНаш корреспондент разбирался в том, что лучше москвичу выбрать и для каких поездокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Технический директор Google и известный футуролог Рэй Курцвейл сделал прогноз: к 2033 году люди практически перестанут покупать личные автомобили. Да и водителей почти не останется. Жителям городов проще будет пользоваться дешевым такси с автопилотом, которое само перевозит пассажиров.

Пока до воплощения этих предсказаний еще далеко. И хоть горожане не готовы пока отказаться от собственного транспорта, но они нет-нет да поглядывают в сторону такси или проката автомобилей.

Что из этого выгоднее и удобнее? На первый взгляд каршеринг обходится дешевле - 8 рублей в минуту. Можно за полтинник быстро домчать от работы до метро.

А в такси за минуту поездки берут от 9 рублей, за километр пути еще от 9 рублей и минималка: 99 рублей. Если спрос на извозчика подскакивает (дождь, сбой в метро), то цена может вырасти в 1,5 - 2 раза. С другой стороны, стоимость поездки на такси называется заранее. И что бы ни произошло, она уже не изменится. А в каршеринге ты платишь за долгое стояние на светофоре, за пробки и неожиданные перекрытия дорог.

Наш корреспондент разбирался в том, что лучше москвичу выбрать и для каких поездок

Наш корреспондент разбирался в том, что лучше москвичу выбрать и для каких поездок

В общем, разобраться в экономике пользования разным транспортом можно лишь на практике. А есть же еще общественный транспорт, который и дешевле, и иногда быстрее. Я решил проверить, во сколько мне обойдутся типовые поездки от дома у метро «Люблино».

7 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ ПРО КАРШЕРИНГ

Хоть каршеринг и выглядит достаточно простым сервисом, но у многих остаются вопросы к работе. Отвечаем на самые популярные дилеммы.

1. Как открыть/закрыть машину?

Автомобиль бронируется, отпирается и запирается через мобильное приложение в телефоне. Ключ зажигания намертво закреплен в замке.

Расплата за комфорт

Расплата за комфорт

2. Есть ли страховка?

У разных компаний свои условия, часто КАСКО включено в цену. Небольшой урон - до 30 - 50 тыс. руб. - всегда компенсируется за счет клиента. Но не придется всю стоимость авто возвращать при серьезном ДТП.

3. Что делать при аварии?

Вызвать ГАИ и связаться с прокатным сервисом. Если вина не ваша, то платить ничего не придется. Если авария произошла по вине водителя каршеринга, то надо проверить, есть ли полис КАСКО. Нет? Тогда весь ущерб компенсируется из кармана автомобилиста.

Статисика

Статисика

4. Меня заставят платить за чужие повреждения авто?

Могут. Когда берете машину, нужно тщательно осмотреть ее и салон на предмет повреждений. И сообщить в компанию, если таковые есть. А если вы укажете, что вмятин нет, а они были, то и отвечать вам.

5. Кто оплачивает дорожные штрафы?

Водитель, бравший машину. Дальше сумма штрафа автоматически списывается со счета, а деньги переводят на реквизиты из протокола.

Почем каршеринг в Москве?

Почем каршеринг в Москве?

6. Что будет, если уехать из зоны действия сервиса?

Позвонит диспетчер и попросит вернуться в зону. Если клиент не послушается, авто объявляют в угон. У разных компаний зона работы отличается.

7. Можно ли бросить машину за пределами Москвы?

Обычно завершить аренду можно только в пределах МКАД, изредка в ближнем замкадье. Но и за этими границами прокат не будет заканчиваться, списание денег продолжится.

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