Прогноз погоды в Москве на 11 - 18 марта: Оттепель, снег и ночные морозы до -15

10 Март 21:47 2018-03-10T21:48:17+03:00

Уже на следующей неделе в столице ожидается оттепель до +3 градусов Фото: Алексей ФОКИН

Весна в столицу не торопится - и на следующей неделе погода будет на 5 градусов холоднее климатической нормы. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 11 - 18 марта

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Весна весной, а снег по расписанию. Именно так рассуждает март-2018 - в субботу, 10 марта, мело с утра до вечера! Пока самый теплый весенний день - 9 марта, когда температура едва-едва перевалила через ноль градусов. Да и то не в Москве, а в двух подмосковных городах: в Черустях воздух прогрелся до +0,1 градуса, в Клину до +0,8. В столице же было -0.2 градуса, рассказали синоптики центра "Фобос". И теплее этой весной пока еще не бывало!

Когда потеплеет? Формально - уже на следующей неделе, в столице ожидается оттепель до +3 градусов. Но на самом деле погода будет совсем еще не похожа на настоящую весну. Потому как после слабого "плюса" днем по ночам будет подмораживать до -15 градусов, и практически каждый день - снег.

В Гидрометцентре России с "Комсомолкой" поделились подробным прогнозом погоды на 11 - 18 марта.

В воскресенье, 11 марта, ночью воздух остынет до -8...-13, по области местами до -19 градусов. Днем -2...-7. Облачно, с прояснениями, местами небольшой снег.

В понедельнк, 12 марта, под утро -10...-15 градусов, днем 0...-5. Солнечно и без осадков. Такая погода на 4 - 5 градусов холоднее климатической нормы, принес ее антициклон, центр которого расположен над Самарой.

Во вторник, 13 марта, переменная облачность, сухо. Ночные морозы ослабеют до -4...-9 градусов, днем потеплеет до +3.

В среду, 14 марта, скандинавский циклон затянет небо облаками, снова начнет сыпать снег. Ночью -6...-11 градусов, днем -2...+3. Атмосферное давление в начале недели будет повышенным, 753 - 757 мм рт. ст.

В четверг и пятницу, 15 и 16 марта, пасмурно и снежно. По ночам -5...-10 градусов, днем -4...+1.

В субботу и воскресенье, 17 и 18 марта, в облаках появятся просветы, но небольшой снег все же возможен. Ночные холода вновь окрепнут до -7...-12 градусов, днем оттепель, -2...+3 градуса.